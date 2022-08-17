涉支聯案煽動顛覆還押 何俊仁獲准保釋

（德國之聲中文網）已解散的香港支聯會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控《港區國安法》的煽動他人顛覆國家政權罪一案，有了新進展。其中還押逾15個月的何俊仁，週一（22日）由法官批准，以9大條件獲得保釋。

香港明報報導，70歲的何俊仁自去年5月還押，其間須就數宗示威案服刑18個月，上月刑滿前到西九龍裁判法院申請保釋，遭國安法指定法官、主任裁判官羅德泉拒絕。他本月15日再到高等法院申請保釋，國安法指定法官陳仲衡聽完雙方陳辭後，延後至今才作決定。

陳仲衡批准保釋一刻，旁聽席傳出歡呼聲。陳仲衡詢問何俊仁是否明白保釋條件，他回答「我明白，謝謝閣下」，陳仲衡則說：「不要證明我錯，而張先生（代表律政司的署理助理刑事檢控專員張卓勤）是對的」。散庭時，何俊仁雙手合十向旁聽者點頭致意。

何俊仁保釋條件包含，保釋金港幣現金70萬元、女兒及弟婦人事擔保各港幣20萬元，不得離開香港、需交出所有旅遊證件、遵守每日凌晨0時至早上7時的宵禁令、每星期必須到警署報到3次、必須居於在現有住址，如要更改住址前，必須通知先警方。

同時，法官要求，何俊仁也不得直接或間接以任何方式，作出、發放或轉載任何可能被視為違反國安法，或香港法例中危害國家安全罪行的言論或行為，也不得直接或間接以任何方式聯絡外國官員、議員、任何級別議會成員，或其他服務於以上人員的人。

李卓人、何俊仁、鄒幸彤被控於2020年7月1日至2021年9月8日間，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施，以非法手段推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中國根本制度，或推翻中國中央政權機關。

何俊仁及李卓人擬不認罪受審，鄒幸彤則要求展開初級偵訊，排期9月2日進行。其餘被告排期初級偵訊後的9月14日再訊，繼續進行交付高院審訊程序。

人權觀察：香港47名議員、社運人士面臨不公審判

雖然何俊仁遭到保釋，但國際非政府組織「人權觀察」22日發布新聞稿表示，香港數十名議員、社運人士面臨不公審判，當局應立即撤回基於侵犯人權的港區國家安全法而做出的政治檢控，釋放47位著名民選議員與社運人士。

新聞稿指出，這批議員、抗爭領袖、工會人士和學者，年齡介於24歲至66歲之間，皆因和平的政治活動被控「串謀顛覆國家政權罪」。而在新聞報導限制於18日解除後，外界獲知有5名被告遭檢方指為「組織者」，可能面臨最高無期徒刑的重判。

被指為組織者的5人分別是：法律學者戴耀廷、前立法會議員區諾軒、前區議員趙家賢、鍾錦麟和社運人士吳政亨。人權觀察認為，這些拘捕及審理程序在許多方面，均有違國際正當程序標準。

港區國家安全法第22條規定，「首要分子」應處無期徒刑或10年以上有期徒刑。香港法院是否會將所謂組織者視同首要分子，目前尚未明確。但按同法規定，「積極參加者」可處3年以上至10年以下有期徒刑，「其他參加者」則處3年以下有期徒刑、拘役或管制。

「香港迄今最大的國安法案件，雖以法律語言為包裝，實際上是中國政府無情扼殺香港民主運動的手段之一」，人權觀察中國部高級研究員王松蓮說。「和平社運活動竟面臨終身監禁的真實威脅，顯見北京公然蔑視民主政治程序與法治。」

人權觀察呼籲，各有關國家應協調一致對侵犯在港人士權利的負責官員，實施針對性制裁，如同美國自2020年7月起所為。

儘管英國、歐洲聯盟和澳洲，都已對47名被告所受指控表達關切，也已建立新的人權制裁機制，但這些國家尚未對應負侵犯人權責任的香港官員實施針對性制裁。今年5月，有超過100位的英國國會成員聯名發函，要求英國外交部編製涉及侵犯人權的港府官員名單。

「各有關國家應展現對民主與人權的承諾，制裁踐踏港人基本權利的官員，」王松蓮近一步說：「國際社會的具體行動，將令那些只是因為做正確的事而作出重大犧牲的人們感到寬慰。」

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