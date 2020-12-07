涉港问题：中方宣布又一轮对美反制

（德国之声中文网）12月7日，美国财政部宣布制裁14名中国官员，理由是他们在北京取消香港民选反对派议员资格方面发挥了作用。这14名中国官员均为本届全国人大常委会副委员长，包括蔡达峰、曹建明、陈竺、白玛赤林、丁仲礼、郝明金、艾力更·依明巴海、吉炳轩、沈跃跃、万鄂湘、王晨、王东明、武维华和张春贤。美国该项制裁禁止他们本人与家属入境美国，并冻结其在美国的资产。

12月8日，中国外交部发言人华春莹对美方此举做出回应，称美方"严重干涉中国内政，严重损害中美关系"，"中国政府和人民对美方蛮横无理、疯狂恶劣的行径表示强烈愤慨，并予以强烈谴责"。她还称，中方将采取坚决有力的反制。外交部副部长郑泽光当天还召见美国驻华使馆临时代办傅德恩(Robert Forden)，再次就该事件"提出严正抗议、予以强烈谴责"。

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12月10日，华春莹在例行记者会上谈及了中方反制措施的内容。她表示，"鉴于美方利用涉港问题严重干涉中国内政，损害中方核心利益，中方决定对在涉港问题上表现恶劣、负有主要责任的美国行政部门官员、国会人员、非政府组织人员及其直系亲属实施对等制裁，同时中方决定取消美方持外交护照人员临时访问香港、澳门免签待遇。"

不过，华春莹没有具体说明上述制裁何时生效，也没有具体谈及受到制裁有哪些人。

制裁名单越来越长

早在8月7日，美国财政部就宣布制裁11名损害香港自治的中港官员，包括特首林郑月娥，特首办主任兼国安委秘书长陈国基，律政司司长郑若骅，保安局局长李家超，政制及内地事务局局长曾国卫，警务处处长邓炳强和警务处前处长卢伟聪等7名香港政府官员以及中联办主任骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明和国安公署署长郑雁雄等四名中国涉港官员。

作为回应，中方8月10日宣布对在涉港问题上“表现恶劣”的人士进行制裁，其中包括美联邦参议员卢比奥（Marco Rubio）、克鲁兹（Ted Cruz）、霍利（Josh Hawley）、科顿（Tom Cotton）、图米（Pat Toomey），联邦众议员史密斯（Chris Smith），以及美国国家民主基金会总裁格什曼（Carl Gershman）、美国国际事务民主协会总裁米德伟（Derek Mitchell）、美国国际共和研究所总裁特温宁（Daniel Twining）、「人权观察」执行主席罗斯（Kenneth Roth）、「自由之家」总裁阿布拉莫维茨（Michael J. Abramowitz）。

11月9日，美方又宣布将4名中港官员加入制裁黑名单，包括中央政府驻港国安公署副署长李江舟、香港警务处国家安全处副处长刘赐蕙、香港警务处国家安全处高级警司李桂华以及港澳办副主任邓中华。

对此，中方继而宣布"对在涉港问题上表现恶劣的美国国家民主基金会亚洲事务高级主任约翰·克瑙斯（John Knaus），美国国际事务民主协会亚洲项目负责人阿南德（ManpreetAnand）、香港分部主管罗萨里奥（CrystalRosari）、项目主任薛德敖（KelvinSit）等4人实施制裁"。

11月27日，林郑月娥在接受香港有线新闻专访时坦言，遭到美国制裁后，香港没有银行能给她提供服务，她每天只能使用现金。但她表示，因维护国家安全而遭到"制裁"，是她的荣誉。

驻美大使：中美关系正面临建交以来罕见的严峻局面

据中国官媒报道，中国驻美国大使崔天凯9日在美中贸委会2020视频年度晚宴上致辞表示，中美关系正面临建交以来罕见的严峻局面。"在这个艰难时刻，我们要登高望远，为中美关系找到正确方向。"他指"一些人的冷战思维和意识形态偏见正把中美关系推向悬崖边缘"，"2021年是中美关系的关键之年，两国和则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确的选择。中美之间虽然有差异和分歧，但共同利益始终是第一位的，任何差异都不应成为冲突对抗的理由"。12月3日，崔天凯在华盛顿中美研究所的年会上还表示，如果美国做好准备，中国愿意考虑重开美国驻华领事馆并允许美国记者重返中国，而一切都取决于新当选美国总统的拜登是否有意遏制中国。

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