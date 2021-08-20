 涉维族人脸识别研究 澳洲大学要求出版社撤稿  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2021

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涉维族人脸识别研究 澳洲大学要求出版社撤稿 

在澳大利亚科廷大学任教的一位中国学者3年前发表的一份研究报告，因涉及维吾尔人生物特征数据及人脸识别，引起争议至今。现在科廷大学再次要求出版社撤回在线发表。

KI und Gesichtserkennung

（德国之声中文网）澳大利亚科廷大学（Curtin University）本周二（9月14日）表示，已要求学术出版商维利在线图书（Wiley Online Library）撤回一份由该大学学者参与撰写的研究报告。这一研究被指可能被中国当局用于更有效地通过人脸识别技术对维吾尔族和藏族等少数民族进行监控。 

科廷大学称，曾任该校副教授的刘万全和其它中国高校合作者2018年发表这项研究时，学校并不知情。而研究违背该校的伦理准则，包括没有确认被调研者对个人数据使用情况知情并同意。 

2020年9月，维利图书曾发表一份致读者函，对该项研究所包含的数据表达了忧虑。该出版社本周二对澳大利亚广播公司（ABC）表示，正在再次审核科廷大学的撤稿请求。而大学方面则表示已多次要求出版社撤稿。 

生物特征：敏感数据

澳大利亚广播公司2019年首次对该项部分得到中国官方资助的研究及对其的质疑进行了报道。人权活动人士担心，搜集维吾尔人的生物特征可能是在未经当事人同意的情况下进行的。而研究结果可能被中国当局用来打压新疆的维吾尔族。

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人脸识别技术 是否侵犯隐私?

 

刘万全与其合作者称，在中国辽宁省的大连民族大学征集数百名维吾尔族、藏族和朝鲜族大学生志愿参加研究，搜集了其面部特征数据。这项研究称，人脸识别“在边境管理、海关检查和公共治安方面有很大的应用潜力”。 

刘万全在科廷大学工作长达20年，其研究曾由澳大利亚科研委员会提供资助。今年5月，他离开澳洲回到中国，在中山大学深圳分校就职。 

这并不是科学界因涉及中国维吾尔人种族特征研究的第一起争议事件。另一家国际知名学术出版社斯普林格-自然（Springer Nature）在过去两周内，因涉及维吾尔人权的伦理顾虑已撤回了两篇发表的论文。 

科廷大学一位发言人对路透社表示，尽管维利在线发表的研究注明刘万全在科廷大学计算机科学系工作，但他进行有关研究并未向校方提报，也未签署合约或其它正式文件。 

一段时间来，由于担心学术机构在国际科研合作中受到外国影响，澳大利亚的高校被置于政府更严格的审视之下。今年3月，澳大利亚科研委员会表示，安全机构已经加强了对受到该委员会资助的澳洲高校合作项目的审核。 

（路透社、澳大利亚广播公司） 

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