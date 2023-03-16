涉嫌诈骗被捕 郭文贵庭上不认罪

互聯網大佬缺席兩會 半導體成習近平新歡

各界關注中國「兩會」議程，注意到在數千名與會的商界代表中，不見多位知名互聯網大亨的蹤影，而在場的企業領袖，則大多來自晶片、人工智能產業。隨著中美科技戰白熱化，這說明習近平有何打算？