涉嫌网络犯罪 蒙古逮捕数百中国公民

（德国之声中文网）蒙古警方在一次反洗钱行动中逮捕了约800名中国公民。该国警方在周四（10月31日）公布了这个消息。

警方在蒙古首都乌兰巴托的四个地点展开了行动，没收超过1万张手机SIM卡和1000多台电脑。当局表示，这些嫌犯是一个网络犯罪团伙的成员，团伙可能与在线赌博有关。

蒙古情报总局局长朵芝帕拉姆（Gerel Dorjpalam）表示："到目前为止，我们怀疑他们与洗钱有关，目前正在调查此事。"

中国驻乌兰巴托大使馆已表示会与蒙古当局合作。大使馆在官方网站上指出："蒙古警方10月30日向我馆通报，一些疑似中国籍公民涉嫌在蒙从事电信诈骗活动。"蒙古警方已对其采取执法措施，目前正在调查取证过程中。中国驻蒙古使馆"高度重视上述案件，正同蒙方就此保持密切沟通配合。"

警方表示，所有嫌疑人都是8月份持30天旅游签证进入蒙古的，他们将被遣送到中国。台湾《自由时报》指出，蒙古今年前三季度大约有48萬名外国游客入境，中国公民约占近三分之一。

上个月，菲律宾在打击网络投资诈骗的行动中逮捕了超过600个中国公民。他们涉嫌网络欺诈。

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文木 / 杨威廉 (路透社，法新社）