 涉經營中國海外警察站 兩男遭美FBI逮捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.04.2023

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涉經營中國海外警察站 兩男遭美FBI逮捕

荷蘭、加拿大都曾傳出有中國公安人員非法設立「海外警察站」，但據美國檢方說法，這次在美國的案件是首度有人因此遭到逮捕。這些人面臨哪些指控？

遭到美國檢方逮捕的2名嫌疑人為居住於紐約的華裔男子。圖為走在美國紐約中國城的華人。（資料照）

遭到美國檢方逮捕的2名嫌疑人為居住於紐約的華裔男子。圖為走在美國紐約中國城的華人。（資料照）

（德國之聲中文網）美國檢調單位週一（4月17日）以涉嫌經營中國「秘密警察站」為由，逮捕了2名男子。據檢方說法，該警察站位於紐約曼哈頓的中國城一帶，在中國福建省公安廳的要求下於去年設立，表面上提供的是換發駕照等僑民服務，實際工作卻是追蹤、騷擾流亡的異議人士。

這2人居住於紐約，分別是61歲的魯建旺（Harry Lu Jianwang，音譯）和59歲的陳進平（Chen Jinping，音譯）。他們面臨的指控是密謀充當中國政府代理人以及妨礙司法。週一稍晚，他們將於紐約市布魯克林區的聯邦法院出庭。

布魯克林區的檢察官皮斯（Breon Peace）指出，這是全球首度有人因涉嫌參與中國海外警察站活動而遭逮捕。他說這起案件顯示中國政府藉此「公然侵犯美國的國家主權」，而紐約市不需要也不想要秘密警察站。

圖為紐約市中國城「美國長樂公會」曾經的會址，位於東百老匯107號的建物4樓。美國政府稱此處曾為中國的海外警察站。

圖為紐約市中國城「美國長樂公會」曾經的會址，位於東百老匯107號的建物4樓。美國政府稱此處曾為中國的海外警察站。

針對中國僑民的「跨國壓迫計劃」

檢調單位指出，被逮捕的2名男子中，其中1人試圖勸服1位僑民返回中國。該僑民被當作是中國的逃犯，曾通報自己遭受騷擾和威脅。此外，中國政府2022年還曾要求這名被指控的代理人幫忙尋找1名加州居民，後者據稱是民主運動人士。

根據檢察官的說法，2位被逮男子已向美國聯邦調查局（FBI）坦承，他們一發現自己遭到調查，便刪除了與中國政府的通訊。此舉涉嫌妨害司法。

週一，美國檢方還另外指控了34名中國公安部人員，稱他們隸屬於該部的「912專項工作組」，設立了數千個假的社群媒體帳號，用來騷擾、威脅居住在美國的中國異議者，例如法輪功相關人士。此外，他們有時還會冒充美國或其他國家的人民，推行中國政府對各種全球議題的觀點。

美國檢方表示，這幾起案件都跟中國在僑民社區進行的「跨國鎮壓計劃」有關。布魯克林檢察官皮斯說，這種工作小組並不是「正常」的警察，他們不保護人民、不打擊犯罪，反而針對海外的中國民主人士犯下罪行。

美國檢方表示，中國政府透過海外警察站追蹤、監控與騷擾異議人士。圖為北京天安門廣場的監視器和中國國旗。（資料照）

美國檢方表示，中國政府透過海外警察站追蹤、監控與騷擾異議人士。圖為北京天安門廣場的監視器和中國國旗。（資料照）

中國秘密警察站引發歐美憂慮

此前，有10幾位中國和其他國家的公民涉嫌監視、騷擾居住在美國的異議人士，因而面臨美國檢方指控。

去年11月，美國聯邦調查局局長雷（Cristopher Wray）向參議院委員會表示，中國政府未經授權在美國城市設立秘密監視站，他對此感到非常擔憂，且中國此舉侵犯了美國的主權。

除了美國之外，還有其他國家也發現了非法的中國秘密警察站。總部在西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月發布報告稱，中國的海外警察服務站遍布五大洲的幾十個國家加拿大在蒙特婁等地發現並關閉了幾處海外警察站；荷蘭去年也已對2處中國海外執法中心展開調查，2處分別位於阿姆斯特丹和鹿特丹。

去年11月，中國外交部發言人趙立堅曾回應荷蘭政府的調查，否認相關機構是「警察站」或「警察服務中心」。他說：「有關活動由熱心僑團提供場所，志願服務人員均是當地熱心僑胞，不是中國警務人員。我們希望有關方面不要無端渲染。」

（美聯社、法新社、路透社）

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