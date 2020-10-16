涉暴动指控香港中大女学生获德国政治庇护

（德国之声中文网）原本就读香港中文大学、22岁的Elaine（化名），去年夏天与很多香港青年一样，走上街头反对香港政府修订逃犯条例。Elaine接受访问时表示，走在前线抗争，早预计要承担后果。结果，她在一次示威后被警方以涉嫌暴动、藏有工具可作非法用途及违反蒙面法等理由拘捕。「我原本打算无论如何都要留在香港，因为出得去抗争，已亦有心理准备可能被捕，最高监禁刑期可能长达十年，因此预备要上庭。但后来听朋友说到，香港司法制度越来越不公义，或者现在看到已推出的国安法，以及拘留十二港人，都会知道香港的制度变得败坏。我当时也想到离开香港，用另一个身份支援香港的运动，可能性也许会更大。」因此，Elaine在警署保释期间未有报到，选择放弃未完成的学位课程，离开亲人与朋友，到德国寻求庇护。

一年间三换难民营 曾遭难民营职员性侵

Elaine飞抵德国后到当地的难民署申请庇护，但申请程序繁複需时，她获安排入住难民营，并获提供少额生活津贴及基本医疗服务。她表示，负责审批庇护的官员曾与她进行详细聆讯及面试，她讲述了在香港被捕经过、控罪，提供被捕时相片及保释资料等。等待的一年间，她先后换过三个难民营，其中一个多达二、三百人，需要与其他难民同房、共用厕所，而难民营亦没有厨房，只有饭堂提供膳食。Elaine表示，难民营内没有其他香港人，即使见到中国人也不会交流。她说，当初离开香港的决定很仓促，到德国后不适应难民营的生活，再不时想到香港發生的事情，令她情绪濒临「爆煲」。

更甚的是，Elaine在其中一个难民营，曾遭一名中年男职员言语间性骚扰，逼她讨论有关性的话题，并向她非礼。事后Elaine向其他职员报告，要求调到另一个难民营生活，之后报警求助，现时案件已进入法律程序。「事發后，我整个人都崩溃了，报警后第二天我就被送院，因为我完全不能入睡，要入住精神科医院休养十天。」她坦言，对被性侵一事仍有阴影，但幸得难民营内其他朋友支援，以及得到同在德国获批难民庇护的黄台仰协助，现时情绪已回復稳定，而她获批庇护后亦搬离难民营，在市内另一处所居住。Elaine表示，非常感激德国政府向她批出庇护及提供一切协助，目前正修读德文，并打算完成学位课程。她希望利用自己获批难民庇护的经历，协助其他流亡海外的香港示威者。

希望德国简化庇护申请程序

德国政府并非首次向香港青年批出难民庇护申请。本土民主前线创办人黄台仰及成员李东昇，因为二零一六年初旺角骚乱案被控暴动罪后弃保潜逃，于二零一八年五月获德国批出难民庇护。

黄台仰是协助流亡港人的组织「避风驿」發起人之一，他指反送中运动及国安法生效后，收到不少有意向德国寻求庇护的香港人查询，但对方听到有需要入住难民营后都感却步，因此在德国申请政治庇护的香港人并不算多。据他了解，现时难民入住环境，已较三年前他入住时有所改善，他亦明白难民营是要协助一些第三世界国家的庇护申请者，让他们尽快适应正常生活。但他认为，一般香港申请者都懂英语，能在德国应付基本生活，而其他英国及加拿大等西方国家，均没有要求来自香港的庇护申请者入住难民营，因此他认为入住难民营没有必要，促请德国政府简化程序，容许申请者在等待审批时自由选择居住地点。

英国非政府组织「香港监察」（Hong Kong Watch）高级政策顾问Sam Goodman则称，德国政府向该女生提供庇护，证明德国政府保护人权，并认为港区国安法生效后，留港的青年或面临政治迫害，任意逮捕和监禁。然而，该女生在难民营的经历反映德国有需要改革难民政策。他建议德国政府可透过特别方案，例如延长工作假期签证、或考虑通过扩大欧盟交换生计划予香港学生，制定适用于全欧盟的救生艇政策。

港府：反对假借不同名义收留罪犯

香港政府發言人回复《香港苹果日报》时表示，没有收到德国向香港示威者批出难民庇护的相关信息，并反对任何司法管辖区假借不同名义收留罪犯，这会向罪犯發出极度错误讯息，以为不须负上刑责。發言人续称，在《基本法》下，香港巿民享有广泛权利和自由，香港法治精神和独立司法制度是社会的核心价值，得到国际社会的高度评价和认同，任何被控触犯法律的人士均会获公开及公平的审讯。

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