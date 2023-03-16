涉嫌诈骗被捕 郭文贵庭上不认罪

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中国富商郭文贵因涉嫌欺诈、洗钱等多项罪名在纽约被警方逮捕。他被指以虚假投资承诺欺骗社群网站追随者，却挪用资金过奢华生活，买豪宅、名车和游艇。郭文贵短暂出席了法庭。
美国15日逮捕中国亿万富翁郭文贵，指他涉嫌策划投资诈骗，从大票粉丝中骗取高达十亿美金，震惊外界。然而，明镜集团的创办人何频向DW独家透露，先前郭文贵开直播爆料的内容及诸多行径，已令他有所警觉。
各界關注中國「兩會」議程，注意到在數千名與會的商界代表中，不見多位知名互聯網大亨的蹤影，而在場的企業領袖，則大多來自晶片、人工智能產業。隨著中美科技戰白熱化，這說明習近平有何打算？
任正非之女孟晚舟即将接棒华为轮值董事长，这将是她首次担任这个职务，这或进一步加剧美国对华为的担忧和顾虑。一位公司发言人向德新社强调，这并不是一项接班计划。
美国一破产法院法官裁定，不予撤销流亡中国商人郭文贵的个人破产案。今年5月，郭文贵提出撤销个人破产案，声称无力承担应对最大债权人所提诉讼带来的日益增长的费用。
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