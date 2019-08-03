涉嫌种族主义 沙尔克主席“停职”三个月

不辞职，不被扫地出门。说错了话的德甲沙尔克04监事会主席腾内斯（Clemens Tönnies）只受到温和处理：暂停任职3个月。
（德国之声中文网）尽管对非洲人出言不逊，并由此引发对他的种族主义指责，沙尔克04俱乐部监事会主席腾内斯可继续留任。周二（8月6日）晚，在荣誉委员会的一次数小时会议后，来自盖尔森基兴（Gelsenkirchen）的这个德甲足球俱乐部宣布，现年63岁这名企业家将暂停履职3个月，此后则继续其在监事会的工作。
此前，曾出现关于他可能辞职或被解职的猜测。然而，荣誉委员会得出结论称，对腾内斯的种族主义指控"没有根据"。
上星期，腾内斯在帕德博恩（Paderborn）手工作坊日会议上批评在抗击气候转变斗争中的增税计划，并表示，相反，更该考虑的是，不如资助每年在非洲建造20座发电站，"那样，非洲人就会停止伐木，停止在夜幕降临后去生产孩子"。
沙尔克足球俱乐部在声明中表示，据此，可以指责腾内斯的言论"违反了俱乐部章程中以及在行为指南中载明禁止歧视规定"。
声明称，腾内斯本人承认违反了俱乐部章程，并再度表达了遗憾，荣誉委员会赞赏这一态度，并予以认可。
在沙尔克足球俱乐部作出决定前，联邦政府总理默克尔的个人非洲事务专员努克（Günter Nooke）要求对相关议题作诚恳的讨论。他在接受媒体采访时表示，"腾内斯提到的热带雨林消失和非洲大陆人口增长等问题是现实的，应该加以谈论，以至展开争锋相对的论辩，但很遗憾，像腾内斯先生使用的一类句子却给每一种建设性的讨论增添了困难。我们大家都应致力于使用恰当的语言。每个人都应有受尊重的感觉"。
腾内斯从2001年起任沙尔克04俱乐部队监视会主席，并刚于数周前再度由成员们选举蝉联成功。众多政界、体育界名人对腾内斯的错话提出批评；该足球俱乐部前教练史蒂文斯（Huub Stevens）、社民党前主席加布里尔（Sigmar Gabriel）则出面维护。
凝炼/洪沙（德新社）
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