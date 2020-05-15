涉日考题被取消 香港师生不同意

（德国之声中文网）根据多家港媒报导，香港文凭试（DSE）历史科一道涉及日本的题目遭取消，也不纳入计分。

香港考评局委员会认为该题目回避日本侵华史实，涉及分数不会评卷及计算成绩，但同时参考其余题目分数加以调整。除此之外，香港教育局也就撰题及审查机制展开调查。

历史科卷一第二题分题C，要求考生根据试题提供的三篇史料及自身历史知识，评论「1900至1945年间，日本为中国带来的利多于弊」，该题占全卷的8分。

之后随着考题引起争议，教育局要求考评局取消试题，并派员调查拟题机制。香港特首林郑月娥日前强调事件是「专业失误」，不是政治干预，并表明不排除行使《考评局条例》赋予行政长官的权力，包括向考评局发出行政指示，「以保障本港教育质素与保护学生」。

历史科老师看法不同

根据香港电台引用教协问卷调查报导，97%香港历史科教师反对取消试题，也有超过9成受访者认为取消试题对考生不公，以及打击文凭试公信力。

该问卷透过电邮邀请历史科教师回应，到21日收到268份回应，当中97%历史科教师不同意或非常不同意取消试题，近94%受访历史科教师认为，资料选材及提问用语合适，95%受访历史科教师不同意事件涉及专业失误。

报导也引用教育界立法会议员叶建源看法，表示教育局应该认真聆听教师意见，并与教师沟通，不应自行想像试题有问题，指学生学习不少侵华知识，相信学生会引用重要史料作答。

正反派连署对决

根据东网报导，香港中学生行动筹备平台15日发起联署，要求撤回一切政治干预学术的要求，至18日为止已有6万人参与联署，约有千名教师参与联署，应届历史科考生则达1281人，占应届历史科总考生20%。

该平台发言人郑家朗称废除题目破坏考试公平性，若因政治原因废除试题，自我审查将成先例，考核内容将刻意回避政治议题，损害学术自由。

他称若考评局最终取消试题，将会参考法律意见，并最快在下周一（25日）连同应届历史科考生向教育局对考评局越权的要求提出司法覆核及申请禁制令，禁止考评局对试题进行任何改动。

多家亲北京媒体则共同报导，有团体逾十万人联署要求取消该条题目，并追究审题委员会成员的考评局评核发展部经理，负责历史科的杨颖宇。

考生答卷「自我审查」

目前香港文凭试仍在进行，分历史科（世界历史）和中国历史科（中史）两个科目，前者引发的考题风波影响到周四（21日）开考的中史科。据多家港媒报导，有考生坦言答卷时「自我审查」，有所顾忌。

中史科试卷第一部分必答题涉及2幅不同角度的第一手史料海报，其中一幅印有「华北华中的日军完全连络」丶「徐州失陷了！」等士兵面露欢颜的日军宣传品，问考生是否同意其观点，题目占3分。

第二部分选答题则涉及文化大革命，提供文革照片及「毛主席是红太阳」宣传画，指「文革导致全国经济破坏丶教育停顿」，并引述学者观点提及文革起因和影响，要求考生根据资料并援引史实，分析文革背景及其对政治丶文教的影响。

香港01引述考生麦同学指，抗日战争题问法虽不涉及「利多於弊」，但会分配较少时间在该题，并侧重作答其它题目。《晴报》引述考生林同学指，答文革的影响较敏感，坦言在现时政治氛围下担心题目被取消，故选答另一题。

邹宗翰/李澄欣（综合报导）