 涉“孙力军政治团伙” 傅政华被公诉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.07.2022

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时政风云

涉“孙力军政治团伙” 傅政华被公诉

中国原司法部部长傅政华本周被检察机关提起公诉。上周，原公安部副部长孙力军出庭受审。两人均为“孙力军政治团伙”重要人物，他们被治罪，被视为习近平清除党内异己的步骤。

China Peking | Justizminister Fu Zhenghua während Interview

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前中国政法系统高官傅政华在3月底被“双开”。中纪委当时的措辞极为严厉，指傅政华参加孙立军政治团伙，“从未真正忠诚于党和人民，彻底丧失党性原则，政治野心极度膨胀”。此案如今被移送检查机关，中国官方称“最高检依法对傅政华作出逮捕决定”。

中国公安部前副部长孙力军日前被起诉受审，检察机关指控孙犯有受贿等多项罪名。与此同时，正在官媒播放、由中纪委制作的反腐专题片《零容忍》则披露了孙案大搞政治团伙的另一面。政论家邓聿文认为，后者呈现的场景显然才是孙案的要害所在，而孙被起诉的那些罪名，不过是从刑法上坐实他的犯罪而已。

中共十九届六中全会召开前夕，中国最高人民检察院宣布以涉嫌受贿罪对公安部前副部长孙力军作出逮捕决定。此前，中纪委通报宣布对其双开时，措辞极其严厉，颇为罕见 。

（德国之声中文网）据中国官媒新华社报道，本周一，（7月11日）原司法部部长傅政华涉嫌受贿、徇私枉法一案，由长春市人民检察院提起公诉。

现年67岁的傅政华曾任北京市委常委、公安部副部长、司法部部长和党组副书记，中国媒体曾将傅政华称作"老公安"。 2021年10月，傅政华"落马"，今年3月因"严重违法违纪"被开除党籍和公职。他被控参与了"孙力军政治团伙"。

检察机关起诉指控称，傅政华利用职权或者地位，为他人谋取利益，非法收受财物数额巨大，并包庇违法犯罪者，应以受贿和徇私枉法罪，追究其刑事责任。

在今年3月傅政华被"双开"时，中纪委当时的通报措辞极为严厉。除了"贪婪腐化，大搞权钱交易"、"执法犯法" 等指控，还有一系列道德品行劣迹和政治罪名，包括 "从未真正忠诚于党和人民，彻底丧失党性原则"；"政治野心极度膨胀，政治品行极为卑劣"；" 欺瞒中央，危害党的集中统一，妄议党中央大政方针"；他还被指"参加孙力军政治团伙"，"为达到个人政治目的不择手段"。

就在傅政华被公诉前数天，7月8日，长春市中级人民法院一审公开开庭审理孙力军一案。曾任公安部党委委员、副部长的孙力军被控受贿、操纵证券市场、非法持有枪支三项罪名。

China | Sun Lijun

孙力军（2020年4月资料图片）被控受贿超过6亿元人民币

检方指控：2001年至2020年4月，孙力军在上海市政府和公安部任职期间，为企业和个人谋取私利，受贿共计折合人民币6.46亿余元；此外他还指使他人影响股票交易及非法持枪。官媒报道称，孙力军在法庭上进行了最后陈述并当庭表示认罪、悔罪。

政治敌对，经济治罪？

2021年9月，孙被立案调查、开除党籍和公职时，中纪委的通报也使用了大量不寻常的表述，列举其政治"阴谋"。包括"政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣"、 "妄议党中央大政方针，制造散布政治谣言，阳奉阴违，欺上瞒下，捞取政治资本；为实现个人政治目的，不择手段，操弄权术，在党内大搞团团伙伙、拉帮结派、培植个人势力，形成利益集团，成伙作势控制要害部门，严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全"。

时事评论员、德国之声专栏作者邓聿文今年一月曾指出，这样的指控在当局被查处的官员中相当罕见，表明孙案不是一起通常的权钱、权权和权色交易的腐败案。而是当局最忌讳的政治团伙案。

去年11月，最高人民检察院是以涉嫌受贿罪对孙力军作出逮捕决定。两国月后检察机关提起公诉，罪名是涉嫌受贿、操纵证券市场、非法持有枪支。原有可能涉及刑控的一条"私藏私放大量涉密材料"也未被提及。

有海外华文媒体指出，对孙力军、傅政华控罪几乎仅涉经济犯罪，而非政治过失，这一"政转经"， 似乎有高举轻放之嫌。不过中纪委的大多数政治指控，并无对应的刑事罪名。

  • China Volkskongress - Fang Fenghui (picture alliance/ZUMAPRESS.com/D. A. Pineiro)

    中共18大以来落马的军中“老虎”

    国庆六十年大阅兵总指挥房峰辉

    房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。

  • Zhang Yang (picture-alliance/Kyodo/MAXPPP)

    中共18大以来落马的军中“老虎”

    中国人民解放军总政治部主任张阳

    同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

  • China General Guo Boxiong Archivbild 2007 (Getty Images)

    中共18大以来落马的军中“老虎”

    原中央军委副主席郭伯雄

    绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

  • Xu Caihou Archiv 2012 (picture-alliance/dpa)

    中共18大以来落马的军中“老虎”

    中央军委副主席徐才厚

    2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

  • China Gu Junshan (wiki.china.org.cn)

    中共18大以来落马的军中“老虎”

    原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山

    17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

  • China Militärparade (Reuters/China Daily)

    中共18大以来落马的军中“老虎”

    反腐斗争惨烈

    中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人，落马的副军级以上“老虎”就超过五十人。


时事评论员、香港中文大学客席教授林和立对法国国际广播电台表示，现时中共内部斗争激烈，估计习近平不想把事件与党内斗争扯上关系。

新西兰资深媒体人、《北京之春》主编陈维健也曾指出，过往周永康、薄熙来这些被当局定性为野心家、且盛传涉政变的落马高官，也仅被公开指控涉受贿及滥用职权罪（周永康多了一项故意泄露国家机密罪）。因而外界相信以经济罪掩盖涉及党内斗争的政治罪，已是中共内部的规则。

"孙力军政治团伙案"被中共视为19大以来最严重的案件，还涉及江苏省前政法委书记王立科、上海市公安局前局长龚道安、重庆市公安局前局长邓恢林与山西省前公安厅长刘新云等高官，这几名"政法虎"均已一审受审。

 

（综合报道）

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