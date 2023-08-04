涉幫中國竊軍事機密 美海軍兩名官兵被捕

（德國之聲中文網）2名美國海軍官兵遭控替中國從事間諜工作，週四（8月3日）遭到逮捕。美國司法部表示，這2人涉嫌出售敏感的機密資訊給中國政府，包含美軍的軍艦、武器系統的操作手冊，還有日本沖繩美軍基地雷達系統的電路圖和藍圖，以及美國在印太地區大規模軍演的計劃等。

美國助理司法部長奧爾森（Matthew Olsen）表示，這些人的行為導致「敏感的軍方訊息落入中國手中」。聯邦調查局（FBI）反情報部門官員特納（Suzanne Turner）表示：「這2人被捕提醒了我們，中國在肆無忌憚、具侵略性地破壞我們的民主，也威脅到那些捍衛民主的人。」

「對美國來說，沒有比中國更大、更跨時代的威脅了。」FBI探員莫伊（Stacey Moy）說，北京政府「將不惜一切代價攻擊美國，實現成為世界唯一超級大國的戰略計劃」。

被捕的官兵是誰？

根據美國司法部，這2人分別是26歲的海軍士官趙文恆（Wenheng Zhao，音譯），以及22歲的魏金朝（Jinchao Wei，音譯）。趙文恆涉嫌收受近1.5萬美元的賄賂，並提供照片和影片給對方。魏金朝遭控密謀提供美軍國防訊息給中國，並獲取數千美元。

趙文恆在加州懷尼米港（Port Hueneme）的海軍基地服役，自2021年8月至2023年5月期間涉嫌違背美軍職責，在1名偽裝為海洋經濟學者的中國情報人員指示下，私下拍攝美軍資訊，包含美國在印太地區軍演的具體訊息，以及沖繩美軍基地的雷達系統電路圖和藍圖。若遭定罪，趙文恆最高將面臨20年刑期。

魏金朝則是美軍艾塞克斯號（USS Essex）兩棲突擊艦的機械師，在聖地牙哥的海軍基地服役，也就是美軍太平洋艦隊的母港。他自2022年2月起與中國的情報人員往來，提供了艾賽克斯號的系統與維修訊息，以及多艘美國軍艦的具體地點，還有國際軍演的訓練資訊。此外，他還交出數十本武器控制系統的操作手冊給對方。

據美聯社報導，魏金朝在中國出生，後來歸化美國，在申請歸化過程中就開始提供情資給中國官員。美國南加州聯邦地區法院檢察官格羅斯曼（Randy Grossman）說，魏金朝「選擇背棄他新加入的國家」。他若遭定罪，最高可能面臨終身監禁。

美國司法部並未證實這2人是否互相認識、是否跟同1位中國情報人員交手、或者是否涉及更大的間諜計劃。2人皆主張無罪，目前正被關押，預計8日將出席聽證會。

中國怎麼說？

針對上述2人被捕，中國駐華盛頓大使館尚未回覆路透社置評請求。

美中關係近期處於緊張狀態；美國多次指控中國從事間諜活動和網路攻擊，但中國政府否認。中國也宣稱自己受到間諜的威脅：中國新修訂的《反間諜法》7月生效，擴大了國安單位執法權；此外，中國國安部更鼓勵全民參與反間諜工作，並加強舉報與獎勵機制。

今年2月，美國指控中國派出「間諜氣球」到美國上空蒐集情報；對此，中國曾回應道：「美國才是全球最大監控偵察國家，擁有世界上最大規模的間諜網絡。」6月，有媒體報導指中國在古巴設立監聽站，中國外交部發言人汪文斌當時批評美國「造謠抹黑」，並稱這「掩蓋不了美國對世界各國進行大規模、無差別竊聽竊密的斑斑劣跡」。

（綜合報導）

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