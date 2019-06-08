 涉嫌腐败 欧足联前主席普拉蒂尼接受质询 | 足坛体坛 | DW | 18.06.2019

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足坛体坛

涉嫌腐败 欧足联前主席普拉蒂尼接受质询

据法国媒体报道，前欧足联主席普拉蒂尼被警方拘捕，并受到审讯。他被怀疑卷入了2022年世界杯主办权分配的腐败丑闻。在接受了数小时质询后，普拉蒂尼于周三凌晨获释。

UEFA Präsident Michel Platini 2015 (AFP/V. Hache)

（德国之声中文网）据法国多家媒体报道，欧足联前任主席米歇尔·普拉蒂尼（Michel Platini）周二被警方拘捕。63岁的普拉蒂尼在巴黎近郊的南泰尔（Nanterre）受到刑警反腐分部的审讯。报道称，他被怀疑涉及与备受争议的2022年卡塔尔足球世界杯举办权竞争有关的"主动和被动的腐败行为"。

在接受警方数小时质询后，普拉蒂尼于周三（6月19日）凌晨获释。其律师抨击了法国当局的这次行动，称其当事人"没有任何过错"，当局小题大作。

据一位不愿透露姓名的司法部门官员透露，法国前总统萨科齐的体育事务顾问索菲·迪昂（Sophie Dion）也被警方逮捕。

Schweiz Michel Platini und Sepp Blatter (picture-alliance/dpa/W. Bieri)

在腐败丑闻之前，普拉蒂尼被视为接替布拉特出任国际足联主席一职的呼声最高的人选

2015年底，因涉腐败丑闻，国际足联主席布拉特（Joseph Blatter）及副主席普拉蒂尼被国际足联伦理委员会处以禁止参与足球事务8年的处罚。案情是2011年布拉特曾向普拉蒂尼支付一笔180万欧元的款项，据称是顾问工作的报酬。布拉特因此被怀疑在当年争取连任国际足联主席的过程中，向普拉蒂尼贿选。

2016年2月，国际足联上诉法庭裁决，基本维持上一年的判罚，但将"禁足令"的时间缩短到6年。普拉蒂尼再次上诉到国际体育仲裁庭（CAS），该庭2016年5月将对其的处罚减至4年。普拉蒂尼认为这一裁决不公，辞去已担任了9年之久的欧足联主席的职务。

在腐败丑闻之前，普拉蒂尼被视为接替布拉特出任国际足联主席一职的呼声最高的人选。普拉蒂尼在足球生涯中，曾担任法国国家队队长，并于1984年率领法国队赢得在法国举行的欧锦赛冠军。他还连续三次被评为年度最佳球员。普拉蒂尼创造了在欧锦赛中9次进球的记录，迄今只有葡萄牙的罗纳尔多能与之比肩。

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    作者: Mark Hallam


叶宣/李鱼（法新社、路透社等）

 

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