 涉涉恐嚇加拿大議員 中國外交官遭驅逐 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.05.2023

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时政风云

涉涉恐嚇加拿大議員 中國外交官遭驅逐

加拿大政府5月8日採取行動，驅逐一名中國外交官，這位官員被指控試圖恐嚇保守黨國會議員莊文浩和他在香港的親屬。北京如何回應？

Kanada Melanie Joly

加拿大外長喬利5日在國會委員會的會議上表示，除了召見中國大使，加拿大正在考慮驅中國外交官。4天之後，她就宣布驅逐行動。

（德國之聲中文網）外交部長喬利（Mélanie Joly，又譯趙美蘭）週一（5月8日）宣布驅逐中國駐多倫多總領館領事官員趙偉（Zhao Wei，音譯）。

加拿大在一份聲明宣布趙偉（Zhao Wei）為「不受歡迎的人」。他被指控試圖恐嚇加拿大保守黨議員莊文浩（Michael Chong）和莊在香港的親屬，因為莊文浩一直批評北京的新疆維族政策，並在2012年2月在議會提出動議，將北京的行為稱為「種族滅絕」。

喬利說：「我們不會容忍外國以任何形式干涉我們的內部事務。」並說「駐加拿大的外交官已被警告，如果他們從事這種類型的行為，會被送回國。」

莊文浩表示，早就應該這樣處置，他說：「我希望這不僅向中華人民共和國，而且向其他在加拿大派有代表的專制國家表明，在加拿大的土地上，這種越過外交界線的外國干涉威脅活動，是完全不可接受的。」

中國大使館隨後發表聲明，指責加拿大違反了國際法，「迎合反華勢力炒作」，並說此舉破壞了中加關係，「將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。」

加拿大政府花了很多時間來決定是否驅逐中國外交官，喬利和總理特魯多（Justin Trudeau）都曾警告北京對此將有反彈。

Justin Trudeau

在英國參加查爾斯國王加冕儀式的特魯多7日在倫敦說：「這是一個嚴肅而重要的問題...這是一個不可輕視的決定，外交部長正在非常非常謹慎地處理這個問題。」

事件源起

加拿大《環球郵報》日前報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）2021年掌握了一項消息，顯示中國政府正在研究如何恐嚇莊文浩。報導曝光後加拿大政府出面證實，驅逐趙偉呼聲四起。莊文浩也批評加拿大政府對北京干預國內事務視而不見。

喬利上週說，驅逐行為可能引起北京報復，威脅到加拿大人的安全和國家的繁榮，但這樣做是應該的。她寫道：「這一決定是在仔細考慮了所有相關因素之後作出的...我們仍然堅定地認為，捍衛我們的民主是最重要的。」

路透社報導，莊文浩的事件是近年來中國政府干涉加拿大內政的最新嘗試，此前北京還曾試圖干涉加拿大2019年和2021年的聯邦選舉。特魯多已任命前總督約翰斯頓（David Johnston）為特別調查員，負責調查這個問題，包括是否需要進行公開調查。

中國此前一直堅稱它不干涉其他國家的內政，但表示會將對所謂的挑釁行為作出回應。

（路透社、美聯社、中國駐加使館）

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