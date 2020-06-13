涉嫌破坏六四视频会议 Zoom中国高管遭起诉

（德国之声中文网）美国司法部周五（12月18日）发布声明称，布鲁克林联邦法院发布了一项起诉和逮捕令，指控美国一家通信公司驻中国的高管金新江（音译Xinjiang Jin，又名Julien Jin）涉嫌串谋实施跨国骚扰，非法给他人设立假身份。如果罪名成立，他将面临最高十年的监禁。

该声明介绍，金新江被控在中国政府的要求下，参与破坏今年5月和6月为纪念六四而举行的一系列会议。这些会议是使用该公司提供的视频会议程序进行的，并由个人组织和主持，其中包括居住在纽约东区的个人。

根据申诉，检方称这名软件工程师作为这家公司与中国执法和情报部门的主要联系人，协助中断了至少4个在今年 5月和6月举行的视频会议。

美国联邦调查局（FBI）也于当天在其网页和推特账号上发布了附有真人照片的通缉令。

Zoom做出回应

美国司法部的新闻稿中和联邦调查局的通缉令中都没有透露这家涉事公司的名字。但是路透社报道称，这家美国通信公司就是Zoom。该通讯社援引一份申诉指出，金涉嫌捏造会议违反公司“服务协议”的证据，蒙骗上级，以合理化其中断会议的做法。检方还称，他的同伙创建多个假邮件和Zoom帐号，包括以异议人士的名义开设帐户，污蔑这些组织者和与会者支持恐怖主义、暴力行为和儿童色情内容。

Zoom在其网站就美国司法部发表的这篇声明做出回应。该公司发表博文表示，公司支持美国政府保护美国免于受到外国势力影响的承诺，他们在此事上完全配合相关部门的调查，并已展开内部调查，目前已解雇了违反公司政策规定的前驻华员工，并要求其他员工休假，直至内部调查结束。

这家总部位于美国加州圣何塞的公司同时强调， 他们致力于自由和开放的思想交流，与其他美国公司一样，他们在中国发展业务时面临挑战。他们已停止在中国直接销售和线上服务，也已在美国、印度和新加坡设立工程中心。

只是冰山一角？

针对金新江被起诉的消息，参与今年六四31周年网上纪念会议的前学运领袖周锋锁在推特上表示：“这是美国政府首次在我们面对的中共国侵害网络自由方面执法，经过几个月的长期调查，我们感谢他们的工作，但这只是冰山一角。”

在美国司法部周五发布的声明中，美国国家安全事务助理总检察长约翰·德默斯（John C. Demers）表示：“在中国，具有重要商业利益的公司都无法免受中国共产党的强制权力。” 他还指出：“中国共产党将尽其所能破坏自由之树，扼杀在中国、美国和其他地方有关谴责该党镇压中国人民的自由言论。对于在中国开展业务的公司而言，这可能意味着公司高管们被迫采取进一步的压制活动，而这种压制活动则与使公司成功的价值观相悖。”

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。