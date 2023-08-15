涉干預佐治亞州選務 特朗普今年第4度遭起訴

（德國之聲中文網）週一（8月14日）晚間，美國前總統特朗普及其盟友在美國佐治亞州遭到起訴。這是特朗普今年第4度遭到起訴，也可能會讓他第一次要在電視公開轉播的情況下受審。

此前，特朗普至少已面臨另外3項刑事起訴：3月，他因涉嫌在2016年競選期間支付成人片女星封口費，在紐約州遭到起訴；6月又傳出，他因為卸任後不當處理機密文件，而面臨聯邦指控；8月，他再因意圖推翻2020年總統大選結果，又多背了至少4項控罪。針對上述指控，特朗普概不認罪。

特朗普在佐治亞被控哪些罪名？

佐治亞法院公布的起訴書全文超過90頁，主要針對特朗普曾在該州試圖推翻2020年總統大選結果。該州富爾頓郡地方檢察官威利斯（Fani Willis）14日向媒體表示，特朗普和其他18人被控「進行犯罪活動，企圖干涉佐治亞州總統選舉」。

特朗普被指控13項重罪，包含密謀偽造、提交虛假陳述、假冒公職人員等。此外，他還面臨「敲詐勒索」（racketeering）的指控，該罪名通常是針對有組織的犯罪集團。

除了特朗普之外，他的好幾位盟友也被列為被告，包含其前律師朱利安尼（Rudy Giuliani）、前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等人。

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佐治亞州起訴基礎

此案源於2021年1月2日的一通電話，當時特朗普在通話中要求時任佐治亞州州務卿的拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）去「找出」足夠的選票，扭轉他在該州的微弱劣勢。拉芬斯伯格拒絕這樣做。

2020年的美國大選，民主黨的拜登在佐治亞州以不到1.2萬票的差距，擊敗了特朗普。

在特朗普與拉芬斯伯格通話4天後，特朗普的支持者於2021年1月6日闖入美國國會大廈，企圖阻止議員認證拜登的勝利，但沒有成功。

特朗普有意再度角逐2024年的白宮大位，目前在共和黨內民調領先。

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各界反應

長期以來，特朗普一直將從政生涯面臨的諸多指控與調查，斥為出於政治動機的「獵巫」行動。佐治亞州的起訴書公佈後不久，他在一封尋求捐款的電子郵件中，又發表了類似聲明。

他說：「這是代表了民主黨進行的第4次選舉干擾行動，目的是讓白宮繼續由狡猾喬（Crooked Joe，此為特朗普給美國總統拜登取的綽號）控制，要把他在2024年大選最大的對手關進監獄。」

特朗普的律師團隊也譴責，此起訴是出於政治或個人動機，並批評此案「違憲」。他們主張，此案是基於「大陪審團片面的陳述」，且仰賴的是「包藏著自己個人和政治利益的證人」。

不過，在2016年總統大選中輸給特朗普的美國前國務卿希拉里·克林頓（Hillary Clinton）對美媒MSNBC表示，佐治亞的起訴表明美國的司法正在發揮作用。但她也形容，有一位前總統被指控犯有「可怕的重大罪行」，這對美國而言是個「可怕的時刻」。

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（路透社、法新社、美聯社）

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