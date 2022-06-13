涉拍影片侮辱非洲兒童 中國「叔叔」落網

（德國之聲中文網）中國公民「盧克」（Lu Ke，音譯）在非洲國家馬拉維誘騙當地兒童，用中文喊出種族歧視口號，並拍成影片在網路販售。上週，外媒揭發種種剝削行徑後，該男遭馬拉威當局通緝，週一（6月20日）證實人在贊比亞落網。

根據BBC取得的畫面顯示，一群非洲男童圍繞在板子邊，在不明白中文字句意思的情況下，異口同聲唸出「我是黑鬼、智商低」等充滿種族歧視的句子。而影片背後的主導者，就是來自中國的男子盧克。

BBC記者調查發現，當地孩童稱盧克為「叔叔」，他每天會給孩子們0.5美元，要求他們在鏡頭前面表演，錄製祝賀或自嘲影片，​影片在中國社交平台出售，最高售價可達70美元。若孩童不照他的意思，甚至會施以暴力。

事件曝光之後驚動當地及中國政府。馬拉維當局對盧克發布通緝。20日，馬拉維移民部門發言人朱魯（Pasqually Zulu）向法新社證實，該名男子已在贊比亞被捕。馬拉維警方發言人南瓦札（Harry Namwaza）則尋求引渡盧克，盼將人帶回馬拉維受審。

早前馬拉維外交部長藤博（Nancy Tembo）在推特上發文譴責，這段影片令馬拉維國民感到「厭惡、不尊重和深深的痛苦」。

中國駐馬拉維大使館推文撇清，稱這些影片是在2020年拍攝，卻引來更多網友批評。隨後官方又發聲明稱：「馬拉維的華人社區對種族主義表達了強烈的譴責」。

中國外交部非洲司司長吳鵬試圖滅火，他於週二（14日）前往馬拉維會見政府官員。吳鵬在推特上寫道：「我剛剛和馬拉維外長達成協議，中國和馬拉維都對種族主義零容忍。在過去的幾年裡，中國一直在打擊這些非法網路行為，未來將繼續打擊這種種族歧視視頻。」

中國的「種族主義」

熟知南非政治的學者馬泰克加（Ralph Mathekga）告訴《美國之音》，中國有歧視非洲人的紀錄，但在一帶一路的經濟影響力下，非洲各國政府往往不願正視這類問題。他說：「這段視頻並不讓人太吃驚。我認為，在中國與非洲的關係中，中國從來沒有在人權和種族關係上被問責。」

中國境內涉及非裔種族歧視的事件早有先例。2018年央視春晚就曾經有演員把臉塗黑、裝上假臀扮演非裔婦女，同台演員則扮演猴子；2021年春晚，中國表演者以「黑臉扮裝」登台，並穿著傳統服飾跳舞。類似行為遭輿論批評。

2020年4月，數百名住在廣州的非洲裔人士，在沒有確診新冠肺炎的情況下被逐出家門、強制檢疫和沒收護照。不少非裔人士帶著家當露宿街頭，畫面在社交平台上擴散，引來非洲國家公開譴責。

另外《美國之音》稱，中國官員和官方媒體經常關注警察殺害喬治·弗洛伊德（George Floyd）等非裔美國人等受矚目的案件，並以此指責美國的種族主義和侵犯人權。這次中國公民拍攝侮辱影片，美國共和黨參議員則在推特上發文譴責。

馬拉維抗議

根據在線新聞網站「馬拉維24小時」報導指出，馬拉維大學兒童權利中心（UCRC）預計在當地時間21日上午10點於首都利隆圭發起抗議行動，旨在反對中國公民剝削和虐待馬拉維兒童，遊行的終點站為中國大使館。

UCRC主席曼赫瓦茲（Comfort Mankhwazi ）表明，這場示威活動目的是確保政府將犯人繩之以法，並確保受害者獲得賠償。他說：「我們正在盡全力確保受害兒童的最大利益並停止剝削。」他補充說，這場抗議活動還將作為一場宣傳運動，以喚起在馬拉維、該區域乃至全球範圍內，兒童遭多重侵犯的大眾意識。

與此同時，包括馬拉維大學學生協會（UNIMASA）在內的多個團體聲援示威行動，他們表示，無法忍受有人以娛樂的名義剝奪馬拉維的兒童權利和自由。

（綜合報導）

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