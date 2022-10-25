涉案前美军飞行员与中国黑客用同一北京地址

（德国之声中文网）一名在澳大利亚被捕并可能引渡到美国的前美军飞行员，在文件中所列出的北京地址，与一名因密谋入侵美国国防承包商电脑而在美国入狱的中国商人所列地址相同。

目前尚不清楚他们是否在同一时间内使用了该北京地址。

根据美国方面的要求，澳大利亚联邦警察于10月21日在新南威尔士州乡下的奥兰治小镇逮捕了54岁的美国公民、前美军飞行员杜根（Daniel Edmund Duggan）。

杜根的律师米拉利斯（Dennis Miralis）说，美国逮捕令的细节以及杜根面临的指控没有公开。

米拉利斯周五（11月4日）在悉尼法院外说："他否认违反了任何美国法律、任何澳大利亚法律和任何国际法。"

米拉利斯指出，杜根已被转移到古尔本（Goulburn）的一处戒备森严监狱。他并未在悉尼当地法院的听审会上寻求保释，本案延至11月28日再审。

一名前军方飞行员告诉路透社，杜根在服完兵役后成为一名航空顾问，于2013/2014年从澳大利亚搬到北京，与一位名叫斯蒂芬的中国商人合作。

路透社记者向他出示了一张照片，这位前军方飞行员指认了在美国因黑客指控而被定罪的中国商人斯蒂芬·苏（Stephen Su），但没有提供两人合作业务的细节。

杜根的领英（LinkedIn）个人资料也显示这段时间他在中国。

另一个航空系统的消息来源也说，杜根当时前往北京与斯蒂芬·苏合作。斯蒂芬·苏的中国名字叫苏斌（Su Bin，音译），2014年7月在加拿大被捕，两年后因为一起备受瞩目的黑客案而在美国入狱。案件涉及中国军方盗窃美国军用飞机设计，苏斌在审判中认罪。

美军F35B战斗机

朝阳路67号财满街1-1号楼

公司记录显示，杜根在美军服役十年后移居澳大利亚，创办了一家名为Top Gun Tasmania的公司。路透社查核这家公司向澳大利亚企业监管机构提交的文件发现，杜根在2014年1月和4月注明变更地址和出售公司，声称他从2013年12月起住在北京朝阳区的一个公寓。

而同一个地址于2014年8月被列入美国实体清单之中，并注明该地址属于苏斌和他经营的有关航空技术的北京诺典科技有限公司--在英文营销材料中也被称为Lode Tech。

美国实体清单是一份黑名单。被列入该名单的个人或实体被视为对美国国家安全构成了威胁。

该地址是北京市朝阳区朝阳路67号财满街1-1号楼，目前仍被列在美国实体清单上，原因是苏斌和他的公司被控未经授权侵入美国国防承包商的电脑系统窃取受管制的军事技术。

路透社记者本周曾前往北京的这一地址查核，但是被告知这是一栋住宅楼，并被拒绝进入。

美国的这份黑名单上还列出了诺典科技和苏斌的第二个地址，位于上述住宅楼旁边的一栋办公大楼。路透社从大楼经理处获悉，诺典科技公司曾在那里开设了办公室，但又说该公司七八年前就搬走了--这大约就是苏斌被捕的时间。

中国企业档案记录显示，诺典科技最早于2003年注册了北京办事处。

51岁的苏斌被指控参与了中国军方多年来窃取美方军事情报的计划，于2016年被洛杉矶法院判处46个月监禁。

苏斌承认与两名中国空军军官合谋，侵入波音公司和其他公司的计算机系统，获取有关军事项目的数据，违反了武器出口管制法。

美国不应该提出引渡请求？

米拉利斯律师说，杜根在被捕的几周前从中国返回澳大利亚，并与澳大利亚情报机构进行了交流。他没有说出这些机构的名字，也没有提供正被调查的内容或杜根在其中可能扮演的角色的细节。

米拉里斯表示，他将以事涉澳大利亚国家安全为由向澳大利亚情报总监提出申诉。该总监办公室拒绝就此发表评论。

米拉利斯说，在这项投诉得到解决之前，美国不应提出引渡请求。

根据澳大利亚与美国签署的引渡条约，必须在嫌疑人被逮捕后60天内提出引渡请求。

米拉利斯说："此事与法律无关，而是与国际政治和国际关系有很大的关系。"

美国司法部拒绝就杜根的案子发表评论。

澳大利亚司法部表示不能提供任何可能的引渡请求的细节。中国外交部在回答路透社的书面提问时表示对此情况并不了解。

就在杜根上个月被捕的同时，英国警告几十位退役的前英国空军飞行员停止在中国的工作，否则将遭到英国政府依据新的法律以国家安全为由提出起诉。英国政府认为，退役英军飞行员训练中国军方飞行员有可能泄漏英国皇家空军机密和能力。

（路透社）

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