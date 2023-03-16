涉嫌诈骗 富商郭文贵谋求保释

（德国之声中文网）根据郭文贵律师团队3月31日向曼哈顿联邦法院提交的保释申请文件，郭文贵提出了一项总额高达2500万美元的保释方案，其中包括500万美元的现金以及其他资产；如果获得保释，他将在其妻位于康涅狄格州的住所进行监视居住并接受软禁。律师团队表示，郭文贵将受到一家保安公司的24小时监视，至少有一名保安随时在场。

检方在3月31日拒绝就保释申请一事置评。3月15日郭文贵被捕时，检方在拘留决定书中写道，郭文贵有严重的潜逃风险，且其罪行"持续且不断演变"会对公众构成威胁。

54岁的郭文贵面临电汇、证券、银行诈骗等多项指控，涉案金额高达10亿美元。检方指出，郭文贵在挪用巨额资金前对其数十万网络粉丝撒谎。联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)表示，郭文贵依靠犯罪所得过着奢靡的生活，他购置了5万平方英尺（约合4645平方米）的豪宅、价值350万美元的法拉利跑车。他的两张豪华床垫每张价值3.6万美元，还拥有一艘3700万美元的豪华游艇。

涉嫌诈骗被捕 郭文贵庭上不认罪

律师：郭文贵不会逃跑

郭文贵在被捕时并未表示异议，但是一名律师稍后表示将寻求保释。律师团队还强调，自2015年移民美国以来，郭文贵总共只有3次出境记录，且在2017年以后就未曾离境。他们还称，如果郭文贵离开美国，中国当局将让其面对"无法承受的生命危险"；且郭文贵的妻子和女儿也都在美国寻求政治庇护，而郭文贵不会离开家人。

在保释申请中，律师团队还表示在严格监管条件下，郭文贵不会对他人构成威胁。

郭文贵曾被认为是中国最富有的人之一。在由习近平主导的反腐败运动中，包括一名高级情报官员在内的郭文贵亲友受到了打击，郭文贵本人也在2014年离开。后来，郭文贵在互联网上开始虚实难辨的"爆料"，揭露中国高层人物的腐败。中国当局则指控郭文贵犯有强奸、绑架、贿赂等罪行，郭文贵反驳称这是对他爆料行为的打击报复。

郭文贵此前还与前总统特朗普的政治顾问、同样为著名阴谋论者的班农(Steve Bannon)有着密切的往来。后者被联邦警方逮捕时，正是在郭文贵的豪华游艇上。特朗普在卸任前运用总统职权对班农进行了特赦。

计划拍卖未接种疫苗者的精子

值得一提的是，郭文贵曾在今年2月于直播节目中宣布，将于6月初在线拍卖"未接种疫苗的精子和卵子"。这一拍卖行动显然应和了已被戳穿的阴谋论："接种新冠疫苗会导致大规模不孕不育"。

郭文贵当时声称，已经储存了近6000枚卵子以及来自反对疫苗人士的"几百万枚"精子。"我们将拍卖最好的精子和卵子，当然也包括我自己的精子"。郭文贵强调，拍卖将允许使用数字货币，且对所有种族和民族开放。

目前尚不清楚郭文贵的被捕是否会影响这一拍卖计划。但是郭文贵的支持者则将其誉为"人类新时代"，认为未接种疫苗者的精液有望成为"下一个比特币"。

新闻媒体监督组织NewsGuard的健康编辑格雷戈里(John Gregory)对法新社表示，郭文贵的拍卖计划是在试图为"疫苗损害生育能力"之错误说法进行粉饰，"尽管有大量医学研究表明疫苗不会伤害男性或女性的生育能力，但反疫苗误导人士还是为这一说法推波助澜。"

从流亡美国到被捕：争议不断的富商郭文贵 在美国被捕 2023年3月15日，郭文贵在纽约被捕，美国司法部指控他策划复杂的投资诈骗计划，并藉由此从数千名粉丝身上骗取至少十亿美金。检方在对郭文贵的起诉书中列举了12项罪名，包括电汇欺诈、银行欺诈、证券欺诈和洗钱罪等。图为郭文贵被捕后出庭。

从流亡美国到被捕：争议不断的富商郭文贵 红色通缉令 祖籍山东的郭文贵在北京以房地产起家，因被指涉及贿络而流亡至美国。他在过去几年高调地通过新闻媒体和自媒体直播「爆料」，对一系列中共高官做出指控。中国警方在2017年通过国际刑警组织向郭文贵发出了「红色通缉令」。

从流亡美国到被捕：争议不断的富商郭文贵 香港资产遭冻结 2018年，香港司法文件披露，有关单位在郭文贵涉嫌洗钱案的调查中冻结了其家族的329亿港元资产。郭文贵的女儿郭美曾向香港高等法院申请解冻其中部分款项，但遭到拒绝。

从流亡美国到被捕：争议不断的富商郭文贵 创办媒体 郭文贵在2018年创立了「郭媒体」，由班农担任董事。2020年7月，《华尔街日报》报导称美国联邦调查局正在调查郭文贵在美国进行媒体活动的资金来源以及他与班农的合作。

从流亡美国到被捕：争议不断的富商郭文贵 新冠起源阴谋论 新冠疫情期间，郭文贵被指利用推特和旗下自媒体平台「郭媒体」传播大量阴谋论和假讯息。 2020年底《纽约时报》报导称，郭文贵与白宫前战略顾问班农以及前香港大学传染病学者阎丽梦联手制造有关新冠起源的阴谋论，以分散人们对特朗普政府应对疫情失败的关注，同时迎合美国保守派的反华情绪。

从流亡美国到被捕：争议不断的富商郭文贵 成立新中国联邦 郭文贵、班农、郝海东等人于2020年6月宣布成立「新中国联邦」，宣称成立的唯一目的是「消灭中共」，它欲推翻中国共产党的理念吸引了一批忠实的追随者。

从流亡美国到被捕：争议不断的富商郭文贵 申请破产保护失败 郭文贵2022年在美国申请了个人破产保护，他在破产申请文件中声称其资产只剩下50,001至10万美元，负债则高达1亿至5亿美元，不过法官随后裁定不予撤销其个人破产案。



（美联社、法新社）

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