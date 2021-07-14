 涉嫌策划刺杀前总统布什 伊拉克男子在美国被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.05.2022

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新闻广角

涉嫌策划刺杀前总统布什 伊拉克男子在美国被捕

美国联邦调查局表示，一名生活在俄亥俄州的伊拉克男子，因涉嫌策划对美国前总统小布什发起刺杀行动，已于本周二被捕。

USA | George W. Bush

（德国之声中文网）美国司法部周二宣称， 一名正在美国申请政治庇护的伊拉克男子，因策划对美国前总统小布什发动刺杀行动，已于周二在俄亥俄州首府哥伦布被捕。联邦调查局已以阴谋罪对他提起了诉讼。一旦罪名成立，这名现年52岁的男子将面临最高30年的监禁以及50万美元的罚款。

诉状中称，这名男子向FBI线人透露，他计划协助四名生活在墨西哥的伊拉克人偷渡进入美国，以帮助他完成刺杀行动。这名男子告诉线人，他们计划杀死小布什，"因为他们认为，他应当为大批伊拉克人的死亡和伊拉克遭到的破坏承担责任。"

2003年，布什政府以伊拉克拥有大规模杀伤性武器为由，对伊拉克发起了军事行动。后来的事实证明，所谓伊拉克拥有大规模杀伤性武器的说法是错误的。

Der Guerillakrieg im Irak geht weiter

伊拉克战争造成了大量的伤亡和破坏。图为巴格达街头被美军击毁的一处工事。

联邦调查局表示，这名男子曾暗示他同"伊斯兰国"有联系。媒体报道称，这名男子曾对德克萨斯州达拉斯一带据称同前总统布什有关的地点进行实地考察，并向线人打探获取武器、警卫人员服装以及车辆的途径，以供刺杀行动之用。

这名52岁的伊拉克男子于2020年九月持旅游签证来到美国。签证到期后，他又在2021年三月提出了避难申请。起诉书称，该男子提出庇护申请后，联邦调查局的线人一直同他保持着联络。

美国前总统布什对伊拉克发起军事进攻的决定，直到今天仍引起广泛争议。有人批评说，这场战争造成了伊拉克日后的政治动荡和冲突。以美国为首的对伊军事行动推翻了萨达姆政权，但也造成了大批美军士兵和数以万计伊拉克平民的死亡。

 （法新社，美联社）

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