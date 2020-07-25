涉嫌隐瞒军人身份 中国研究员唐娟在美被捕

（德国之声中文网）一名中国研究人员被控在申请美国工作签证时隐瞒解放军身份，周五（7月24）被捕后关押在北加州一所监狱，预计将在下周一出庭应讯。
唐娟被控在申请美国工作签证时隐瞒解放军身份
根据萨克拉曼多郡（Sacramento County）监狱的信息，现年37岁的唐娟（Juan Tang）被联邦当局调查之后被捕。目前尚不清楚是否有律师为她代言。
司法部上周四宣布对唐娟和其他三名入境美国的中国科研人员的指控，称他们隐瞒解放军身份，涉嫌签证欺诈。
唐娟是四人中最后一名被捕者。在她被捕前，司法部门指责中国驻旧金山总领馆藏匿逃犯。领馆方面没有回复记者的邮件以及Facebook信息，也不能进行电话留言。
司法部表示，唐娟在去年10月申请前往加州大学戴维斯分校工作时隐瞒解放军身份。几个月之后，在接受联邦调查局（FBI）谈话中再次隐瞒。调查人员发现她身着军装的照片，查阅了她在中国发表的文章，确认了她的军人身份。
加州大学戴维斯分校说，唐娟此前是该校放射肿瘤科的访问研究员，已经在6月停止工作。她的资助方是中国教育部下属的一个学习交流项目。
调查人员称，6月20日，他们在戴维斯唐娟的住所对她进行了面谈。随后，唐娟躲进中国驻旧金山领馆寻求庇护。联邦调查局已经在全美共25个城市约谈通过签证入境的中国访客，查核他们是否隐瞒了军人身份。
目前，美中关系继续恶化。中国被指控盗窃美国知识产权。
美国当局下令关闭中国驻休斯敦总领馆，称该领馆试图窃取德克萨斯州的医学和其他研究信息。周五，因为未被授权对外发表评论，一位美国国务院人士匿名确认中国驻休斯敦总领事馆已经关闭。
作为报复，中国于周五下令关闭美国驻成都总领馆。
张平/ 任琛（美联社）
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