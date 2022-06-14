涉電郵威脅炸中國使館 澳活動人士倫敦遭捕

（德國之聲中文網）據英國《衛報》週一（7月24日）報導，現年23歲的澳大利亞知名民主活動人士柏樂志（Drew Pavlou）上週四（21日）在中國駐英國大使館抗議後遭警方逮捕。倫敦警局證實接獲中國大使館通報，柏樂志涉嫌利用郵件威脅用炸彈襲擊大使館。

《衛報》報導指出，柏樂志21日在中國駐倫敦大使館外展開的「小型和平人權抗議」，隨後遭英國警方拘捕。《衛報》引述倫敦警局說法表示，柏樂志涉嫌透過一封郵件威脅炸彈襲擊中國大使館。警方表示，柏樂志被捕時正在大使館外做出「可疑行為」，並「因涉嫌非法侵入外交館舍、傳播虛假信息製造炸彈騙局和刑事破壞」遭到逮補。

中國駐倫敦大使館發言人向《衛報》證實，此前曾向英國警方報告收到一封署名並自稱為柏樂志的恐怖威脅郵件。這封恐嚇電郵的原文寫道：「我是柏樂志，你必須在晚上12點之前阻止維吾爾族的種族滅絕，否則我將用炸彈炸毀大使館。」

中國精心策劃？

對此指控，柏樂志在獲釋後否認，並透過律師表示，該封恐嚇信件是有人冒名，蓄意為之。

根據澳大利亞廣播公司（ABC）報導，柏樂志稱自己是這場「精心策劃的運動」下的受害者，其律師波拉克（Michael Polak）則認為，那封所謂的炸彈威脅電郵是中國政府「一手策劃」的。

波拉克表示，這封電郵的發送時機正巧是柏樂志在中國駐倫敦大使館外和平抗議時，且以他的名字發送。他補充道，使用假電郵是中國政府設局陷害維權人士的慣用手法。

對於柏樂志的自清說法，ABC向中國駐倫敦大使館尋求置評。

獲釋後柏樂志亦向澳洲SBS表示，有人假冒他發出炸彈恐嚇電郵，簡直是「瘋狂行為」，並表示自己不會「愚蠢到以這種方式去白白浪費自己的生命」。柏樂志稱，自己向來是一名和平示威者，有人指控他發出恐嚇電郵，他本人都感震驚。

除了疑似冒充身份寄送恐嚇郵件，也有人權活動家向《衛報》證實，收到了大量據稱是來自柏樂志的電子郵件。

目前，中國駐倫敦大使館收到的恐嚇信件出自誰手，尚無法得到確認。但根據《衛報》報導，有多人表示曾經收到自稱柏樂志、但「明顯偽造」的恐嚇信件。

澳大利亞蒙纳士大学中國研究高級講師卡里科（Kevin Carrico）稱，早在2020年，他就曾收到來自一個據稱為柏樂志的Gmail帳號的郵件。本月，他還收到了來自該帳號的三封郵件。

另外，英國人權組織香港監察研究員裴倫德（Luke de Pulford）也表示，自己近期收到了一系列自稱來自柏樂志的信件。其中一封寫道：「問個問題，中國真的有種族滅絕嗎？」

根據《衛報》，向裴倫德發送電子郵件的帳戶，與此次中國駐倫敦大使館收到的電子郵件帳戶並不一樣。

向澳大利亞求援

柏樂志在接受ABC訪問時表示，他在遭拘留時，手機被沒收。警察要求告訴手機密碼，若不照辦便是妨礙司法公正。

報導指出，雖然目前柏樂志已經獲釋，但仍需接受調查，下個月需要返回倫敦警察局。倘若罪名成立，柏樂志可能面臨7年有期徒刑。

自言無辜的柏樂志上週六（23日）在一篇推文中寫道：「英國警方逮捕了我並將我單獨監禁，所以沒人知道我在哪裡。我在裡面足足呆了23個小時，我想回家，我想念我的家人，但他們（英國警方）威脅要在邊境逮捕我……。」

推文中也提及，他已經寫信給澳大利亞外交部長黃英賢，要求提供緊急領事協助，即便過去他發表許多批評外長的言論，但「我現在迫切需要她」。

一名澳洲外交部發言人向SBS證實，他們曾向柏樂志提供領事援助。該發言人表示，就柏樂志聲稱倫敦警察廳不准他尋求領事援助一事，澳洲外交部已向英國當局反映。

（《衛報》、SBS、ABC）

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