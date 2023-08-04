 涉幫中國竊軍事機密 美海軍兩名官兵被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

涉幫中國竊軍事機密 美海軍兩名官兵被捕

美國司法部3日表示，2名在加州服役的海軍官兵涉嫌提供軍艦、軍演和基地的情報給中國，若遭定罪，可能面臨20年刑期，甚至終身監禁。美國FBI官員批評，中國正肆無忌憚地破壞美國民主。

美中關係持續緊張。

美中關係持續緊張。

（德國之聲中文網）2名美國海軍官兵遭控替中國從事間諜工作，週四（8月3日）遭到逮捕。美國司法部表示，這2人涉嫌出售敏感的機密資訊給中國政府，包含美軍的軍艦、武器系統的操作手冊，還有日本沖繩美軍基地雷達系統的電路圖和藍圖，以及美國在印太地區大規模軍演的計劃等。

美國助理司法部長奧爾森（Matthew Olsen）表示，這些人的行為導致「敏感的軍方訊息落入中國手中」。聯邦調查局（FBI）反情報部門官員特納（Suzanne Turner）表示：「這2人被捕提醒了我們，中國在肆無忌憚、具侵略性地破壞我們的民主，也威脅到那些捍衛民主的人。」

「對美國來說，沒有比中國更大、更跨時代的威脅了。」FBI探員莫伊（Stacey Moy）說，北京政府「將不惜一切代價攻擊美國，實現成為世界唯一超級大國的戰略計劃」。

今年2月曾有一枚中國氣球飛越美國上空，美國政界人士指控這是「間諜」氣球，中國藉此蒐集美國情資，但中國聲稱這是氣象用途。自此事件後，中美關係再度惡化。圖為美國海軍官兵在檢視氣球殘骸。

今年2月曾有一枚中國氣球飛越美國上空，美國政界人士指控這是「間諜」氣球，中國藉此蒐集美國情資，但中國聲稱這是氣象用途。自此事件後，中美關係再度惡化。圖為美國海軍官兵在檢視氣球殘骸。

被捕的官兵是誰？

根據美國司法部，這2人分別是26歲的海軍士官趙文恆（Wenheng Zhao，音譯），以及22歲的魏金朝（Jinchao Wei，音譯）。趙文恆涉嫌收受近1.5萬美元的賄賂，並提供照片和影片給對方。魏金朝遭控密謀提供美軍國防訊息給中國，並獲取數千美元。

趙文恆在加州懷尼米港（Port Hueneme）的海軍基地服役，自2021年8月至2023年5月期間涉嫌違背美軍職責，在1名偽裝為海洋經濟學者的中國情報人員指示下，私下拍攝美軍資訊，包含美國在印太地區軍演的具體訊息，以及沖繩美軍基地的雷達系統電路圖和藍圖。若遭定罪，趙文恆最高將面臨20年刑期。

魏金朝則是美軍艾塞克斯號（USS Essex）兩棲突擊艦的機械師，在聖地牙哥的海軍基地服役，也就是美軍太平洋艦隊的母港。他自2022年2月起與中國的情報人員往來，提供了艾賽克斯號的系統與維修訊息，以及多艘美國軍艦的具體地點，還有國際軍演的訓練資訊。此外，他還交出數十本武器控制系統的操作手冊給對方。

據美聯社報導，魏金朝在中國出生，後來歸化美國，在申請歸化過程中就開始提供情資給中國官員。美國南加州聯邦地區法院檢察官格羅斯曼（Randy Grossman）說，魏金朝「選擇背棄他新加入的國家」。他若遭定罪，最高可能面臨終身監禁。

圖為美軍艾塞克斯號2021年11月在阿曼灣。該軍艦為兩棲突擊艦，可運載直升機。

圖為美軍艾塞克斯號2021年11月在阿曼灣。該軍艦為兩棲突擊艦，可運載直升機。

美國司法部並未證實這2人是否互相認識、是否跟同1位中國情報人員交手、或者是否涉及更大的間諜計劃。2人皆主張無罪，目前正被關押，預計8日將出席聽證會。

中國怎麼說？

針對上述2人被捕，中國駐華盛頓大使館尚未回覆路透社置評請求。

美中關係近期處於緊張狀態；美國多次指控中國從事間諜活動和網路攻擊，但中國政府否認。中國也宣稱自己受到間諜的威脅：中國新修訂的《反間諜法》7月生效，擴大了國安單位執法權；此外，中國國安部更鼓勵全民參與反間諜工作，並加強舉報與獎勵機制。

今年2月，美國指控中國派出「間諜氣球」到美國上空蒐集情報；對此，中國曾回應道：「美國才是全球最大監控偵察國家，擁有世界上最大規模的間諜網絡。」6月，有媒體報導指中國在古巴設立監聽站，中國外交部發言人汪文斌當時批評美國「造謠抹黑」，並稱這「掩蓋不了美國對世界各國進行大規模、無差別竊聽竊密的斑斑劣跡」。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

通用電氣間諜案 華裔工程師遭判兩年監禁

美國司法部週二（1月3日）表示，今年59歲的華裔工程師因密謀竊取通用電氣公司的商業機密並使中國受益，被判處2年監禁。

澳大利亞情報單位：外國干涉和間諜史上最多

澳大利亞情報機構負責人週二披露，除了軍方和政治人物外，包含媒體人、法官和社區領袖，都已經成為外國間諜吸收的目標。

相关内容

BEIJING, CHINA - MARCH 03: Chinese national flags flutter in front of the Great Hall of the People ahead of the annual two sessions on March 3, 2023 in Beijing, China. The first session of the 14th National People s Congress NPC is scheduled to open on March 5, and the first session of the 14th National Committee of the Chinese People s Political Consultative Conference CPPCC is set to begin on March 4. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xVCGx VCG111425271028

中国呼吁全民反间谍 美国务院表示忧心 01.08.2023

中国国安部日前发文呼吁「反间防谍需要全社会动员」，称将加强举报、奖励等机制。美国国务院2日表示让公民彼此监视，此举令人忧心，有中国观察家更把这跟北韩或苏联政权相比拟。

ARCHIV - 30.05.2008, Laage: Auf dem Fliegerhorst Laage bei Rostock starten zwei Eurofighter zu einer Übung. (zu dpa «Zwei «Eurofighter» in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt») Foto: Bernd Wüstneck/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

联邦议院要求严格立法 限制前军职人员为"他国"效力 26.05.2023

联邦议院管控委员会前不久发出警告称，退役联邦国防军官兵前往其他国家工作的问题应引起警惕，因为这对德国国家安全构成了威胁。有媒体披露，联邦议院的警告同中国招募外国战斗机飞行员的尝试密切相关。

This handout photo from the US Navy taken on November 20, 2021 shows the US Navy's Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Milius (DDG 69) sailing in the South China Sea. - China simulated sealing off Taiwan during a third day of wargames around the self-ruled island on April 10, 2023, as the United States deployed a naval destroyer into Beijing-claimed waters in a show of force. (Photo by Omar-Kareem Powell / US NAVY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/US NAVY/OMAR-KAREEM POWELL - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

多国海上联演印尼开幕 美中军舰均到场 05.06.2023

尽管目前美中关系存在不少裂痕，但两国都选择派出军舰、参加周一在印尼开始的多国海军联合演习。据法新社看到的一份印尼军方名单，预计澳大利亚和俄罗斯也派出军舰参加演习。

广告

媒体看中国

World Economic Forum 2023 / Tianjin China

德语媒体：北京希望重振经济

青年失业率居高不下，房地产市场陷入危机，出口下滑，外来投资急剧减少。低迷的经济形势显然已经引起北京的高度关注，然后单凭几纸行政命令，中国经济显然很难起死回生。