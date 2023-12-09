涉维族强迫劳动 美国新增制裁三家中企

（德国之声中文网）由于涉及中国维吾尔族和其他少数民族的强迫劳动问题，美国周五（12月8日）更新了实施贸易制裁的中国企业黑名单，新增三家公司——中粮糖业（COFCO Sugar Holding）、四川经纬达科技集团有限公司（Sichuan Jingweida Technology Group）以及安徽新雅新材料有限公司（Anhui Xinya New Materials），从而使制裁名单上的公司达到30家。

美国国土安全部在一份新闻稿中提到，这三家中国公司生产的商品将从12月11日起禁止进口至美国。该部解释，对其实施禁令「是因为这些公司参与了针对受迫害群体成员（包括中国的维吾尔少数民族）的商业行为」。

三家公司横跨不同领域，中粮糖业提炼和生产食糖、经纬达科技生产网络变压器和射频滤波器等设备，而新雅新则生产纺织材料。

一些西方国家与维权团体认为新疆地区的产品涉及强迫劳动

制裁两名涉新疆事务官员

与此同时，美国财政部也在周五宣布，由于涉及侵犯人权，因此对13个国家的37人实施签证限制与制裁，其中包括涉新疆事务的2名中国官员，分别为新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州人民政府副州长高琪，以及中共中央新疆工作协调小组办公室副主任胡联合。

对此，美国财政部长耶伦透过新闻稿表示，此次以及过去一年来所实施的制裁「凸显了我们对推动追究侵犯人权，并保障美国金融系统承诺不受那些犯下恶行者侵袭的严肃性」。

《防维族强迫劳动法》

美国总统拜登在2021年底签署通过《防止维吾尔族强迫劳动法》，该法要求公司提供可核实的证据证明生产过程中不涉及强迫劳动，否则禁止进口所有来自新疆地区的商品，同时还规定对在新疆协助执行强迫劳动的中国人进行制裁。

中国在新疆打造另类现实

美国政府和其他一些西方国家的立法者将中国对待新疆西北部地区维吾尔族人的行为称为「种族灭绝」，但中国政府至今对此矢口否认。据维权组织称，该地区至少有一百万人被监禁，其中大部分是穆斯林少数民族成员，他们面临着包含强迫妇女绝育和强迫劳动等虐待。

调研称强迫劳动产品可能大量进入欧盟

本周由欧洲议会左翼社会党及民主党小组委托开展的一份调研显示，在中国，针对维吾尔人的强迫劳动现象仍在继续，而维吾尔强制劳工生产的服装可能通过一些知名品牌大量涌入欧洲。

报告指出，高达39家欧洲知名服装品牌至少与四家使用维吾尔强制劳工的中国制造商有合作关系。报告也称，面临销售强迫劳动产品风险的欧洲企业如此之多，说明「欧盟的政策并没有对消费者提供足够的保护，使他们免于购买使用了维吾尔强制劳工的产品」。

不过，被点名的H&M和S.Oliver皆表示产品不使用强制劳工；PUMA则称与新疆供应商没有任何业务往来，也没有使用来自新疆的棉花产品。

大众中国总裁称新疆厂无强迫劳动 维族学者：说法有问题

（综合报导）

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