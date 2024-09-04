涉阻台美官员接触 纽约州前幕僚遭控中国代理人

根据美国检调单位，被指控的华裔幕僚接受中国政府指示，在纽约州政府内暗自从事有利于中国政府的行动。她藉此获得了数百万美元的不法所得。

（德国之声中文网）一名曾替纽约前州长科莫（ Andrew Cuomo）、现任州长霍楚尔（Kathy Hochul）工作的华裔官员遭控担任中国政府的代理人，週二（9月3日）在长岛遭美国联邦政府逮捕。

这名官员是41岁的孙雯（Linda Sun），她40岁的丈夫胡骁（Chris Hu）也被逮捕。

检方指控，孙雯在纽约州政府服务期间也在遵从中国官员指示，曾刻意阻挡台湾政府官员接触纽约州官员，且试图替一位纽约高官安排前往中国的旅行。

此外，孙雯还涉嫌操控纽约政府的政策信息，将之形塑为有利于中国政府。举例而言，中国官员曾希望请霍楚尔录制农历新年影片，对此孙雯称，可以让霍楚尔“讲些你想要她说的话”；对方回应：“大部分就说节日的祝福，希望双方友好合作。不要太政治。”

另一起事件中，孙雯曾与霍楚尔的讲稿撰写人起争执，因为撰稿人坚持提到中国的“维吾尔人处境”；孙雯则向中国官员承诺，她绝不会让稿子内出现此言。最后的讲稿并未提及穆斯林少数群体。

检察官皮斯（Breon Peace）表示，孙雯透过替中国政府谋取利益的“不法计划”，让自己的家庭赚取暴利。孙雯个人藉此获取数百万美元报酬和礼物；胡骁则在中国有生意，被指从中国政府手中获得好处，包含价值数百万美元的生意。

美国检方称，孙雯和胡骁夫妇利用这些所得，进一步从事洗钱活动，并且购买了一辆2024年的法拉利罗马跑车，且有能力在纽约长岛、夏威夷檀香山置产，这些房产约价值6百万美元。据称，中国官员还曾请私人厨师准备南京盐水鸭料理，送到孙雯的父母家中。

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孙雯总计面臨8项指控，包含担任外国政府代理人但未事先登记、洗钱等。胡骁则背上3项指控，包含串谋银行欺诈等。

两人对所有罪名皆不认罪；布鲁克林的法官已裁定两人分别以150万美元和50万美元交保，下一次出庭是9月25日。孙雯的律师沙费尔（Jarrod Schaeffer）称：“可以理解，我们的客户对这些指控感到不安。”

中国驻美大使馆发言人尚未回復路透社的置评请求。

孙雯的背景

根据孙雯的公开简历，她曾在州政府工作大约15年。

2021年，孙雯成为霍楚尔的副幕僚长。霍楚尔办公室发言人表示，在他们发现孙雯“不当行为”的证据之后，2023年3月开除了她，且随即向相关单位通报，并配合执法机关调查。

孙雯也跟纽约侨界关系密切。2018年，她曾参加纽约福建华侨团体活动，向侨胞表示会“努力帮助乡亲融入主流社会，让华人声音变得有力量更团结”。

近年来，美国司法部持续调查涉嫌替北京工作的“中国间谍”。上个月，已归化美国的华裔学者王书君因为帮中国政府搜集海外异议人士的资讯，而遭美国联邦法庭定罪。

（路透社、美联社等）

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