 涉疆衝突升级 美中互批无端制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2021

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时政风云

涉疆衝突升级 美中互批无端制裁

中国政府21日对美国因新疆问题进行的制裁宣布实施反制裁，禁止美国国际宗教自由委员会的4名要员入境。美方随后对此发出强烈谴责，表示这项制裁毫无根据。

Handelskrieg | Fahnen von USA und China | Symbolbild

美国国际宗教自由委员对总统拜登外交抵制2022北京冬奥表示赞扬，表示其在2020年和2021年的年度报告中曾建议采取这一行动。

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美国对中国、朝鲜和缅甸等国涉侵犯人权的个人和实体祭出新制裁。中国AI巨头商汤科技被列入制裁清单，榜上有名的还包括两名被指侵犯人权的新疆官员。

美国政府17日对9间中国公司进行新一波的投资与出口限制，指控他们协助中国政府压迫维吾尔人或帮助中国解放军。此外，美国参议院同日通过了防止维吾尔强迫劳动的法案。

在美国7日宣布外交抵制北京冬奥後，新西兰与澳大利亚也跟着宣布将不派外交官出席北京冬奥。虽然澳大利亚强调决定与中国人权问题与双边紧张关系有关，但新西兰则强调其决定与美国无关。

据《华盛顿邮报》报道，在中国政策问题上，拜登的助手存在意见分歧。气候特使克里主张通过美中高层接触推动气候合作，以国家安全顾问沙利文为代表的一派则反对为气候方面的进展而迁就中国。

（德国之声中文网）中国外交部周二（12月21日）宣布，在美国因新疆人权问题而对中国的个人和实体进行制裁后，中国实施反制裁，禁止美国国际宗教自由委员会（USCIRF）的4官员入境。

这4名官员包括主席马恩扎 (Nadine Maenza)、副主席特克尔 (Nury Turkel)以及委员巴尔加瓦 (Anurima Bhargava)和卡尔 (James W. Carr)。

中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上说，美国国际宗教自由委员会的4名人员禁止进入中国大陆、香港和澳门。赵立坚表示，这些人在中国的资产也将被冻结，此外，中国机构和公民将禁止与以上4人进行交易。

对此，美国国际宗教自由委员会21日发出强烈谴责，并强调不会因此噤声：「我们并不惊讶看到中国政府施加更多毫无根据的制裁，以回应对其恶劣的侵犯人权和宗教自由行为的日益关注，特别是其对新疆维吾尔族和其他突厥穆斯林的种族灭绝政策。」

遭到制裁的主席马恩扎提到其他人权议题说：「中国政府需要结束其对维吾尔人、藏族人、基督徒、法轮功学员和其他人的国家主导的压迫，而不是实施错误的制裁。」

Singapur | Rüstungsgeschäft mit Taiwan | Zhao Lijian

赵立坚：他们不得进入中国大陆、香港和澳门！

美中互相制裁

美国财政部在国际人权日（12月10日）公布新制裁，将中国、缅甸、朝鲜、孟加拉等国涉及侵犯人权的15名个人和10个实体列入制裁名单。另外美国还对中国人脸识别技术公司商汤科技（SenseTime）实施投资限制，原因是该公司技术的恶性使用造成了人权侵犯。 美国此前曾表示，12月10日祭出的制裁是对中国侵犯人权的回应，尤其在中国新疆地区，维吾尔人和其他穆斯林少数民族被非法拘留、虐待和强迫劳动。

中国则否认在新疆存在侵犯人权的现象，称在当地实施的政策有助于打击极端主义。对于美国宗教自由委员会的各项型行动，中国政府早前还制裁了其专员伯金斯 (Tony Perkins)，还有前主席曼钦 (Gayle Manchin)和专员摩尔 (Johnnie Moore)。

美国国际宗教自由委员会是一个附属于联邦政府的机构，负责评估宗教自由受到威胁的国家，并为政府决策提出建议。

（路透社、法新社等）

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中国推出歌舞片反驳新疆指控

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