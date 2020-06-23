涉嫌财务作假 Wirecard前董事长被拘保释

（德国之声中文网）德国达克斯企业Wirecard前董事长布劳恩（Markus Braun）本周一（6月22日）被拘捕。慕尼黑检察院周一向调查法官申请拘捕令并获批准，布劳恩当晚就向警方自首。周二他在缴纳500万欧元保释金后获释。此前他接受了法官的首次问询，调查机关发言人称，布劳恩表示愿意配合调查。

涉嫌财务作假

布劳恩是Wirecard的创办人并长年任董事长。在财务丑闻曝光后，他上周五宣布辞职。检察部门根据初步调查指控他对公司的财务账目作假，伪造销售收入，造成公司的财力雄厚的印象，以吸引更多投资者和客户。



布劳恩的律师目前不愿发表评论，Wirecard公司也暂时拒绝对外置评。慕尼黑检察院认为布劳恩涉嫌在多宗个案中通过虚假信息操控市场。涉案金额高达19亿欧元，相当于Wirecard资产负债表总数的四分之一。据称这笔资金存在菲律宾的托管账户上，但该公司周一承认，这笔巨款或许根本就不存在。

股市未再起波澜

布劳恩被捕的消息并未在股市上引起新的波动。精明的投资者已经在Wirecard股票连续数日暴跌后入市抄底，该股价格周二一度回升20%，升至17.4欧元一股。在上周财务作假丑闻曝光前，Wirecard的股价超过100欧元。

德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）警告，这一丑闻可能损害德国作为投资目的地的形象，并要求尽快调查澄清。他在接受网络媒体t-online.de采访时说："Wirecard有义务澄清事实，并杜绝不轨行为。"他强调，必须调查清楚，上十亿的巨款为何会人间蒸发，有关人士是否违法了法律法规，以及是否有人应受到司法惩处。

德国财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）对路透社表示，Wirecard一案值得"引起高度忧虑"，在金融监管机构BaFin对该公司4名董事会成员提起刑事控告后，检察院有责任彻查该公司虚假账务的问题。朔尔茨还指出，应该提出的另一个问题是，公司监事机构是否履行了其职责，尤其涉及报账和财务审计。"看来审计师和监理机构的工作并不十分有效"。

黑手不光在亚洲

案件的焦点是Wirecard东南亚财务总监和一名受托管人，后者经手的所谓第三方业务实为子虚乌有。不过调查人员相信，在德国总部，想必还有知情者甚至同谋。如果司法机关认为嫌疑人有逃逸或掩盖证据的危险，即可下令拘押有关人员。

Wirecard目前正在新加坡申请维持其业务运营的许可。新加坡央行证实，该公司向新加坡金融管理局（MAS）提出了相应申请。公司为当地的零售商家提供在线支付的各项支持服务，还为发行预付卡的企业提供支持服务。Wirecard的亚太地区业务总部也设在新加坡。根据2018年的经营数据，亚太业务占该公司营收总额的45%，仅次于欧洲业务。



叶宣/洪沙（德新社、路透社等）

