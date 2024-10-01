涉嫌间谍活动：中国女子在德国被捕

德国联邦检察院在莱比锡逮捕了一名中国女子Yaqi X.，她被指控在机场为中国情报机构提供军事和其他敏感信息。此次逮捕进一步揭示了中国间谍活动在欧洲的潜在威胁。

（德国之声中文网）德国联邦检察院本周在莱比锡逮捕了一名中国女子Yaqi X.，她涉嫌为中国情报机构工作。根据德国检察院的声明，Yaqi X.在2023年8月到2024年2月间，向中国间谍Jian G.提供有关莱比锡/哈勒机场的航班、货物和乘客信息，特别是涉及与德国军火公司有关的情报。

Jian G.是一名曾在德国极右翼政客马克西米利安·克拉（Maximilian Krah）手下工作的前雇员，今年4月因涉嫌间谍活动被捕。

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Yaqi X.通过她在一家物流公司的工作，掌握了机场的敏感信息，特别是涉及军火运输的内容。她被逮捕显示了中国间谍活动的复杂性和其在欧洲的广泛触角。Jian G.还被控监视德国境内的中国反对派成员，并将欧洲议会的决策信息泄露给中国情报机构。

德国联邦检察院指出，Yaqi X.被捕后立即被移送至联邦最高法院的调查法官处，并接受进一步调查。与此同时，警方对她的住所和工作场所进行了搜查，目前她被指控从事为中国情报部门服务的间谍活动。

（法新社）

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