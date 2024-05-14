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涉违英国国安法 港驻英官员等3人遭起诉

2024年5月14日

港府声明证实，这次遭英国起诉的3人之中，包含驻伦敦经济贸易办事处的经理。他们被控在英国从事外国情报及外国干涉行为；对此，海外港人团体重申北京与港府“跨境镇压”的威胁。中方怎么回应？

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3人于5月13日被带往伦敦西敏区治安法庭受审。
3人于5月13日被带往伦敦西敏区治安法庭受审。图像来源: Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency/picture alliance

（德国之声中文网）3名男子涉嫌替香港在英国的外国情报机关工作，週一（5月13日）在伦敦出庭。他们皆遭以英国去年通过的《国家安全法》（National Security Act）起诉，被指控的罪名包含在去年12月至今年5月“展开资讯搜集、监视与欺骗行为”，以及在5月企图闯入民宅、从事“外国干涉”等工作。

此调查由伦敦警察厅的反恐指挥部主导，被起诉的3人分别是63岁的Chung Biu Yuen、38岁的Chi Leung Peter Wai、37岁的Matthew Trickett；另有8人在调查期间被捕，但暂未遭到起诉，目前已经获释。

伦敦警察厅反恐指挥部主管墨菲（Dominic Murphy）透过声明表示：“虽然这些犯罪行为令人担忧，但我希望各位安心，我们认为对大众来说不存在更大的威胁。”

据《南华早报》、《明报》、《光传媒》等媒体报道，被告Chung Biu Yuen应是港府驻伦敦经济贸易办事处行政经理袁松彪；港府随后发布的声明内，证实其中一名被告是该办事处经理，但并未公布其姓名。

上述媒体消息称，袁松彪过去曾任职香港警务处反黑组、交通部和水上警察；英国港人组织“港援”有成员接触过袁松彪，遭对方“数次在碰面时作出恐吓及挑衅”。此外，网络上还流传香港特首李家超与袁松彪的合照；对此，李家超称该照片“看起来只是毕业照”，而他对此人印象仅此而已。

至于另一被告Chi Leung Peter Wai，媒体消息称他是私人保安公司创办人，提供保镳服务；37岁的Matthew Trickett是英国退伍军人，曾任移民执法官员，并经营一间专责保安、监事与私人调查的公司。

3名被告13日出庭的发言内容仅确认姓名等个人资料，随后获有条件保释，条件包含遵守夜间宵禁、定期至警局报到、限制出境、使用网络设备须登记等。他们下一次出庭订于5月24日。

海外港人忧跨境镇压

台湾中央社引述伦敦西敏区治安法庭起诉资料，称3名被告“涉嫌在英国跟踪监视遭港府通缉的罗冠聪刘祖廸等香港流亡异议人士”。

刘祖廸透过社交媒体平台X表示，他跟此案“直接相关”，因此无法多作评论，但他确信此案呈现出“好的迹象”，显示英国政府准备积极应对北京政府和港府的“跨国镇压与干涉”。

英国保安国务大臣董勤达（Tom Tugendhat，又译图根哈特）也在X平台上回应此案，形容英国的《国家安全法》“大大改变局势”，有助于英方打击外国情报机关与敌对势力，而英国将会“不计一切代价，保卫国家安全”。

对华政策跨国议会联盟（IPAC）行政总裁裴伦德（Luke de Pulford）指出，英国与香港的国安法不同之处在于，前者是用来“阻止中国和香港政府在海外威吓异见者”，后者却是用来让异议人士噤声

总部位于英国的人权团体“香港监察”（Hong Kong Watch）共同创办人罗杰斯（Benedict Rogers）则说，乐见英国的《国家安全法》派上用场，而“在英国的每个人都应该享有自由安全受保障，不受北京政府侵害”。

今年初，“香港监察”曾针对海外港人面臨中国政府“跨境镇压”一事，向英国议会提交证明文件。“警方骚扰海外港人在家乡的亲人，让很多在英港人对于参与公共事务感到焦虑……他们担心被拍到，因为一旦被认出来，亲人就会遭到报复。”

北京继续收紧对香港的箝制

中国与港府怎么回应？

李家超週二（14日）表示，港府已要求英国驻港总领事提供更多案件资讯。他重申港府13日的声明；该声明强调，英方应“秉公处理”此案、保障涉案者的合法权益，并确保港府驻伦敦经济贸易办事处维持正常运作。

中国驻伦敦大使馆的声明则称英国的指控是“无中生有”，并强调“香港是中国的香港”，英国“没有资格对香港事务说三道四”，“奉劝英方不要在破坏中英关系的错误道路上越走越远”。

香港“有线新闻”引述香港全国港澳研究会顾问刘兆佳的说法称，此案涉及香港官员，恐怕会演变成“外交风波”；他认为英国要保护“反中乱港份子”，必然引起中国和港府反弹。

（综合报道）

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