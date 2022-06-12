涉“孙力军政治团伙” 傅政华被公诉

（德国之声中文网）据中国官媒新华社报道，本周一，（7月11日）原司法部部长傅政华涉嫌受贿、徇私枉法一案，由长春市人民检察院提起公诉。

现年67岁的傅政华曾任北京市委常委、公安部副部长、司法部部长和党组副书记，中国媒体曾将傅政华称作"老公安"。 2021年10月，傅政华"落马"，今年3月因"严重违法违纪"被开除党籍和公职。他被控参与了"孙力军政治团伙"。

检察机关起诉指控称，傅政华利用职权或者地位，为他人谋取利益，非法收受财物数额巨大，并包庇违法犯罪者，应以受贿和徇私枉法罪，追究其刑事责任。

在今年3月傅政华被"双开"时，中纪委当时的通报措辞极为严厉。除了"贪婪腐化，大搞权钱交易"、"执法犯法" 等指控，还有一系列道德品行劣迹和政治罪名，包括 "从未真正忠诚于党和人民，彻底丧失党性原则"；"政治野心极度膨胀，政治品行极为卑劣"；" 欺瞒中央，危害党的集中统一，妄议党中央大政方针"；他还被指"参加孙力军政治团伙"，"为达到个人政治目的不择手段"。

就在傅政华被公诉前数天，7月8日，长春市中级人民法院一审公开开庭审理孙力军一案。曾任公安部党委委员、副部长的孙力军被控受贿、操纵证券市场、非法持有枪支三项罪名。

检方指控：2001年至2020年4月，孙力军在上海市政府和公安部任职期间，为企业和个人谋取私利，受贿共计折合人民币6.46亿余元；此外他还指使他人影响股票交易及非法持枪。官媒报道称，孙力军在法庭上进行了最后陈述并当庭表示认罪、悔罪。

政治敌对，经济治罪？

2021年9月，孙被立案调查、开除党籍和公职时，中纪委的通报也使用了大量不寻常的表述，列举其政治"阴谋"。包括"政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣"、 "妄议党中央大政方针，制造散布政治谣言，阳奉阴违，欺上瞒下，捞取政治资本；为实现个人政治目的，不择手段，操弄权术，在党内大搞团团伙伙、拉帮结派、培植个人势力，形成利益集团，成伙作势控制要害部门，严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全"。

时事评论员、德国之声专栏作者邓聿文今年一月曾指出，这样的指控在当局被查处的官员中相当罕见，表明孙案不是一起通常的权钱、权权和权色交易的腐败案。而是当局最忌讳的政治团伙案。

去年11月，最高人民检察院是以涉嫌受贿罪对孙力军作出逮捕决定。两国月后检察机关提起公诉，罪名是涉嫌受贿、操纵证券市场、非法持有枪支。原有可能涉及刑控的一条"私藏私放大量涉密材料"也未被提及。

有海外华文媒体指出，对孙力军、傅政华控罪几乎仅涉经济犯罪，而非政治过失，这一"政转经"， 似乎有高举轻放之嫌。不过中纪委的大多数政治指控，并无对应的刑事罪名。

中共18大以来落马的军中“老虎” 国庆六十年大阅兵总指挥房峰辉 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。

中共18大以来落马的军中“老虎” 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

中共18大以来落马的军中“老虎” 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

中共18大以来落马的军中“老虎” 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

中共18大以来落马的军中“老虎” 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

中共18大以来落马的军中“老虎” 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人，落马的副军级以上“老虎”就超过五十人。



时事评论员、香港中文大学客席教授林和立对法国国际广播电台表示，现时中共内部斗争激烈，估计习近平不想把事件与党内斗争扯上关系。

新西兰资深媒体人、《北京之春》主编陈维健也曾指出，过往周永康、薄熙来这些被当局定性为野心家、且盛传涉政变的落马高官，也仅被公开指控涉受贿及滥用职权罪（周永康多了一项故意泄露国家机密罪）。因而外界相信以经济罪掩盖涉及党内斗争的政治罪，已是中共内部的规则。

"孙力军政治团伙案"被中共视为19大以来最严重的案件，还涉及江苏省前政法委书记王立科、上海市公安局前局长龚道安、重庆市公安局前局长邓恢林与山西省前公安厅长刘新云等高官，这几名"政法虎"均已一审受审。

（综合报道）

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