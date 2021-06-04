涉疆视频被YouTube下架 哈国人权团体另辟蹊径

（德国之声中文网）路透社援引消息人士报道称，哈萨克人权团体阿塔珠尔特志愿者组织(Atajurt Kazakh Human Rights)正将它们的视频从YouTube转至较不知名的奥德赛(Odysee)网站，原因是他们的部分视频被YouTube下架，其频道甚至一度被封锁。

其YouTube频道的公开资料显示，阿塔珠尔特志愿者组织拥有两个频道，分别于2013年和2018年开设，较早开设的频道以该组织和创办人比拉仕(Serikzhan Bilash) 的名字命名，总共上传12000多个视频，收获逾1.2亿次的点击量，部分视频是关于人们声称家人在新疆失踪的证词。

一度被关

根据路透社报道，近两个月来，该组织频道上有12个视频遭人检举违反“网路霸凌和骚扰”政策，整个频道于6月15日遭封锁。该组织于6月17日在其twitter帐号上分别用中英文发帖表示：“我们整个民族艰苦奋斗5年的成果一夜间化为乌有。‘Atajurt Kazakh Human Rights Serikzhan Bilash‘ youtube 频道不能被关! 它是三百万被关押在新疆集中营里的所有的无辜的人的希望!”

该频道的管理员向路透社透露，他们对视频被屏蔽提出申诉，其中一些视频得以恢复，但YouTube没有解释持续封锁其他视频的原因。 在路透社询问该频道为何被删除后，YouTube将其恢复，并解释说他们收到有关这些视频的多次“犯规”举报，这些视频中的人出示身份证证明自己与失踪的人有关，从而违反了YouTube禁止个人身份信息出现在其内容中的政策。YouTube于6月18日解封了该频道，但要求频道管理员对视频中的身份进行模糊处理。

阿塔珠尔特组织则表示不愿配合，因为担心由此会影响视频的可信度。鉴于频道可能会被YouTube进一步封锁，他们决定将内容备份到Odysee网站上。Odysee是一个建立在名为LBRY的区块链平台，旨在给予创作者更多的控制权。

“失去信任”

该组织创办人比拉仕在在电话采访中告诉路透社：“每天都会有新的借口。我向来都不信任YouTube”，“但我们不再害怕了，因为我们有了LBRY这个后盾。最重要的是我们的资料是安全的。”

比拉仕出生于新疆，因为在哈萨克从事人权活动而多次被捕。他说，哈萨克当局于2017年警告他不要用“种族灭绝”来描述新疆的情况，他猜测这个命令是来自中国政府对哈萨克斯坦的压力。

路透社还介绍，阿塔珠尔特志愿者组织成立于2017年，由于引发外界对中国新疆人权侵犯问题的关注而受到人权观察（Human Rights Watch）等国际组织的肯定。该组织去年从哈萨克斯坦迁往土耳其，原因是不堪当局骚扰。

YouTube: 正在沟通

对于阿塔珠尔特志愿者组织的最新举动，YouTube向路透社表示，其政策禁止通过发布非公开的个人信息来引起恶意关注，但对教育、纪录片或科学类的视频做出例外规定，然而阿塔珠尔特的视频并不符合这些要求。

该公司还指出：“我们对记录世界各地侵犯人权案例做出的负责任的努力表示欢迎”，“我们认识到这些视频的目的不是恶意披露个人身份信息……正在与阿塔珠尔特志愿者组织针对我们的政策进行沟通。”

社媒上的新疆“美好生活”

与此同时，谷歌旗下的视频网站YouTube上也不乏宣扬新疆人生活美好自由的影片。《纽约时报》本周指出，北京正试图用更精明、更有力的方法向全世界受众传播其政治信息：他们通过Twitter和YouTube制作并传播了数以千计的视频，试图借维吾尔人之口告诉全世界“我们很自由“。《纽约时报》和ProPublica对3000多个旨在展现新疆人真实生活的视频进行了长达数月的分析，发现了中国政府策划影响力宣传攻势的证据。例如，在数以百计的新疆视频中，相关对话所用的短语和句子结构惊人地相似，通常完全相同。

本周早些时候，40多个国家发表联合声明，敦促中国允许联合国人权事务负责人立即进入新疆，调查有关100多万人被非法拘留的报告，其中一些人遭受酷刑或强迫劳动。北京对相关指控一直予以否认。中国常驻联合国日内瓦办事处代表团的高级外交官江映峰对该声明加以驳斥，称这是出于“政治动机”的干涉。



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