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涉新疆强迫劳动 三中企入列美制裁名单

2024年6月12日

美国国土安全部宣布，将3家遭控使用新疆强迫劳动的企业列入禁止进口的实体清单。对此，中方再度声称强迫劳动的指控是“反华势力的谎言”。

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联合国人权高级专员2022的报告指出，中国政府在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施酷刑的指控是可信的，且可能犯下了反人类罪。图为新疆于田县一处产业园区的工人。（资料照）
联合国人权高级专员2022的报告指出，中国政府在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施酷刑的指控是可信的，且可能犯下了反人类罪。图为新疆于田县一处产业园区的工人。（资料照）图像来源: Xinhua/imago images

（德国之声中文网）週二（6月11日），再有3家设址于中国的企业因涉嫌使用、推动新疆维吾尔人的强迫劳动，被列入美国政府的实体清单。这几家企业分别是东莞绿洲鞋业、山东美佳集团、新疆神火煤电。

美国国土安全部的声明写道，美方正在加强关切海鲜、铝制品和鞋业等产业“在新疆经济扮演的重要角色”，希望把“用强迫劳动制成的产品拒于美国市场之外”。

美国国土安全部政策次长、强迫劳动执法任务小组（FLETF）组长席维斯（Robert Silvers）表示，企业也应该确实展开尽职调查，明确追溯其产品供应链。

2021年底，美国总统拜登将《防止维吾尔族强迫劳动法》签署入法，要求除非企业能证明生产过程中不涉及强迫劳动，否则不得进口任何来自新疆的产品。美国政府亦依该法发布实体清单，至今已有68个实体入列，包含农业、服装、食品添加物、多晶硅、塑胶等产业。

针对美方11日的举措，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇重申中方过去的立场，称强迫劳动的指控“只不过是反华势力散播的恶劣谎言，是美国政客破坏新疆稳定、遏制中国发展的工具”。他还批评美国的《防止维吾尔族强迫劳动法》“破坏全球产业与供应链稳定”。

入列企业背景为何？

美国政府指出，有资讯显示山东美佳与新疆神火皆曾“参与新疆维吾尔自治区政府出资的劳动力转移计划”，让其工厂得到了来自新疆的劳动力，其中包含遭迫害的维吾尔人；东莞绿洲鞋业则曾与新疆生产建设兵团合作，“招募、转移、获得”来自被迫害群体的劳动力，包含维吾尔人。这些企业皆尚未发布公开回应声明。

根据山东美佳集团官网，其业务包含加工、出口、销售冷冻水产品、蔬菜、速冻方便食品等，销售范圍扩及日本、韩国和欧美。

新疆神火煤电是河南神火集团的关联企业，后者是河南商丘市的市属国有企业，主要从事电解铝冶炼，还有新型合金材料研发加工等。

曾有台媒报道指，台湾大力卜集团曾在广东东莞设立一间“绿洲鞋业”，主要替美国SKECHERS等运动鞋品牌代工。

DW12日实际致电大力卜集团，总机回应称两间公司“没有关系”；东莞绿洲鞋业则未接听电话。

美参院扩大对宝马调查

国际媒体与人权组织近年的多项研究指出，中国政府持续以再教育营、强迫劳动等方式打压新疆维吾尔人。

许多欧美政界人士和非营利组织要求，跨国企业有义务确保其供应链没有使用到强迫劳动力。不过，部分企业仍遭批未重视强迫劳动的疑虑，例如大众（VW）、宝马（BMW）和奔驰（Mercedes-Benz）等德国车厂。

大众中国总裁称新疆厂无强迫劳动 维族学者：说法有问题

美国参院财政委员会主席怀登（Ron Wyden）週一（10日）致信宝马北美分公司的执行长麦肯森（Sebastian Mackensen），询问该公司是否确实检查其供应链。

此前怀登曾指出，调查显示宝马至少进口了8千辆Mini Cooper到美国，该车款使用的部件包含四川经纬达科技集团的产品。四川经纬达科技集团在2023年12月遭美国列入实体清单。

怀登的信件要求宝马在今年6月21日之前回復：“究竟宝马是否确定目前没有进口包含了经纬达部件的车辆？”

宝马公司未立即回应怀登的新信件，但上个月曾称“已采取行动暂停受影响的产品进口”，将换掉有争议的部件，并且强调该公司针对雇用、人权、工作环境都有“严格的標准和政策，所有直接供应部件的厂商都必须遵守”。

中国在新疆打造另类现实

（综合报道）

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