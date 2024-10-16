涉嫌歧视犹太乘客 汉莎航空被罚400万美元

汉莎航空公司被美国交通部开出400万美元的最大单罚款，原因是被指控歧视128名犹太乘客，阻止他们乘坐转机航班。

（德国之声中文网）德国汉莎航空公司（Lufthansa）周二（10月15日）同意支付400万美元（约367万欧元）的罚款，其原因是涉嫌在2022年5月于法兰克福机场歧视犹太乘客。

根据美国交通部（DOT）开出的罚款通知，当时，汉莎航空工作人员阻止128名乘客登上转机航班，理由是其中一些人存在不当行为。这些乘客几乎都穿着正统派犹太教的传统服饰。

这些乘客从纽约飞往法兰克福，计划转机前往匈牙利布达佩斯。他们告诉美国交通部的调查人员，他们并不是一起旅行的，也并不都互相认识。

他们声称，汉莎航空把他们当作一个团体对待，并因为少数人的不当行为而拒绝让所有人登机。

新冠疫情期间，很多航空公司都有佩戴FFP-2的要求，但这不能成为歧视某一特定人群的理由。 资料图片 图像来源: Leonhard Simon/imago images

汉莎航空公司怎样回应？

汉莎航空否认其员工歧视乘客，并辩称，当时有多达60名乘客无视机组人员关于疫情期间佩戴FFP-2标准口罩的指令。

根据美国交通部的说法，汉莎航空表示该事件"是由于一系列不幸的不准确沟通、误解和判断错误而导致的"。

尽管如此，汉莎航空仍然同意支付400万美元罚款，其中一半将以已经支付给乘客的200万美元赔偿金的形式获得抵扣。

汉莎航空在一份声明中表示，自事件发生以来，公司已与美国交通部充分合作，并为公司的管理人员和员工设立了航空业首个旨在应对反犹太主义和歧视问题的培训项目，同时还与美国犹太社区建立了联系。

美国交通部表示，此次罚款是其对航空公司因侵犯公民权利而开出的最大罚单。

"没有人应该在旅行中遭遇歧视，"美国交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）说，"今天的行动向航空业发出了明确的信号，我们随时准备调查并采取行动，防止乘客的公民权利受到侵犯。"

（路透社及DW信源）

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