涉港新闻报道：中国对驻华外国记者施压

（德国之声中文网）驻华外国记者在香港和內地边界受到检查，被询问有关其报道的情况。在北京机场，外国记者被扣留长达数小时。中国外交部甚至制定了有关香港报道的官方"建议和指示"。

目前报道有关香港示威抗议运动的外国记者大多定期往返于香港和內地 。驻华外国记者通常在北京、上海或深圳设站。若从香港过来，需通过边检。外国驻华记者协会主席范·德·克里普（Nathan van der Klippe）指出，一段时间来，与边检有关，一再发生不愉快事件。

他指出，驻华外国记者协会收到多个在港工作过的北美、欧洲和澳大利亚记者的报告。根据这些报告，在从香港前往深圳或北京时，他们当中至少有5个团队在入境时受阻，并被搜查，他们携带的手提电脑、智能手机和相机均遭检查。

上周，一个英国摄影组的3名工作人员在北京机场的边检中被扣留数小时，他们被禁止使用手机，并被分别扣压在不同的房间里。中国当局对有关香港的报道规定有具体问题。另一个记者团队也有同样遭遇。该团队试图从香港开车去位于內地的深圳。

一星期前，刚传出消息称，中国正试图经由脸书和推特发动系统性的宣传战，影响公众舆论。出于这一原因，脸书和推特关闭了数百个此前在中国开设的用户账号。中国国家电视台目前加强实施这一战略：只显示香港暴力骚乱图像。

中国中央电视台播音员的口中，只有令人发指的施暴、混乱和野蛮场面，而从经筛选的画面看，暴力原则上均起于示威者。

新近又有百万人和平示威、一个长达60公里的和平人链和火光链贯穿香港，--所有这些在中国国家电视台上都看不到。驻华外国记者协会主席范·德·克里普指出，作不一样的报道的外国记者在中国日子艰难。他表示，协会定期向驻华外国记者征询意见，结果显示，驻华外国记者的工作条件越来越糟。

在香港，围绕事件的定义也存在争议。中国政府试图按其定义解释抗议行动，数天前，中国外交部--也向许多在德国的主编室--发出有关报道的建议。在这一42页建议书中，人们可以阅读到中国政府对于香港所发生事件的立场和解释。