 涉嫌种族主义 沙尔克主席“停职”三个月 | 德国新闻 | DW | 07.08.2019

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德国新闻

涉嫌种族主义 沙尔克主席“停职”三个月

不辞职，不被扫地出门。说错了话的德甲沙尔克04监事会主席腾内斯（Clemens Tönnies）只受到温和处理：暂停任职3个月。

Tönnies entschuldigt sich für Äußerung über Afrikaner (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

陷入失言风波的腾内斯（资料图片）

（德国之声中文网）尽管对非洲人出言不逊，并由此引发对他的种族主义指责，沙尔克04俱乐部监事会主席腾内斯可继续留任。周二（8月6日）晚，在荣誉委员会的一次数小时会议后，来自盖尔森基兴（Gelsenkirchen）的这个德甲足球俱乐部宣布，现年63岁这名企业家将暂停履职3个月，此后则继续其在监事会的工作。

此前，曾出现关于他可能辞职或被解职的猜测。然而，荣誉委员会得出结论称，对腾内斯的种族主义指控"没有根据"。

上星期，腾内斯在帕德博恩（Paderborn）手工作坊日会议上批评在抗击气候转变斗争中的增税计划，并表示，相反，更该考虑的是，不如资助每年在非洲建造20座发电站，"那样，非洲人就会停止伐木，停止在夜幕降临后去生产孩子"。

沙尔克足球俱乐部在声明中表示，据此，可以指责腾内斯的言论"违反了俱乐部章程中以及在行为指南中载明禁止歧视规定"。

声明称，腾内斯本人承认违反了俱乐部章程，并再度表达了遗憾，荣誉委员会赞赏这一态度，并予以认可。

在沙尔克足球俱乐部作出决定前，联邦政府总理默克尔的个人非洲事务专员努克（Günter Nooke）要求对相关议题作诚恳的讨论。他在接受媒体采访时表示，"腾内斯提到的热带雨林消失和非洲大陆人口增长等问题是现实的，应该加以谈论，以至展开争锋相对的论辩，但很遗憾，像腾内斯先生使用的一类句子却给每一种建设性的讨论增添了困难。我们大家都应致力于使用恰当的语言。每个人都应有受尊重的感觉"。

腾内斯从2001年起任沙尔克04俱乐部队监视会主席，并刚于数周前再度由成员们选举蝉联成功。众多政界、体育界名人对腾内斯的错话提出批评；该足球俱乐部前教练史蒂文斯（Huub Stevens）、社民党前主席加布里尔（Sigmar Gabriel）则出面维护。

  • China Kaiser Ausstellung QUERFORMAT (EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    Schlitzauge “眯缝眼”

    德国普通民众中，确实还有人经常使用这个歧视性的词汇，针对的是以中国人为代表的东亚族群。早在19世纪，格林兄弟编撰《德语辞典》时，这个词就已作为骂人词汇被收录。从前的西方人都习惯以宽脸、细眼的鞑靼人形象来形容东亚的中国人等族群。有些人还会使用Reisfresser(猛吃大米的人)一词来歧视中国人。

  • Symbolbild Hass im Web (picture-alliance/dpa/L. Schulze)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    Kanacke/Kanaken “南面人”

    这个词如今被用来蔑称来自南欧、中东、土耳其一带的人，在难民危机之后更是喧嚣于网络。该词最初于19世纪出现时，可是个褒义词：当年的德国水手惊叹于来自南太平洋岛国同行的出色航海技能，而在夏威夷语中，kanaka的意思就是“人”。后来，水手们甚至将Kanacke作为荣誉称号，用来指称一切技艺精湛的同行，不论他来自欧洲还是南太平洋。

  • Polen Rechtsextremisten beim Nationalfeiertag (Reuters)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    Polacke “波兰佬”

    在波兰语中，波兰人将自己称作Polak。而一些德国人则将这个词与发音有些相近的Kanacke进行糅合，造出了一个专门用于骂波兰人的词汇。

  • Schulmädchen mit Kopftuch in der Rosensteinschule in Stuttgart (picture-alliance/dpa/W.Kastl)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    Kopftuchmädchen “头巾妹”

    在2009年之前，这还是一个很平常的德语组合词：戴头巾的女孩。但在2009年，德国联邦银行董事萨拉金(Thilo Sarrazin)发表了带有种族歧视色彩的言论：“那些靠这个国家生活、又不承认这个国家的人，不怎么关心子女的教育，却总是在不断地制造新的头巾妹。”在此之后，“头巾妹”一词就带有了明显的针对穆斯林女性的歧视色彩。

  • Karneval der Kulturen - Angolaner in Deutschland (DW/ D.Feijó)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    Neger “黑鬼”

    在拉丁语中，niger就是黑色的意思。如今，在许多西方语言中，这个词都具有强烈的种族歧视色彩。在当代德语中，可以用Afrikaner(非洲人)、Afrodeutsche(非洲裔德国人)来指称黑色人种，并且避免种族歧视的嫌疑。(图为一名安哥拉人正在柏林参加文化嘉年华活动)

  • Schokokuss Gesichtsausdruck (Fotolia/Unbreakable)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    Mohr “黑人”

    早在公元8世纪的古高地德语中，就已经有了Mōr一词，该词脱胎于拉丁语Maure，指生活在北非Mauretania地区(并非今天的毛里塔尼亚)的深肤色人种。这个词在历史上一直就带有歧视意味，在当代德语中，该词的歧视色彩不亚于Neger。不过，Mohrkopf“黑人头”、或是Negerkuss“黑鬼之吻”这两个词汇，虽然起初也来源于种族歧视，但在当代德语中却能够广泛使用，谁愿意同美味的巧克力甜点过不去呢？

  • Frosch National Geographic Fotografie (Joel Sartore/National Geographic Photo Ark)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    Froschfresser “食蛙族”

    和欧洲各国人民一样，德国人对邻国也绝不会嘴下留情。由于法国人拥有吃青蛙的习惯，于是德国人就称其为“食蛙族”。当然，邻国对德国人也毫不留情，直呼“吃 啃土豆的”(Kartoffelfresser)。不过，和其他歧视词汇相比，这些词的歧视色彩不这么强，因此一些德国人也很幽默地自嘲“我们吃土豆的”。

  • Deutschland Frankreich Geschichte Erster Weltkrieg Schlacht um Verdun (picture-alliance/dpa)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    “枪毙俄国佬、撞死法国佬、踩死英国佬、拍死日本佬””

    这是来自第一次世界大战时期奥地利士兵间流传的顺口溜：Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos, jeder Tritt ein Britt, jeder Klapps ein Japs. 和前一张图中略带诙谐意味的“食蛙族”不同，这句一个世纪前的顺口溜绝对不应该在日常交往中使用。毕竟，这场战争造成了1600万人丧生，是欧洲各国对种族主义以及民族主义最为深刻的教训。

    作者: 文山


凝炼/洪沙（德新社）

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