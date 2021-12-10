 涉疆冲突升级：中国反制裁4名美国官员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2021

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涉疆冲突升级：中国反制裁4名美国官员

中国政府对美国因新疆问题进行的制裁宣布实施反制裁，禁止美国国际宗教委员会的4名要员入境。

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赵立坚：他们不得进入中国大陆、香港和澳门！

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美国对中国、朝鲜和缅甸等国涉侵犯人权的个人和实体祭出新制裁。中国AI巨头商汤科技被列入制裁清单，榜上有名的还包括两名被指侵犯人权的新疆官员。

美国政府17日对9间中国公司进行新一波的投资与出口限制，指控他们协助中国政府压迫维吾尔人或帮助中国解放军。此外，美国参议院同日通过了防止维吾尔强迫劳动的法案。

（德国之声中文网）中国外交部周二（12月21日）宣布，在美国因新疆人权问题而对中国的个人和实体进行制裁后，中国实施反制裁，禁止美国宗教自由委员会（USCIRF）的4官员入境。

中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上说，美国国际宗教自由委员会的4名人员禁止进入中国大陆、香港和澳门。赵立坚表示，这些人在中国的资产也将被冻结，此外，中国机构和公民将禁止与以上4人进行交易。

美国此前曾表示，12月10日祭出的制裁是对中国侵犯人权的回应，尤其在中国新疆地区，维吾尔人和其他穆斯林少数民族被非法拘留、虐待和强迫劳动。

美国财政部在国际人权日（12月10日）公布新制裁，将中国、缅甸、朝鲜、孟加拉等国涉及侵犯人权的15名个人和10个实体列入制裁名单。另外美国还对中国人脸识别技术公司商汤科技（SenseTime）实施投资限制，原因是该公司技术的恶性使用造成了人权侵犯。 

中国否认在新疆存在侵犯人权的现象，称在当地实施的政策有助于打击极端主义。

美国国际宗教自由委员会是一个附属于联邦政府的机构，负责评估宗教自由受到威胁的国家，并为政府决策提出建议。

此次受到中方制裁的4名官员分别是该委员会的正、副主席以及两名委员。

（路透社、法新社等）

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中国推出歌舞片反驳新疆指控

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