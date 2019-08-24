涉嫌袭击前伴侣，德国球星博阿滕受调查

（德国之声中文网）据《南德意志报》报道， 31岁的拜仁慕尼黑前德国国家队球星杰罗姆·博阿滕因涉嫌攻击他的前伴侣而被控袭击，正接受调查。

负责此案的法官已下令进一步调查，但是尚未正式立案。

慕尼黑首席检察官莱丁（Anne Leiding）周二（9月4日）确认了媒体报道，她说："自2018年秋天以来，慕尼黑检察官办公室对杰罗姆·博阿滕(Jerome Boateng)提起了有关危险袭击的诉讼。经过广泛的调查，于2019年2月11日提出指控。"

莱丁补充说，法院尚未立案，但已经接受了所称受害者的附带起诉。这位被代称为"S"的女士，是博阿滕前10年的伴侣，也是他三个孩子中两个的母亲。

前德国国家队中后卫博阿滕是该国最成功的球员之一，他曾在2014年和德国队队友一起赢得世界杯冠军，并在2013年和拜仁队友一起赢得欧洲冠军联赛冠军。

今年早些时候他被国家队除名，职业生涯受挫。

今年5月，拜仁俱乐部主席乌利·赫内斯（Uli Hoeness）建议这位31岁的球员"寻找一家新的俱乐部"。但是，在本周一欧洲转会窗口的最后一天，博阿滕转会意大利豪门尤文图斯俱乐部的谈判在最后一刻失败。