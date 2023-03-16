涉嫌诈骗 富商郭文贵谋求保释

在因涉嫌大规模诈骗而被捕两星期后，流亡美国的中国富商郭文贵向美国司法机构申请保释。他的律师团队指出，被控犯有诈骗罪的其他被告也都获得了保释。与此同时，他的组织正计划拍卖未接种新冠疫苗者的精子和卵子。
（德国之声中文网）根据郭文贵律师团队3月31日向曼哈顿联邦法院提交的保释申请文件，郭文贵提出了一项总额高达2500万美元的保释方案，其中包括500万美元的现金以及其他资产；如果获得保释，他将在其妻位于康涅狄格州的住所进行监视居住并接受软禁。律师团队表示，郭文贵将受到一家保安公司的24小时监视，至少有一名保安随时在场。
检方在3月31日拒绝就保释申请一事置评。3月15日郭文贵被捕时，检方在拘留决定书中写道，郭文贵有严重的潜逃风险，且其罪行"持续且不断演变"会对公众构成威胁。
54岁的郭文贵面临电汇、证券、银行诈骗等多项指控，涉案金额高达10亿美元。检方指出，郭文贵在挪用巨额资金前对其数十万网络粉丝撒谎。联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)表示，郭文贵依靠犯罪所得过着奢靡的生活，他购置了5万平方英尺（约合4645平方米）的豪宅、价值350万美元的法拉利跑车。他的两张豪华床垫每张价值3.6万美元，还拥有一艘3700万美元的豪华游艇。
律师：郭文贵不会逃跑
郭文贵在被捕时并未表示异议，但是一名律师稍后表示将寻求保释。律师团队还强调，自2015年移民美国以来，郭文贵总共只有3次出境记录，且在2017年以后就未曾离境。他们还称，如果郭文贵离开美国，中国当局将让其面对"无法承受的生命危险"；且郭文贵的妻子和女儿也都在美国寻求政治庇护，而郭文贵不会离开家人。
在保释申请中，律师团队还表示在严格监管条件下，郭文贵不会对他人构成威胁。
郭文贵曾被认为是中国最富有的人之一。在由习近平主导的反腐败运动中，包括一名高级情报官员在内的郭文贵亲友受到了打击，郭文贵本人也在2014年离开。后来，郭文贵在互联网上开始虚实难辨的"爆料"，揭露中国高层人物的腐败。中国当局则指控郭文贵犯有强奸、绑架、贿赂等罪行，郭文贵反驳称这是对他爆料行为的打击报复。
郭文贵此前还与前总统特朗普的政治顾问、同样为著名阴谋论者的班农(Steve Bannon)有着密切的往来。后者被联邦警方逮捕时，正是在郭文贵的豪华游艇上。特朗普在卸任前运用总统职权对班农进行了特赦。
计划拍卖未接种疫苗者的精子
值得一提的是，郭文贵曾在今年2月于直播节目中宣布，将于6月初在线拍卖"未接种疫苗的精子和卵子"。这一拍卖行动显然应和了已被戳穿的阴谋论："接种新冠疫苗会导致大规模不孕不育"。
郭文贵当时声称，已经储存了近6000枚卵子以及来自反对疫苗人士的"几百万枚"精子。"我们将拍卖最好的精子和卵子，当然也包括我自己的精子"。郭文贵强调，拍卖将允许使用数字货币，且对所有种族和民族开放。
目前尚不清楚郭文贵的被捕是否会影响这一拍卖计划。但是郭文贵的支持者则将其誉为"人类新时代"，认为未接种疫苗者的精液有望成为"下一个比特币"。
新闻媒体监督组织NewsGuard的健康编辑格雷戈里(John Gregory)对法新社表示，郭文贵的拍卖计划是在试图为"疫苗损害生育能力"之错误说法进行粉饰，"尽管有大量医学研究表明疫苗不会伤害男性或女性的生育能力，但反疫苗误导人士还是为这一说法推波助澜。"
（美联社、法新社）
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