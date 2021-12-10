涉疆衝突升级 美中互批无端制裁

（德国之声中文网）中国外交部周二（12月21日）宣布，在美国因新疆人权问题而对中国的个人和实体进行制裁后，中国实施反制裁，禁止美国国际宗教自由委员会（USCIRF）的4官员入境。

这4名官员包括主席马恩扎 (Nadine Maenza)、副主席特克尔 (Nury Turkel)以及委员巴尔加瓦 (Anurima Bhargava)和卡尔 (James W. Carr)。

中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上说，美国国际宗教自由委员会的4名人员禁止进入中国大陆、香港和澳门。赵立坚表示，这些人在中国的资产也将被冻结，此外，中国机构和公民将禁止与以上4人进行交易。

对此，美国国际宗教自由委员会21日发出强烈谴责，并强调不会因此噤声：「我们并不惊讶看到中国政府施加更多毫无根据的制裁，以回应对其恶劣的侵犯人权和宗教自由行为的日益关注，特别是其对新疆维吾尔族和其他突厥穆斯林的种族灭绝政策。」

遭到制裁的主席马恩扎提到其他人权议题说：「中国政府需要结束其对维吾尔人、藏族人、基督徒、法轮功学员和其他人的国家主导的压迫，而不是实施错误的制裁。」

美中互相制裁

美国财政部在国际人权日（12月10日）公布新制裁，将中国、缅甸、朝鲜、孟加拉等国涉及侵犯人权的15名个人和10个实体列入制裁名单。另外美国还对中国人脸识别技术公司商汤科技（SenseTime）实施投资限制，原因是该公司技术的恶性使用造成了人权侵犯。 美国此前曾表示，12月10日祭出的制裁是对中国侵犯人权的回应，尤其在中国新疆地区，维吾尔人和其他穆斯林少数民族被非法拘留、虐待和强迫劳动。

中国则否认在新疆存在侵犯人权的现象，称在当地实施的政策有助于打击极端主义。对于美国宗教自由委员会的各项型行动，中国政府早前还制裁了其专员伯金斯 (Tony Perkins)，还有前主席曼钦 (Gayle Manchin)和专员摩尔 (Johnnie Moore)。

美国国际宗教自由委员会是一个附属于联邦政府的机构，负责评估宗教自由受到威胁的国家，并为政府决策提出建议。

（路透社、法新社等）

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