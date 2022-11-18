涉經營中國海外警察站 兩男遭美FBI逮捕

（德國之聲中文網）美國檢調單位週一（4月17日）以涉嫌經營中國「秘密警察站」為由，逮捕了2名男子。據檢方說法，該警察站位於紐約曼哈頓的中國城一帶，在中國福建省公安廳的要求下於去年設立，表面上提供的是換發駕照等僑民服務，實際工作卻是追蹤、騷擾流亡的異議人士。

這2人居住於紐約，分別是61歲的魯建旺（Harry Lu Jianwang，音譯）和59歲的陳進平（Chen Jinping，音譯）。他們面臨的指控是密謀充當中國政府代理人以及妨礙司法。週一稍晚，他們將於紐約市布魯克林區的聯邦法院出庭。

布魯克林區的檢察官皮斯（Breon Peace）指出，這是全球首度有人因涉嫌參與中國海外警察站活動而遭逮捕。他說這起案件顯示中國政府藉此「公然侵犯美國的國家主權」，而紐約市不需要也不想要秘密警察站。

針對中國僑民的「跨國壓迫計劃」

檢調單位指出，被逮捕的2名男子中，其中1人試圖勸服1位僑民返回中國。該僑民被當作是中國的逃犯，曾通報自己遭受騷擾和威脅。此外，中國政府2022年還曾要求這名被指控的代理人幫忙尋找1名加州居民，後者據稱是民主運動人士。

根據檢察官的說法，2位被逮男子已向美國聯邦調查局（FBI）坦承，他們一發現自己遭到調查，便刪除了與中國政府的通訊。此舉涉嫌妨害司法。

週一，美國檢方還另外指控了34名中國公安部人員，稱他們隸屬於該部的「912專項工作組」，設立了數千個假的社群媒體帳號，用來騷擾、威脅居住在美國的中國異議者，例如法輪功相關人士。此外，他們有時還會冒充美國或其他國家的人民，推行中國政府對各種全球議題的觀點。

美國檢方表示，這幾起案件都跟中國在僑民社區進行的「跨國鎮壓計劃」有關。布魯克林檢察官皮斯說，這種工作小組並不是「正常」的警察，他們不保護人民、不打擊犯罪，反而針對海外的中國民主人士犯下罪行。

中國秘密警察站引發歐美憂慮

此前，有10幾位中國和其他國家的公民涉嫌監視、騷擾居住在美國的異議人士，因而面臨美國檢方指控。

去年11月，美國聯邦調查局局長雷（Cristopher Wray）向參議院委員會表示，中國政府未經授權在美國城市設立秘密監視站，他對此感到非常擔憂，且中國此舉侵犯了美國的主權。

除了美國之外，還有其他國家也發現了非法的中國秘密警察站。總部在西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月發布報告稱，中國的海外警察服務站遍布五大洲的幾十個國家。加拿大在蒙特婁等地發現並關閉了幾處海外警察站；荷蘭去年也已對2處中國海外執法中心展開調查，2處分別位於阿姆斯特丹和鹿特丹。

去年11月，中國外交部發言人趙立堅曾回應荷蘭政府的調查，否認相關機構是「警察站」或「警察服務中心」。他說：「有關活動由熱心僑團提供場所，志願服務人員均是當地熱心僑胞，不是中國警務人員。我們希望有關方面不要無端渲染。」

（美聯社、法新社、路透社）

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