涉性侵遭起诉 影帝po怪影片回应

(德国之声中文网) 奥斯卡影帝凯文史派西周一(12月24日)在马萨诸塞州的法庭上被指控猥亵一名18岁的男子。地区检察官奥基夫 (Michael O'Keefe)在一份声明中说，史派西在两年前的南塔客特(Nantucket)酒吧事件中，涉及猥亵侵犯和殴打事件。他预计在1月7日出庭应讯。

事件经过

2017年11月，波士顿前电视台主播乌拉(Heather Unruh)指控史派西在2016年7月7日猥亵她的儿子。她说史派西在南塔客特一间酒吧买了饮料请她的儿子喝，然后将手放在他的裤子上，并抓住他的生殖器。

在马萨诸塞州饮酒的法定年龄是21岁。乌拉在2017年的记者会上说:「凯文史派西不断一直买酒给他喝。当我儿子喝醉时，史派西就采取行动，对他性侵。乌拉说她的儿子是「追星族」，还在酒吧里谎报年龄。她也说自己的儿子是异性恋。她提到，儿子当时没有报案是因为尴尬和恐惧。

诡异影片--「我坦白说」

史派西和他的律师没有立即回应指控。然而，这位演员周一在YouTube上發布了一段3分钟名为「我坦白说」的影音，播放了他在影集《纸牌屋》中扮演角色的弗兰克安德伍德的独白:「噢，当然，他们可能试图将我们分开，但我们拥有的太坚实，太强大了。毕竟，我们分享了一切，你和我。」

史派西说:「我告诉过你我最深沉、最黑暗的秘密。我向你展示了人之所能。我的诚实令你震惊，但最主要的是我挑战你，让你思考。你相信我，即使你知道你不应该相信我。所以我们还没完，不管别人怎么说。而且，我知道你想要什么。你希望我回来。当然有些人相信所有的事情，在等我承认这一切;他们只是想让我公开说他们所讲的一切都是真的，我是罪有应得。得到了我应得的。这种最坏的情况，没有证据你不会相信不是吗?没有事实的话，你不会急着判决。我当然不会为我没做的事付出代价。」

这是史派西一年多以来第一次针对他多起性侵指控發表的评论。他并未直接提及马萨诸塞州法院的指控。

#Metoo烧到史派西

10多名男子分别出面称史派西在美国和英国性骚扰他们或是强迫他们进行性行为。第一名出面指控的是演员拉普 (Anthony Rapp)。他在去年指责史派西在1986年，他14岁时试图引诱他。之前事件便如滚雪球一般愈滚愈大。2017年10月，史派西为任何对拉普的「不适当的醉酒行为」道歉，但他说记不清楚这件事了。他也在声明中出柜表示自己是同性恋者。

相关指控让史派西被踢出《纸牌屋》剧组。他也被英国知名导演雷德利·斯科特(Ridley Scott)从2017年电影《金钱世界》中除名。美国媒体、金融、政治和娱乐界男性性丑闻层出不穷。电影大亨哈维·温斯坦（Harvey Weinstein）的案件更催生了全球#Metoo运动。

夏立民 （法新社、美联社、德新社、路透社）