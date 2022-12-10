涉嫌策动政变 25名“帝国公民”被逮捕

（德国之声中文网）12月7日凌晨，警方对一个疑似恐怖主义网络发动了大搜捕行动。该团伙由所谓"帝国公民"组成，据称他们策划以暴力手段推翻德国现行政治体制。卡尔斯鲁厄的联邦检察机构宣称，搜捕行动中共逮捕了25名可疑人士。德国司法部长自民党政治家布施曼（ Marco Buschmann）表示，该组织涉嫌"策划对宪法机构发动武装袭击"。
调查人员称，一些成员已经做好具体计划，以武装小组形式对联邦议院发动袭击。联邦检察院也发布了此次调查行动的更多细节，其中包括，该组织的目标是"推翻德国现行国家体制，并以他们自己已基本设计完备的国家形式取而代之。"
该组织的成员们显然期望，政变成功后由他们的负责人出任德国国家元首。来自德广联和明镜周刊的消息称，该组织负责人是出身于一个贵族家庭的罗斯王子亨利十三世 （Heinrich XIII. P. R）。检察机关称，该组织很清楚，暴力是推翻现行政治制度的唯一可能性，他们也愿意为此开展杀戮行动。
拟定出任未来帝国元首的亨利十三世罗斯王子被警方带走。
在十一个联邦州展开的调查行动目前仍在继续。共有三千多名警员和安全人员参加了搜捕行动。被捕的25名男女中，有24人是德国公民，另有一人则是俄罗斯人。奥地利和意大利境内也分别有一人被逮捕。联邦检察机构称，目前仍有27名犯罪嫌疑人尚未归案。
德广联和明镜周刊报道称，部分组织成员以前曾在联邦军服役，犯罪嫌疑人当中也包括德国选项党前联邦议员马尔萨克-温科曼（Birgit Malsack-Winkemann），政变成功后，她将是拟议中的司法部长人选。
联邦检察机构称，该涉嫌恐怖主义组织的成员均"深度排斥德意志联邦共和国的国家机构及其自由民主的社会体制"。他们对阴谋论深信不疑，并坚信德国目前被所谓"深层政府"的成员所统治。
联邦检察机构称，该组织成员还相信，他们届时会得到一个所谓"解放联盟"的帮助，他们相信这是一个由俄美等国政府、情报机构以及军方人士组成的、高度发达的秘密同盟。该组织成员相信，"解放联盟"会在近期内发起行动。
检察机构称，这一恐怖主义组织计划对现有国家机构及国家的代表发动攻势，而属于该组织的一个武装团伙则负责消灭德国的民主法治制度。检察机构称，组织成员很清楚，他们的行动将会造成死亡，但这显然不足以阻止他们采取行动。发起行动后，他们计划成立临时政府，并同二战战胜国就建立新的国家秩序开展谈判。
检察机构称，在二战战胜国中，该组织只计划同俄罗斯开展谈判。据称，亨利十三世已经联络过俄罗斯派驻德国的代表。但检察机构目前并没有证据显示，"俄方代表对他们的计划做出过积极回应。"
据称，至迟在2021年11月底，该组织就开始为政变进行准备。并为此目的拟定组织架构、招募新成员，并购置了相关装备。他们开始进行射击训练，并试图招募联邦军士兵和警察。
周三和周四，嫌疑人将被递解联邦法庭，由法官决定是否对他们采取拘留措施。
(德新社，法新社）
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历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案
右翼分子在法庭门外刺杀穆斯林妇女
2009年7月1日，一名28岁的俄罗斯裔德国青年在德累斯顿地方法庭门外向埃及妇女Marwa El-Sherbini刺了18刀。行凶的男子名叫Alex Wiens。他在杀害Marwa El-Sherbini前一年曾在德累斯顿市区公共场合辱骂El-Sherbini是“恐怖分子”和“伊斯兰分子”。Alex Wiens也因此被告上法庭。在法庭审理这一案件的过程中，Alex Wiens持刀杀害了Marwa El-Sherbini。Marwa El-Sherbini是德国境内发生的仇视伊斯兰谋杀案中第一位受害者。
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挪威连环枪击案
2011年7月22日，挪威极端右翼分子布雷维克（Anders Behring Breivik）制造了连环爆炸案和枪击案，造成70多人死亡，近百人受伤。作案前他曾屡次在网上发表强烈的国家主义言论，批评挪威的移民政策太过宽松，反对不同背景的人生活在一起。他还在袭击当天在网上发表《2083——欧洲的独立宣言》，描述自己的极右翼激进意识形态。
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#MuslimLivesMatter（穆斯林的命也是命）
2015年2月10日，美国北卡罗来纳州教堂山地区的三名穆斯林大学生Deah Barakat、Yusor Abu-Salha和Razan Abu-Salha被一名46岁的白人男子枪杀。凶手自称极其反对制度性宗教。他在作案前已经多次骚扰并威胁过三名遇难者。凶杀案发生后，大量网民使用#MuslimLivesMatter（穆斯林的命也是命）作为标签，敦促公众关注仇视穆斯林的问题。
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伊曼纽尔非裔卫理公会教堂枪击案
2015年6月17日，一名白人男子在在美国南卡罗莱纳州伊曼纽尔非裔卫理公会教堂开枪乱射，造成9人死亡。这座教堂拥有199年的历史，见证了奴隶制时代、20世纪60年代民权运动和黑人生活问题运动。凶手承认带着挑起种族战争的攻击意图犯下袭击案。他被判处死刑。
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慕尼黑枪击案
2016年7月22日，慕尼黑一处购物中心发生枪击案，导致10人死亡，36人受伤。凶手是一名18岁的伊朗裔德国人。警方调查发现，行凶者曾散布仇外及种族歧视性言论。行凶者患有抑郁症，他常常遭到欺负，想对具有移民背景的人实施报复。
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英国清真寺遭袭
2017年6月19日，一名47岁的男子驾驶厢式货车冲向伦敦芬斯伯里公园清真寺附近的一群行人，导致一人死亡，10人受伤。所有受害者都是穆斯林，当时他们正要去清真寺参加斋戒期间的特殊祷告仪式。警方调查发现，行凶者的作案动机是“仇视伊斯兰”。凶手被判终身监禁。
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右翼集会中的袭击案
2017年8月11日，白人优越主义支持者在美国弗吉尼亚州夏洛蒂镇举行大规模示威集会。反对示威者在现场也举行活动抗议此次示威，双方先是发生了小规模冲突。活动最终升级为暴力冲突，一名示威支持者驾车蓄意冲撞反示威人群，造成一名女性死亡，19人受伤。袭击者是一名白人至上主义支持者，其老师称他长期处在“新纳粹主义的边缘”，其Facebook上张贴了大量支持纳粹主义的内容。
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魁北克清真寺袭击案
2017年1月29日，一名白人男子在加拿大魁北克一所清真寺晚间祷告期间乱枪扫射，造成6人死亡，多人受伤。据报道，行凶者是一名在校大学生，常在社交媒体上发表反多元文化观点。总理特鲁多发表声明谴责这起“恐怖袭击”。他说：“多元是我们的优势，容纳不同宗教是我们加拿大人应该珍视的价值。”
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美国犹太教堂遭枪击
2018年10月27日，美国宾夕法尼亚州匹兹堡的一所犹太人教堂内发生枪击案。一名反犹主义者乱枪杀死11人。射杀时他还不断呼喊着反犹口号。据报道，行凶者曾在社交媒体上发表过大量反犹内容的帖子。根据反诽谤联盟的说法，这是“美国历史上对犹太人社区最致命的攻击”。
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2018年12月31日，正当人们喜气洋洋地迎接新的一年的到来，德国北威州伯特洛普小城却发生了一起袭击案。一名男子驾车故意撞向一群行人，造成8人受伤，其中一人伤势严重。被撞得是两个叙利亚家庭和一个阿富汗家庭。警方调查发现，这名袭击者故意且目标明确地想杀死外国人。
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2019年3月15日，新西兰基督城两座清真寺遭遇恐怖袭击。一名极端右翼分子在两座清真寺乱枪扫射，造成至少49人死亡。袭击者今年1月份起草了一份74页的“宣言”，并在屠杀行动之前把它放到网上。他在“宣言”中表明了自己的理念以及世界观。新西兰总理阿德恩在记者会上表示，这是该国“最黑暗的一天”。
作者: Rebecca Staudenmaier, Nermin Ismail