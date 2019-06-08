涉嫌腐败 欧足联前主席普拉蒂尼接受质询

（德国之声中文网）据法国多家媒体报道，欧足联前任主席米歇尔·普拉蒂尼（Michel Platini）周二被警方拘捕。63岁的普拉蒂尼在巴黎近郊的南泰尔（Nanterre）受到刑警反腐分部的审讯。报道称，他被怀疑涉及与备受争议的2022年卡塔尔足球世界杯举办权竞争有关的"主动和被动的腐败行为"。

在接受警方数小时质询后，普拉蒂尼于周三（6月19日）凌晨获释。其律师抨击了法国当局的这次行动，称其当事人"没有任何过错"，当局小题大作。

据一位不愿透露姓名的司法部门官员透露，法国前总统萨科齐的体育事务顾问索菲·迪昂（Sophie Dion）也被警方逮捕。

2015年底，因涉腐败丑闻，国际足联主席布拉特（Joseph Blatter）及副主席普拉蒂尼被国际足联伦理委员会处以禁止参与足球事务8年的处罚。案情是2011年布拉特曾向普拉蒂尼支付一笔180万欧元的款项，据称是顾问工作的报酬。布拉特因此被怀疑在当年争取连任国际足联主席的过程中，向普拉蒂尼贿选。

2016年2月，国际足联上诉法庭裁决，基本维持上一年的判罚，但将"禁足令"的时间缩短到6年。普拉蒂尼再次上诉到国际体育仲裁庭（CAS），该庭2016年5月将对其的处罚减至4年。普拉蒂尼认为这一裁决不公，辞去已担任了9年之久的欧足联主席的职务。

在腐败丑闻之前，普拉蒂尼被视为接替布拉特出任国际足联主席一职的呼声最高的人选。普拉蒂尼在足球生涯中，曾担任法国国家队队长，并于1984年率领法国队赢得在法国举行的欧锦赛冠军。他还连续三次被评为年度最佳球员。普拉蒂尼创造了在欧锦赛中9次进球的记录，迄今只有葡萄牙的罗纳尔多能与之比肩。

下届FIFA主席会是谁？ 萨尔曼：更上一层楼？ 2013年，巴林人萨尔曼（Sheikh Salman Bin Ebrahim al-Khalifa）当选亚足联主席，并在今年成功连任。他已经宣布提交申请，竞逐国际足联主席职位。针对有关他参与镇压巴林2011年国内骚乱的指控，49岁的萨尔曼表示“这些都是一直以来被一再重复的错误而又肮脏的谎言。”

下届FIFA主席会是谁？ 赛克斯瓦勒：曾经政治犯，如今大富豪 “作为掌控一项美妙运动的组织，国际足联受到了损害。其品牌被严重削弱，”这位62岁的南非前政治犯如是说。种族隔离时代，赛克斯瓦勒（Tokyo Sexwale）被关押在罗本岛长达13年，是曼德拉的好友之一。此后，投身矿业的他成为南非最大富豪之一。他在国际足联已经活跃多年，其中包括在反种族歧视委员会任职。

下届FIFA主席会是谁？ 因凡蒂诺:普拉蒂尼的替身？ 律师出身，却在足球圈闯荡了15个年头。45岁的因凡蒂诺（Gianni Infantino）2009年出任欧足联秘书长，是普拉蒂尼的左膀右臂。不过鉴于普拉蒂尼目前是否能够参选尚不明朗，因凡蒂诺的未来也仍未可知。在宣布提名他参选时，欧足联并未提及普拉蒂尼的事情。

下届FIFA主席会是谁？ 尚帕涅：旧面孔，新FIFA？ 借着1998年法国世界杯的契机，这位法国外交官进入足球圈，并成为布拉特和普拉蒂尼的密友，一同打进国际足联最高权力层。但此后尚帕涅（Jerome Champagne）与两人分道扬镳，并曾试图参选FIFA主席一职，但因为无法得到足够支持而作罢。但是，这也让他比与其他竞争者更具备参选经验。

下届FIFA主席会是谁？ 比利提：令人意外的候选人 在申请截止最后一天，比利提（Musa Bility）宣布参选。他的竞选团队表示，在恳请得到5个国家足协的支持之后（这是参选的前提条件），他们的申请才被国际足联接受。这位利比里亚足协主席曾表示，如果非洲国家都支持塞克斯瓦勒的话，他可以退出竞争。但显然他的实力较弱，差点连参选的资格都没拿到。

下届FIFA主席会是谁？ 阿里王子：曾经的挑战者 他是今年国际足联主席选举中布拉特的唯一挑战者。身为约旦国王阿卜杜拉的兄弟，阿里（Ali Bin Al Hussein）在选举中迫使布拉特大丢颜面，不得不进入第二轮投票。但眼见获胜无望，阿里在第二轮投票前宣布退出。在任职FIFA期间，39岁的阿里力主通过了决议，取消了禁止戴头巾参与足球比赛的禁令。 作者: Mark Hallam



叶宣/李鱼（法新社、路透社等）