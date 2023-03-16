 涉嫌诈骗被捕 郭文贵庭上不认罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.03.2023

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时政风云

涉嫌诈骗被捕 郭文贵庭上不认罪

中国富商郭文贵因涉嫌欺诈、洗钱等多项罪名在纽约被警方逮捕。他被指以虚假投资承诺欺骗社群网站追随者，却挪用资金过奢华生活，买豪宅、名车和游艇。郭文贵短暂出席了法庭。

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