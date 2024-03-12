涉嫌非法获利数百万 法国“假表王子”出庭受审

（德国之声中文网）绰号“假表王子”的于连（Julien V.）坦承，从2019年直至2022年被警方逮捕之前，他一直在经营着一个从泰国将假表销往法国的网络。

这位“假表王子”对检察人员表示，位于中国的一个商家每天都会按照他的订单为他制造假表，有时一天就可以制造十块假表，其中大部分都是仿冒的瑞士名表劳力士。总共制造了一万两千个假表，销售收入高达三百万欧元。

不过，名表专家韦迪尼（ Michel Vittini）接受《尼斯马田报》（Nice-Matin）采访时表示，他相信，：“假表王子”至少销售了五万块假冒劳力士。

部分假表属于高仿品，可以“以假乱真”。于连自己也表示，他既可以提供“全真”的劳力士，也可以提供“全假”的劳力士，完全以客户的喜好而定。

于连称，这些在中国制造的、足以“以假乱真”的劳力士要价500欧元，如果需要刻上序列号，价格则会升至1300欧元。如果肯出6500欧元，则可以得到一款安装了原装自动表芯的劳力士。而如果全部零件都要原装件，则要价可以高达六万欧元。

一款货真价实的劳力士价格五千欧元起步，高端款式可以卖到七万欧元甚至更高。在二手市场上，劳力士手表因能保值和升值，一向很受欢迎。

于连销售的假表几乎可以“以假乱真”，甚至包含原装组件。图为2018年苏富比拍卖的一款珍品劳力士 Daytona "Paul Newman"。

法国媒体报道称，市场上出现大量高仿假表的现象，引起了瑞士手表厂家的警觉，他们开始聘请私人侦探展开调查。

几名网络商贩落网之后，调查人员顺藤摸瓜终于找到了于连。

上周开始，针对“假表王子”于连的民事诉讼开始进行。于连没有聘请律师，而是要单挑瑞士六家名表公司聘请的、阵容强大的律师团队。

1994年，于连生于法国南部的尼斯市，曾在披萨饼店当过外卖员。他表示，年满25岁时，他就已坐拥百万资产，拥有价值四百万欧元的比特币，还有一台兰博基尼跑车以及多处泰国房产。

于连表示，他一般会通过社交软件 WhatsApp接受订单，接着为了绕开法国海关，他会将表先寄送到德国，最后通过德法之间没有边境检查的便利再将表运到法国。于连的一名同案被告弗罗里安（Florian R.）供称，他一般会以两百欧元价格购入劳力士假表，再以四百欧元价格出售。但主审法官问道，为什么不以更高价格出售时，弗罗里安回答到：“这些表毕竟是冒牌货，我不想骗人。”

预计，法官将在3月20日做出判决。



（法新社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。