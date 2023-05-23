涉嫌非法打捞二战沉船 马来西亚扣押中国船只

（德国之声中文网）马来西亚海军指责一艘中国船只对两艘二战英国沉船进行盗窃和劫掠。上述两艘英国军舰分别是威尔士亲王号战列舰（HMS Prince of Wales）和反击号战列巡洋舰（HMS Repulse），它们是在1941年珍珠港事件发生数天之后在马来西亚海域被日本空军击沉的。事件中有842名士兵丧生，因而这类沉船被视作战争墓穴。

《海峡新时报》报道称，马来西亚海事执法局（MMEA）的船只周日在距柔佛州海岸37公里处发现了一艘在中国福州注册的驳船，海事执法局人员上船检查时，发现船上载有疑似来自英国二战沉船的金属和弹药。马来西亚方面逮捕了中方船长。

马来西亚海军发言人扎克里亚（Nurul Hizam Zakaria）表示，一艘中国"母舰"可能停靠在马来西亚海域之外，而这艘被扣押的船只则负责向母舰运送盗墓获取的赃物。这艘中国船还涉嫌曾在南中国海盗窃其他战争沉船，其中包括印度尼西元、新加坡、柬埔寨以及越南海域的沉船。专家们表示，出售废旧弹药中金属可以给盗墓者带来高额利润。

马来西亚海军表示，这艘涉事船只今年二月就已进入马来西亚海域。扎克里亚说："我们一直没有停止对这艘船的搜寻和跟踪，并对整个马来西亚海域进行了全天候监控。"他表示，由于中方船员关闭了船上的GPS系统，经常导致这艘可疑中国船从雷达系统消失。

英国国防部对这起偷盗二战沉船的事件提出谴责："对于亵渎海底战争墓穴的行为，我们提出最强烈的谴责。"

（德新社）

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