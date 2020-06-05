 涉桂民海案 瑞典前驻华大使无罪释放 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

涉桂民海案 瑞典前驻华大使无罪释放

瑞典前驻华大使林戴安因涉桂民海案被指责越权。瑞士法庭周五判定，林戴安为桂民海女儿牵线与外国势力会晤并未逾越其职权。

China Anna Lindstedt Schweden-Botschafterin in Peking abberufen (picture-alliance/AP Photo/L.R. Jansson)

（德国之声中文网）瑞典前驻华大使林戴安（Anna Lindstedt）被指在2019年1月为香港铜锣湾书店书商桂民海之女安吉拉·桂（Angela Gui）牵线，前往斯德哥尔摩与两名与北京当局有联系的中国商人会面，试图寻求中国当局释放桂民海。瑞典外交部当时表示，并未授权林戴安安排该次会面，并称其行为违反瑞典政策。

林戴安被控"与外国势力谈判时任意独行"，林戴安本人则否认所有指控。斯德哥尔摩地方法院周五在判决书中认为"犯罪的客观条件并不存在"并驳回指控，林黛安当庭获释。

林戴安案是第一起瑞典外交官被指控危害国家安全罪行的案件。若罪名成立，林戴安可能面临最高6年的刑期。

China Hongkong vermisster Buchhändler Gui Minhai (picture-alliance/AP Photo/Vincent Yu)

今年二月，桂敏海因"为境外非法提供情报罪"被判10年有期徒刑

拥有瑞典国籍的异议人士桂民海是香港铜锣湾书店股东，该书店曾出版批判中国共产党的书籍。

今年二月，桂民海因"为境外非法提供情报罪"被判10年有期徒刑。2015年10月至12月期间，铜锣湾书店股东及员工五人陆续失踪。拥有瑞典籍的桂民海2015年在泰国度假时突然失踪，一段时间后，他在中国央视上露面，称自己曾在浙江酒驾撞死一名女大生后逃逸，是自愿返回中国自首服刑。

桂民海之女安吉拉去年表示，她受林戴安邀请前往斯德哥尔摩一家酒店与两名身份不明的商人会晤，后者据称可以帮助其父亲获释。对方在会面时要求安吉拉不要再对父亲的事公开发声。

张筠青/达扬（路透社、德新社）   

DW.COM

瑞中关系将入“冰期”？

瑞典笔会将今年的一项表达自由的奖项授予在中国被监禁的瑞典籍书商桂敏海。中国驻瑞典大使要求瑞典文化大臣不要出席颁奖仪式，但遭拒绝。 (16.11.2019)  

相关内容

China Anna Lindstedt Schweden-Botschafterin in Peking abberufen

桂民海案：瑞典前驻华大使涉越权受审 05.06.2020

瑞典前驻华大使林戴安因涉嫌擅自为桂民海女儿牵线与“中方代表”会面，6月5日在瑞典出庭受审。桂敏海之女称，她曾被威胁不得再就父亲的案件发声。

Hongkong Protest

战狼外交引反弹 瑞典再解中国友城关系 24.04.2020

中国籍瑞典书商桂民海被消失且遭中国拘捕后，斯德哥尔摩和北京的关系一直很紧张。2017年8月起担任北京驻瑞典大使的桂从友也曾多次批评瑞典媒体。现在不但瑞典境内孔子学院全关，双边多个城市也相继解除关系。

China Anna Lindstedt Schweden-Botschafterin in Peking abberufen

同中方密会施压 瑞典前驻华大使被起诉 10.12.2019

香港书商桂民海在中国被羁押数年，使得瑞典与中国的关系摩擦不断。在瑞典方面看来，该国前驻华大使在其中扮演了“不光彩”的角色。

广告

评论分析

USA John Bolton ehemaliger Sicherheitsberater (picture-alliance/dpa/P. Semansky)

客座评论：香港之后是台湾？从博尔顿白宫回忆录谈起

美国前国家安全顾问博尔顿近日出版《事发之室：白宫回忆录》引发关注。华人政治学者张俊华认为，此书为世界研究美国政治以及其外交提供了不少有价值的信息，也侧面提供了中国政府特别是国家主席习近平在处理中美关系以及在保护自己的利益过程中的思维逻辑。  