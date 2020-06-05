涉桂民海案 瑞典前驻华大使无罪释放

（德国之声中文网）瑞典前驻华大使林戴安（Anna Lindstedt）被指在2019年1月为香港铜锣湾书店书商桂民海之女安吉拉·桂（Angela Gui）牵线，前往斯德哥尔摩与两名与北京当局有联系的中国商人会面，试图寻求中国当局释放桂民海。瑞典外交部当时表示，并未授权林戴安安排该次会面，并称其行为违反瑞典政策。



林戴安被控"与外国势力谈判时任意独行"，林戴安本人则否认所有指控。斯德哥尔摩地方法院周五在判决书中认为"犯罪的客观条件并不存在"并驳回指控，林黛安当庭获释。



林戴安案是第一起瑞典外交官被指控危害国家安全罪行的案件。若罪名成立，林戴安可能面临最高6年的刑期。

拥有瑞典国籍的异议人士桂民海是香港铜锣湾书店股东，该书店曾出版批判中国共产党的书籍。

今年二月，桂民海因"为境外非法提供情报罪"被判10年有期徒刑。2015年10月至12月期间，铜锣湾书店股东及员工五人陆续失踪。拥有瑞典籍的桂民海2015年在泰国度假时突然失踪，一段时间后，他在中国央视上露面，称自己曾在浙江酒驾撞死一名女大生后逃逸，是自愿返回中国自首服刑。



桂民海之女安吉拉去年表示，她受林戴安邀请前往斯德哥尔摩一家酒店与两名身份不明的商人会晤，后者据称可以帮助其父亲获释。对方在会面时要求安吉拉不要再对父亲的事公开发声。



张筠青/达扬（路透社、德新社）