涉嫌金援海外通緝犯 四名港人被捕

（德國之聲中文網）香港警務處國家安全處週三（7月5日）以涉嫌違反《國安法》為由，拘捕現已解散的政黨「香港眾志」4名成員。警方表示，此4人涉嫌透過幕後營運網路平台，將所獲資金用以支持遭通緝的逃犯。

據《明報》報導，5日傍晚，大批員警突擊搜查香港一處工業中心，逮捕了這4名年齡介於26歲至28歲的男性，他們皆為香港眾志的核心成員，包含前主席林朗彥。林朗彥曾被控在反修例示威期間包圍警察總部，被判囚7個月，前年出獄。

當日晚間7時，港警陸續搜出至少20至30箱證物，包括印有手機應用程式「懲罰 Mee」（Mee - Punish Club，舊版稱 Mee 懲罰師）標誌的看板。據警方說法，被捕者在香港眾志解散後成立了該應用，並透過一間顧問公司於幕後營運，將賺取資金用以支援「竄逃海外人士從事危害國安的活動」。

此外，警方依法庭命令搜查了被捕者的住所及辦公室，並根據檢獲的文件及電子通訊工具，稱被捕者多次透過相關社交平台發布「具煽動意圖」的訊息，試圖激起「他人對中央及香港政府的憎恨」，進而支持香港獨立。

綜合上述物證，警方遂以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀作出具煽動意圖的作為」等罪狀扣查此4人。港媒報導，全港陸續發生類似搜查，不排除將有更多人被捕。

「懲罰 Mee」是什麼？

據報，涉案的手機應用「懲罰 Mee」被港警視為「反政府」平台，其上羅列了各大被視為「黃店」的餐飲或商家，用戶可到指定店家消費後賺取積分或印花，亦可透過「Mee網店」進行網購。

在香港反修例運動之後，出現「黃色經濟圈」的現象：反修例的支持者及示威者在消費時，會優先光顧政見及理念相似的商家，俗稱「黃店」，同時杯葛親中央政府、認同逃犯條例修訂草案或支持港警的店家，俗稱「藍店」。

港警指控，被捕4人在「懲罰 Mee」上號召了多間「黃店」，藉此壯大聲勢謀利。對此，前香港區議員朱江瑋告訴《明報》，他自己創辦的物資平台「候鳥」亦有產品在「懲罰 Mee」上寄賣，每賣出一件產品，平台會抽傭兩成，但現在景氣差，不確定該平台何來有盈餘資助他人。

香港資深大律師湯家驊則表示，此案的罪成關鍵，是要證明涉案金錢用於不法行為，但一般來說，商業交易並不用與對方說明收入用途，因此國安處恐難以掌握足夠證據。

案件可能涉8名遭通緝港人

「香港01」等港媒援引匿名消息報導，警方所稱獲得金援的「竄逃海外人士」，即是日前遭港警通緝、以各100萬港幣懸賞的8名海外民主人士，包含前立法會議員、香港眾志創黨主席羅冠聰。

這8人遭控「煽動分裂國家」、「煽動顛覆國家政權」，以及「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪名，同時在海外宣揚「港獨」、「台獨」等。據報，這些罪行最高可判無期徒刑。

週二（4日），香港特首李家超表態稱，涉嫌違反《國安法》的罪犯罪行十分嚴重，港警將竭盡所能，對這些通緝犯展開「終身追捕」，並勸此8人自首，否則將「惶恐度日」。

不過至截稿前，香港官方尚未證實此案所指金援對象，是否就是這8名遭通緝的海外民主派人士。據報，港警在通緝8名在逃港人後，已著手打擊港區內助長「黃色經濟圈」的行為，以全面切斷「竄逃海外反中亂港分子」的資金鏈。

（路透社、《明報》、香港01）

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