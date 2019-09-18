 涉嫌网络犯罪 蒙古逮捕数百中国公民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2019

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时政风云

涉嫌网络犯罪 蒙古逮捕数百中国公民

蒙古逮捕了约800位中国公民，当局认为他们参与了网络赌博等犯罪活动。中国驻乌兰巴托大使馆表示愿意协助蒙古当局的调查。

Symbolbild | Festnahme | Verhaftung | Polizei in Deutschland (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

（德国之声中文网）蒙古警方在一次反洗钱行动中逮捕了约800名中国公民。该国警方在周四（10月31日）公布了这个消息。

警方在蒙古首都乌兰巴托的四个地点展开了行动，没收超过1万张手机SIM卡和1000多台电脑。当局表示，这些嫌犯是一个网络犯罪团伙的成员，团伙可能与在线赌博有关。

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西班牙电信诈骗案219名台嫌中，3人去年被引渡中国。现在又传有2人将遭引渡。家属认为，200多人在西班牙未起诉被关押超过2年，有违反人权之虞，送去中国又担心无法公平审判。台嫌回家受审之路迢迢。 (15.02.2019)

因涉嫌参与涉及中国境内受害人的电信诈骗行为，柬埔寨当局拘捕了近400名来自中国大陆和台湾的嫌疑人士。柬国警方周四（8月17日）作了这一通报。 (17.08.2017)

菲律宾移民部门周二晚表示，逮捕了324名涉嫌非法活动的中国人。在一周前，已有277名中国人在当地打击网络投资诈骗的行动中被捕。此前美联社报道称，数以千计的中国人在菲律宾参与网络诈骗活动。而北京正在加强打击中国人在菲律宾等国的刑事犯罪问题。 (18.09.2019)

蒙古情报总局局长朵芝帕拉姆（Gerel Dorjpalam）表示："到目前为止，我们怀疑他们与洗钱有关，目前正在调查此事。"

中国驻乌兰巴托大使馆已表示会与蒙古当局合作。大使馆在官方网站上指出："蒙古警方10月30日向我馆通报，一些疑似中国籍公民涉嫌在蒙从事电信诈骗活动。"蒙古警方已对其采取执法措施，目前正在调查取证过程中。中国驻蒙古使馆"高度重视上述案件，正同蒙方就此保持密切沟通配合。"

警方表示，所有嫌疑人都是8月份持30天旅游签证进入蒙古的，他们将被遣送到中国。台湾《自由时报》指出，蒙古今年前三季度大约有48萬名外国游客入境，中国公民约占近三分之一。

上个月，菲律宾在打击网络投资诈骗的行动中逮捕了超过600个中国公民。他们涉嫌网络欺诈。

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手机病毒不能大意

 

 

 文木 / 杨威廉 (路透社，法新社）

 

 

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