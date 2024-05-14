涉违英国国安法 港驻英官员等3人遭起诉

港府声明证实，这次遭英国起诉的3人之中，包含驻伦敦经济贸易办事处的经理。他们被控在英国从事外国情报及外国干涉行为；对此，海外港人团体重申北京与港府“跨境镇压”的威胁。中方怎么回应？

（德国之声中文网）3名男子涉嫌替香港在英国的外国情报机关工作，週一（5月13日）在伦敦出庭。他们皆遭以英国去年通过的《国家安全法》（National Security Act）起诉，被指控的罪名包含在去年12月至今年5月“展开资讯搜集、监视与欺骗行为”，以及在5月企图闯入民宅、从事“外国干涉”等工作。

此调查由伦敦警察厅的反恐指挥部主导，被起诉的3人分别是63岁的Chung Biu Yuen、38岁的Chi Leung Peter Wai、37岁的Matthew Trickett；另有8人在调查期间被捕，但暂未遭到起诉，目前已经获释。

伦敦警察厅反恐指挥部主管墨菲（Dominic Murphy）透过声明表示：“虽然这些犯罪行为令人担忧，但我希望各位安心，我们认为对大众来说不存在更大的威胁。”

据《南华早报》、《明报》、《光传媒》等媒体报道，被告Chung Biu Yuen应是港府驻伦敦经济贸易办事处行政经理袁松彪；港府随后发布的声明内，证实其中一名被告是该办事处经理，但并未公布其姓名。

上述媒体消息称，袁松彪过去曾任职香港警务处反黑组、交通部和水上警察；英国港人组织“港援”有成员接触过袁松彪，遭对方“数次在碰面时作出恐吓及挑衅”。此外，网络上还流传香港特首李家超与袁松彪的合照；对此，李家超称该照片“看起来只是毕业照”，而他对此人印象仅此而已。

至于另一被告Chi Leung Peter Wai，媒体消息称他是私人保安公司创办人，提供保镳服务；37岁的Matthew Trickett是英国退伍军人，曾任移民执法官员，并经营一间专责保安、监事与私人调查的公司。

3名被告13日出庭的发言内容仅确认姓名等个人资料，随后获有条件保释，条件包含遵守夜间宵禁、定期至警局报到、限制出境、使用网络设备须登记等。他们下一次出庭订于5月24日。

海外港人忧跨境镇压

台湾中央社引述伦敦西敏区治安法庭起诉资料，称3名被告“涉嫌在英国跟踪监视遭港府通缉的罗冠聪、刘祖廸等香港流亡异议人士”。

刘祖廸透过社交媒体平台X表示，他跟此案“直接相关”，因此无法多作评论，但他确信此案呈现出“好的迹象”，显示英国政府准备积极应对北京政府和港府的“跨国镇压与干涉”。

英国保安国务大臣董勤达（Tom Tugendhat，又译图根哈特）也在X平台上回应此案，形容英国的《国家安全法》“大大改变局势”，有助于英方打击外国情报机关与敌对势力，而英国将会“不计一切代价，保卫国家安全”。

对华政策跨国议会联盟（IPAC）行政总裁裴伦德（Luke de Pulford）指出，英国与香港的国安法不同之处在于，前者是用来“阻止中国和香港政府在海外威吓异见者”，后者却是用来让异议人士噤声。

总部位于英国的人权团体“香港监察”（Hong Kong Watch）共同创办人罗杰斯（Benedict Rogers）则说，乐见英国的《国家安全法》派上用场，而“在英国的每个人都应该享有自由，安全受保障，不受北京政府侵害”。

今年初，“香港监察”曾针对海外港人面臨中国政府“跨境镇压”一事，向英国议会提交证明文件。“警方骚扰海外港人在家乡的亲人，让很多在英港人对于参与公共事务感到焦虑……他们担心被拍到，因为一旦被认出来，亲人就会遭到报复。”

北京继续收紧对香港的箝制 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国与港府怎么回应？

李家超週二（14日）表示，港府已要求英国驻港总领事提供更多案件资讯。他重申港府13日的声明；该声明强调，英方应“秉公处理”此案、保障涉案者的合法权益，并确保港府驻伦敦经济贸易办事处维持正常运作。

中国驻伦敦大使馆的声明则称英国的指控是“无中生有”，并强调“香港是中国的香港”，英国“没有资格对香港事务说三道四”，“奉劝英方不要在破坏中英关系的错误道路上越走越远”。

香港“有线新闻”引述香港全国港澳研究会顾问刘兆佳的说法称，此案涉及香港官员，恐怕会演变成“外交风波”；他认为英国要保护“反中乱港份子”，必然引起中国和港府反弹。

（综合报道）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。