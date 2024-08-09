涉新疆强迫劳动 美国再拉黑五家中企

美国政府发布最新公告，以涉嫌在新疆强迫劳动为由，再度将5家中国企业列入制裁名单禁止进口。如今已有超过70家公司因强迫劳动被美方列入黑名单。中国则再度批评美国此举“破坏新疆稳定、遏制中国发展”。

（德国之声中文网）美国国土安全部（DHS）週四（8月8日）释出的公告显示，美国政府将5家中国企业列入《防止维吾尔族强迫劳动法》（UFLPA）实体清单。

这些中国企业包括位于新疆的阿舍勒铜业、喀什建工集团、腾翔镁制品；另外还有香港世纪阳光集团及子公司“稀镁科技”。目前相关企业均未对此进行回应。

美国国土安全部副部长、“强迫劳动执行工作小组”（FLETF）主席西尔弗斯（Robert Silvers）表示：“我们透过今天的执法行动再次表明，美国致力于将强迫劳动制造的商品排除在美国供应链之外。”

根据统计，自《防止维吾尔族强迫劳动法》在2021年12月签署成为法律以来，清单上共有73家企业入列，涉及产业有服装、汽车部件、太阳能电池板、乙烯基（PVC）地板等相关实体。

美国官员过去多次直指中国当局在新疆针对维吾尔人和其他穆斯林少数民族建造“劳改营”；北京则否认有任何侵犯人权的行为。

中国驻华盛顿大使馆发言人週四重申中方一向立场，批评美方：“所谓‘新疆强迫劳动’只不过是反华势力散布的恶劣谎言，是美国政客破坏新疆稳定、遏制中国发展的工具”，称中国将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

新疆达坂城区的乌鲁木齐3号拘留中心据称为中国最大的拘留中心（资料照） 图像来源: Mark Schiefelbein/AP Photo/picture alliance

美国揭中企违法行动

国土安全部公告 显示，此次被点名的5家企业涉嫌与新疆自治区政府合作，招募和运送维吾尔人、哈萨克人、吉尔吉斯人等或其他受迫害群体的成员离开新疆。另外也涉及直接从新疆采购材料，或透过与新疆官方合作的单位获得材料。

位于新疆的阿舍勒铜业为全球最大矿业公司之一“紫金矿业”的子公司，主要进行有色金属开采，包括锌、铜和银。

美方称该公司透过中国劳工计划招募哈萨克工人，“据具体且明确的信息，美国政府有合理的理由相信，阿舍勒铜业与新疆政府合作，招募、运输、转移、窝藏或接收维吾尔族、哈萨克族、吉尔吉斯族人，或新疆以外其他受迫害群体的成员。”

生产建筑结构件和材料的新疆喀什建工集团也因相同指控被美方列入制裁名单，“公开资讯显示，喀什建设工程集团多次透过新疆伽师县政府劳务项目，参与包括维吾尔族在内的新疆少数民族的转移和招聘。”

香港世纪阳光集团及子公司“稀镁科技”主要生产农业肥料及镁合金产品。美国政府称：“有合理的理由相信世纪阳光从新疆采购材料，尤其是镁”。

位于新疆哈密的新疆腾翔镁制品公司，同样也是被美方以“接收了新疆伊州区政府从当地转移来的维吾尔族或其他受迫害群体的成员”，以及从新疆采购生产镁所需的原料为由，列入禁止进入美国市场的实体清单。

中国在新疆打造另类现实 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、美国国土安全部）

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