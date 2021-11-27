 涉煽惑他人投白票 港廉署通缉前立法议员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.11.2021

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时政风云

涉煽惑他人投白票 港廉署通缉前立法议员

香港廉政公署周一对香港前立法会议员许智峯和前区议员丘文俊发出通缉令，指两人涉嫌煽惑民众在下月的立法会选举中投白票，不投票，违反《选举（舞弊及非法行为）条例》，一经定罪，最高可判处监禁三年及罚款20万元。两人均已离开香港。

Hongkong Ted Hui

许智峯去年12月宣布退出民主党，他目前身处澳洲

（德国之声中文网）香港廉政公署本周一（10月29日）对香港前立法会议员许智峯发出通缉令，指称他涉嫌违反《选举（舞弊及非法行为）条例》，即「在选举期间内籍公开活动煽惑另外一人不投票或投无效票的非法行为。」以同样理由被通缉的还有沙田前区议员丘文俊。许智峯去年12月宣布退出民主党，并在社交媒体宣布正式流亡，他目前身处澳洲。《明报》指出，丘文俊现已流亡英国。根据廉政公署官方网站，两人本年10月30日至11月29日期间藉公开活动，分别在其个人社交媒体专页上展示贴文，煽惑市民在立法会选举中投白票及不投票。该机构还指出，《条例》适用于一切与选举有关的行为，不论该行为是在香港境内或在其他地方作出。任何人士干犯该罪行，一经定罪最高可判处监禁三年及罚款20万元。

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香港前民主派议员许智峯本月初宣布将国际遊说重心转往澳大利亚。他告诉德国之声，2019年参与「反送中」街头示威的经历，是政治生涯中的重要转折，他也准备好在澳大利亚扮演更重要的角色。

香港前立法会议员许智峯3月8日宣布「转战澳洲」进行遊說工作，未来将继续开拓「国际战线」。德国之声请专家分析，香港民主抗争之路还可以往哪里走？

香港立法会选举定于12月19日举行。就在廉政公署公布通缉令的同一天，中国侨联副主席、中国和平统一促进会香港总会理事长卢文端在明报撰文指出，本次立法会选举，北京重视的不是投票率“正常的升高走低”，更不是所谓“加权”计算的数字游戏，而是外国势力的插手干预。他表示，北京已看到香港内外的反中乱港势力，采取多种手段破坏选举，“力图令市民失去投票意欲”，他斥责有人煽动投白票、杯葛选举，亦不点名指有民调机构，做有关市民投白票意向的调查，认为是“使用有目的、结论先行的民调干预选举”。

根据“立场新闻”报道，多名建制派早前预测下月的立法会选举投票率会比以往底。香港民意研究所早前公布首轮立法会选举调查，只有 52% 受访者表示会去投票，创 1991 年同类民调当中投票意欲的新低。

“香港01”报道，10月末，香港立法会换届选举展开提名期之时，香港廉政公署就曾发布声明指出，留意到有人在网上呼吁市民投白票，会要求相关社交媒体平台移除内容，呼吁市民勿转载相关违法内容。此前，许智峯曾在脸书发文，呼吁港人“总动员投白票以反制不义的选举制度”，计划目标包括让2021年立法会选举成为香港史上白票（包括所有废票、无效票）数字最高的一次立法机关选举。

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