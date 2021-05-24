涉嫌策动政变 25名“帝国公民”被逮捕

（德国之声中文网）12月7日凌晨，警方对一个疑似恐怖主义网络发动了大搜捕行动。该团伙由所谓"帝国公民"组成，据称他们策划以暴力手段推翻德国现行政治体制。卡尔斯鲁厄的联邦检察机构宣称，搜捕行动中共逮捕了25名可疑人士。德国司法部长自民党政治家布施曼（ Marco Buschmann）表示，该组织涉嫌"策划对宪法机构发动武装袭击"。

调查人员称，一些成员已经做好具体计划，以武装小组形式对联邦议院发动袭击。联邦检察院也发布了此次调查行动的更多细节，其中包括，该组织的目标是"推翻德国现行国家体制，并以他们自己已基本设计完备的国家形式取而代之。"

该组织的成员们显然期望，政变成功后由他们的负责人出任德国国家元首。来自德广联和明镜周刊的消息称，该组织负责人是出身于一个贵族家庭的罗斯王子亨利十三世 （Heinrich XIII. P. R）。检察机关称，该组织很清楚，暴力是推翻现行政治制度的唯一可能性，他们也愿意为此开展杀戮行动。

在十一个联邦州展开的调查行动目前仍在继续。共有三千多名警员和安全人员参加了搜捕行动。被捕的25名男女中，有24人是德国公民，另有一人则是俄罗斯人。奥地利和意大利境内也分别有一人被逮捕。联邦检察机构称，目前仍有27名犯罪嫌疑人尚未归案。

德广联和明镜周刊报道称，部分组织成员以前曾在联邦军服役，犯罪嫌疑人当中也包括德国选项党前联邦议员马尔萨克-温科曼（Birgit Malsack-Winkemann），政变成功后，她将是拟议中的司法部长人选。

联邦检察机构称，该涉嫌恐怖主义组织的成员均"深度排斥德意志联邦共和国的国家机构及其自由民主的社会体制"。他们对阴谋论深信不疑，并坚信德国目前被所谓"深层政府"的成员所统治。

联邦检察机构称，该组织成员还相信，他们届时会得到一个所谓"解放联盟"的帮助，他们相信这是一个由俄美等国政府、情报机构以及军方人士组成的、高度发达的秘密同盟。该组织成员相信，"解放联盟"会在近期内发起行动。

检察机构称，这一恐怖主义组织计划对现有国家机构及国家的代表发动攻势，而属于该组织的一个武装团伙则负责消灭德国的民主法治制度。检察机构称，组织成员很清楚，他们的行动将会造成死亡，但这显然不足以阻止他们采取行动。发起行动后，他们计划成立临时政府，并同二战战胜国就建立新的国家秩序开展谈判。

检察机构称，在二战战胜国中，该组织只计划同俄罗斯开展谈判。据称，亨利十三世已经联络过俄罗斯派驻德国的代表。但检察机构目前并没有证据显示，"俄方代表对他们的计划做出过积极回应。"

据称，至迟在2021年11月底，该组织就开始为政变进行准备。并为此目的拟定组织架构、招募新成员，并购置了相关装备。他们开始进行射击训练，并试图招募联邦军士兵和警察。

周三和周四，嫌疑人将被递解联邦法庭，由法官决定是否对他们采取拘留措施。

(德新社，法新社）

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