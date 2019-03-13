涉嫌帮助朝鲜 两家中国航运公司遭美国制裁

（德国之声中文网）美国财政部发布最新公告，列出参与向朝鲜油轮非法转移油品或出口煤炭的67艘船舶。美国财政部确认，被制裁的两家公司为中国大连海博国际货运代理有限公司和辽宁丹兴国际货运代理有限公司。

制裁令禁止美国与这两家公司贸易往来，并冻结这两家公司在美国的所有资产。

三个星期以前，特朗普和金正恩在越南河内举行第二次峰会，朝鲜要求把美国取消制裁当作其放弃发展核武的条件，未能得到美国同意。峰会没有达成协议。

美国主导国际社会通过制裁向朝鲜施压，促其放弃核武及弹道导弹计划。

"美国与志同道合的伙伴仍将促成朝鲜实现最终的、可全面验证的去核化。我们相信，朝鲜全面落实联合国安理会决议，对于取得成功结果至关重要。"美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）在声明中说，"财政部将继续执行制裁。我们明确认为，这两家航运公司以欺骗手段掩盖与朝鲜的非法贸易，这给他们自己带来巨大风险。"

一位匿名接受采访的美国资深官员对记者说，最新的制裁情况显示，中国在大多数时候执行了联合国制裁决议，但是仍然存在漏洞。

这位官员表示，和航运公司一样，金融企业如果被发现违反制裁禁令的行为，也会受到美国的处罚。

这位官员坚持认为，周四宣布的禁令意在维持对朝鲜的制裁，而不是强加打击力度。他拒绝评论在峰会破裂之后华盛顿是否给平壤传话，而是指出特朗普已经阐明与朝鲜继续对话的大门始终是打开的。

美朝关系悬而未决

自从2月27-28日河内峰会以来，美朝关系悬而未决。3月4日，美国国务卿蓬佩奥说，他希望能在最近几周派遣一支团队前往朝鲜谈判。

周一，两名资深美国参议员要求特朗普政府修正对朝鲜制裁举措放缓的趋势，称过去一年随着美朝外交接触增加，这类行动的力度明显下滑。

他们提到了2019年一份联合国报告，报告中认为朝鲜持续藐视联合国制裁，大幅增加油品与煤炭走私以及违反武器销售禁令的行为。

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美国财政部声明说，大连海博公司与此前已被列入制裁禁令的Paeksol贸易公司做生意，在2018年从中国的大连港通过Paeksol公司向朝鲜运送货物。

声明说，辽宁丹兴公司"经常性地采取欺骗手段"与朝鲜驻欧盟人员合作，帮助朝方采购违禁物资。这些货运船只利用的港口所辖地包括台湾、中国、俄罗斯和韩国。

在本周五下午举行的外交部例行记者会上，中国外交部发言人耿爽表示，"中方一贯认真严格地执行安理会通过的涉朝决议，"耿爽表示，对于中国企业和个人，如果有违反联合国安理会决议的行为，"一经查实，中方会根据自己的国内法，依法依规地进行查处。""与此同时，我们坚决反对任何国家根据自身的国内法对中国的实体实施单边制裁和长臂管辖"。耿爽强调，中方已经就此事向美方提出了严正交涉，敦促美方立即停止有关错误作为，以免影响双方在有关问题上合作。

美国财政部称，2018年至少有263艘运载精炼油的油轮违背联合国制裁禁令到达朝鲜港口。如果这些油轮都满载满运，那么朝鲜得以进口378万桶精炼油，超过联合国决议允许其进口的50万桶油的7.5倍。

张平/叶宣（路透社等）