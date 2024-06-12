涉新疆强迫劳动 三中企入列美制裁名单

美国国土安全部宣布，将3家遭控使用新疆强迫劳动的企业列入禁止进口的实体清单。对此，中方再度声称强迫劳动的指控是“反华势力的谎言”。

（德国之声中文网）週二（6月11日），再有3家设址于中国的企业因涉嫌使用、推动新疆维吾尔人的强迫劳动，被列入美国政府的实体清单。这几家企业分别是东莞绿洲鞋业、山东美佳集团、新疆神火煤电。

美国国土安全部的声明写道，美方正在加强关切海鲜、铝制品和鞋业等产业“在新疆经济扮演的重要角色”，希望把“用强迫劳动制成的产品拒于美国市场之外”。

美国国土安全部政策次长、强迫劳动执法任务小组（FLETF）组长席维斯（Robert Silvers）表示，企业也应该确实展开尽职调查，明确追溯其产品供应链。

2021年底，美国总统拜登将《防止维吾尔族强迫劳动法》签署入法，要求除非企业能证明生产过程中不涉及强迫劳动，否则不得进口任何来自新疆的产品。美国政府亦依该法发布实体清单，至今已有68个实体入列，包含农业、服装、食品添加物、多晶硅、塑胶等产业。

针对美方11日的举措，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇重申中方过去的立场，称强迫劳动的指控“只不过是反华势力散播的恶劣谎言，是美国政客破坏新疆稳定、遏制中国发展的工具”。他还批评美国的《防止维吾尔族强迫劳动法》“破坏全球产业与供应链稳定”。

入列企业背景为何？

美国政府指出 ，有资讯显示山东美佳与新疆神火皆曾“参与新疆维吾尔自治区政府出资的劳动力转移计划”，让其工厂得到了来自新疆的劳动力，其中包含遭迫害的维吾尔人；东莞绿洲鞋业则曾与新疆生产建设兵团合作，“招募、转移、获得”来自被迫害群体的劳动力，包含维吾尔人。这些企业皆尚未发布公开回应声明。

根据山东美佳集团官网，其业务包含加工、出口、销售冷冻水产品、蔬菜、速冻方便食品等，销售范圍扩及日本、韩国和欧美。

新疆神火煤电是河南神火集团的关联企业，后者是河南商丘市的市属国有企业，主要从事电解铝冶炼，还有新型合金材料研发加工等。

曾有台媒报道指，台湾大力卜集团曾在广东东莞设立一间“绿洲鞋业”，主要替美国SKECHERS等运动鞋品牌代工。

DW12日实际致电大力卜集团，总机回应称两间公司“没有关系”；东莞绿洲鞋业则未接听电话。

美参院扩大对宝马调查

国际媒体与人权组织近年的多项研究指出，中国政府持续以再教育营、强迫劳动等方式打压新疆维吾尔人。

许多欧美政界人士和非营利组织要求，跨国企业有义务确保其供应链没有使用到强迫劳动力。不过，部分企业仍遭批未重视强迫劳动的疑虑，例如大众（VW）、宝马（BMW）和奔驰（Mercedes-Benz）等德国车厂。

大众中国总裁称新疆厂无强迫劳动 维族学者：说法有问题 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美国参院财政委员会主席怀登（Ron Wyden）週一（10日）致信宝马北美分公司的执行长麦肯森（Sebastian Mackensen），询问该公司是否确实检查其供应链。

此前怀登曾指出，调查显示宝马至少进口了8千辆Mini Cooper到美国，该车款使用的部件包含四川经纬达科技集团的产品。四川经纬达科技集团在2023年12月遭美国列入实体清单。

怀登的信件要求宝马在今年6月21日之前回復：“究竟宝马是否确定目前没有进口包含了经纬达部件的车辆？”

宝马公司未立即回应怀登的新信件，但上个月曾称“已采取行动暂停受影响的产品进口”，将换掉有争议的部件，并且强调该公司针对雇用、人权、工作环境都有“严格的標准和政策，所有直接供应部件的厂商都必须遵守”。

中国在新疆打造另类现实 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。