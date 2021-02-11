 涉嫌新罪名 黎智英狱中再度被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

涉嫌新罪名 黎智英狱中再度被捕

据香港媒体报道，壹传媒创办人黎智英涉嫌“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全”及“串谋协助罪犯”昨日在狱中再度被拘捕。目前黎智英因涉嫌违反香港国安法正在赤柱监狱拘押。

壹传媒创办人黎智英

壹传媒创办人黎智英

（德国之声中文网）据香港《明报》报道，昨天（2月16日），香港警方在狱中再度拘捕壹传媒创办人黎智英。他被控涉嫌违反 “串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全”及“串谋协助罪犯”，涉及协助12港人之一的李宇轩潜逃至台湾。

此前黎智英已经被控违反香港国安法中的“勾结外国或者境外势力危害国家安全”以及涉嫌犯有欺诈罪。

今年2月9日，香港终审法院撤销对黎智英的保释，判定将其继续收押。黎智英向香港高院提交保释申请，案件明天（18日）将由国安法指定法官彭宝琴审理。

观看视频 05:10

專訪黎智英：我會與香港共存亡

台湾《苹果日报》报道称，黎智英再度被拘捕与一名29岁律师助理陈梓华涉及的国安案件有关。警方指陈梓华涉嫌串谋黎智英协助李宇轩越边境到台湾，另指他串谋黎、黎的助理Mark Herman Simon及现已流亡海外的“揽炒巴”刘祖迪，请求外国或境外机构制裁中国及香港特区政府、封锁或者采取其他敌对行动，违反国安法。

陈梓华被控串谋勾结外国势力等两项罪名的案件2月17日已在香港西九龙法院提堂。 国安法指定法官、总裁判官苏惠德拒绝他的保释申请。案件押后至4月14日再讯。立场新闻报道称，陈梓华具港英双重国籍，并持英国护照。

  • Frances Hui

    香港人的漫漫流亡路

    许颖婷

    21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

  • Hongkong | Baggio Leung - Unabhängiger Kandidat der Youngspiration political party

    香港人的漫漫流亡路

    梁颂恒

    前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

  • Hongkong Großbritannien Asyl Aurora Protest

    香港人的漫漫流亡路

    最年轻流亡者

    2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。其15岁女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣佈抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

  • Hongkong Oppositionelle von Polizei freigelassen

    香港人的漫漫流亡路

    许智峯

    面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

  • Deutschland Berlin | Aktivisten protestieren in Solidarität mit Hongkong vor der chinesischen Botschaft

    香港人的漫漫流亡路

    香港中文大学女学生

    一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

  • USA Hongkong Samuel Chu

    香港人的漫漫流亡路

    朱牧民

    朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

  • Hongkong Proteste

    香港人的漫漫流亡路

    刘康

    18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

  • Hongkong Nathan Law

    香港人的漫漫流亡路

    罗冠聪

    《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

  • Hongkong Protest für Unabhängigkeit von China

    香港人的漫漫流亡路

    陳家駒

    「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

  • Simon Cheng

    香港人的漫漫流亡路

    郑文傑

    曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

  • Deutschland Göttingen | Ray Wong, ehemaliger Aktivist aus Hongkong

    香港人的漫漫流亡路

    黄台仰

    2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

  • London Aktivist Alan Li Tung-sing aus Hongkong

    香港人的漫漫流亡路

    李东昇

    李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

  • Taiwan Taipeh | Coronavirus | Buchhandlung Causeway Bay Books, Wiedereröffnung

    香港人的漫漫流亡路

    林荣基

    2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。


《苹果日报》报道称，李宇轩和另外11名香港青年于去年8月23日搭快艇企图偷渡前往台湾，途中遭中国海警逮捕，关押在深圳。去年12月30日，深圳法院以“偷越边境罪”审判李宇轩等人，李遭判刑7个月，罚款人民币1万元。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

香港法院裁决 黎智英持续被押

黎智英的保释之路漫长，虽然他曾在去年12月底一度获得保释，但2月9日的终审法院裁决，他得被持续收押。  

专访：何建华跟黎智英是不同的

中华妇女联合会理事长何建华因涉嫌违反台湾国家安全法被起诉，专家认为此案虽然概念上与香港国安法类似，但细节上却有差异，而且在法律上也是可以区分的。  

相关音频视频

香港最年輕流亡者專訪——離散的一輩人  

相关内容

Hongkong Pro-Demokratie-Demonstration

香港法官引国安法案例 禁网台主持人傑斯保释 11.02.2021

杰斯没有违法香港《国安法》，却被法官以《国安法》的条文拒绝其保释，其女儿闻讯痛哭，有法律学者质疑《国安法》被滥用丶产生很多不确定性。

Hongkong | Jimmy Lai | Regierungskritiker zurück in Untersuchungshaft

香港法院裁决 黎智英持续被押 09.02.2021

黎智英的保释之路漫长，虽然他曾在去年12月底一度获得保释，但2月9日的终审法院裁决，他得被持续收押。

Hongkong Jimmy Lai Chee-ying

香港终院押后裁决黎智英保释上诉案 01.02.2021

《苹果日报》创始人黎智英2月1日再度出庭，接受香港终审法院对其保释上诉案的审理。这位媒体大亨去年曾短暂获得保释。终院聆听陈词后宣布押后裁决，黎智英还柙候审。

广告

媒体看中国

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen China und der EU

德语媒体：脱钩与挂钩

欧洲和美国在如何应对中国的问题上立场相左：美国认为应该同中国“脱钩”，欧洲则认为应该与中国“挂钩”。《明镜》评论则认为，上述两种对华立场均失之偏颇。  