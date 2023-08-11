 涉嫌非法換匯 上海移民中介業者被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2023

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涉嫌非法換匯 上海移民中介業者被捕

網傳消息指出，總部在上海的移民中介公司「外聯出國」負責人何梅遭公安逮捕。DW致電該公司，員工並未證實此事，僅稱公司業務仍正常運作。不過，外界擔憂這可能代表中國將開始嚴查從事移民業務的人，但這對中國的「潤」潮會帶來多大影響， 仍然未知。

總部位於上海的「外聯出國」公司負責人何梅傳出被捕。圖為2022年3月封城期間的上海。

總部位於上海的「外聯出國」公司負責人何梅傳出被捕。圖為2022年3月封城期間的上海。

（德國之聲中文網）上海市公安局週四（8月10日）發布消息指出，有一間出入境服務公司的何姓負責人及孫姓員工遭到刑事拘留，理由是涉嫌以「境內收取人民幣、境外提供外幣」的方式，非法買賣外匯；另有3名員工涉嫌「介紹地下錢莊」提供非法換匯服務，也遭到逮捕，現依法取保候審。上海警方稱，這5人涉案金額超過人民幣1億元。

據中國媒體《澎湃新聞》報導，上海警方稱「非法買賣外匯行為嚴重擾亂國家金融市場秩序」，將依法嚴厲打擊。

中國最大移民中介老闆被捕？

此前，自稱已從中國移民美國的網民張雷首先在推特上表示，有消息稱中美移民中介公司「外聯出國」的董事長何梅已被捕，且警方要求何梅交出所有的客戶資料。前中共中央黨校教授蔡霞也在推特上提及此消息，並指「上海警方公開承認抓了人」。

不過，上海公安局10日的公告內，並未指明被捕的「何某」是否就是外聯出國董事長何梅。DW週五（11日）上午致電該公司詢問此事，員工稱「沒有相關信息」，並表示：「我們公司現在所有員工正常上班，公司正常運營，我這邊能告訴您的就只有這些，這也是確實情況。」

根據外聯出國的網站，該公司專門從事海外投資、海外移民業務，在全球各大都市有24間關聯企業，主打所謂的「移民不移居」，且強調能協助客戶「快速移民」，號稱最快能讓客戶2天內通過美國移民局審批、遇赴加拿大的客戶「最快1個月登陸溫哥華」。

外聯的網站亦列出何梅從事的各項慈善工作，並稱她曾於2014年獲得美國艾森豪威爾基金會頒發獎項，且「照片榮登美國紐約時代廣場大螢幕」。

「潤」潮受到衝擊？

中國移民張雷在推特上主張，何梅被指控「非法買賣外匯」，可能跟中國的外匯管制額度有關；而在辦理移民過程中，拆分匯款的做法不見得符合法律。

根據中國外匯管理局2020年在網站發布的一篇說明公告，中國境內「個人購匯」每年有5萬美元的額度限制，且「不得以分拆等方式逃避限額監管」；此外，個人換匯僅能透過外匯指定銀行及特許機構辦理，若透過地下錢莊、中介網站、外匯黃牛等管道私下換匯，皆不合法。

何梅可能被捕消息一出，外界也關注中國移民潮會不會受到衝擊。「看起來，中國政府要嚴查辦理投資移民的人了。」張雷在推特上表示，在中美「脫鉤」之際，移民不再有「繁榮外貿的作用」，而現在打擊這批人也有助於推動中國的民族主義情緒，「把這些移民的人打上漢奸的名義，抓起來，罰乾淨」。

蔡霞亦向媒體表示，中國打擊移民中介公司，目的之一是阻止中國人民的「潤潮」；在北京政府財政吃緊的情況下，中國境內外「兩頭跑」的群體也成了目標。

（綜合報導）

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