 涉嫌在欧策划恐袭 伊朗遭德国制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2019

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时政风云

涉嫌在欧策划恐袭 伊朗遭德国制裁

德国政府怀疑伊朗在欧洲从事了袭击并计划制造更多袭击事件。柏林因此准备制裁德黑兰，对象是一家伊朗航空公司。

Deutschland | Airbus A340-300 der iranischen Fluglinie Mahan Flughafen Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

资料：一架伊朗马汉航空公司的飞机在杜塞尔多夫机场起飞

（德国之声中文网）多家德国媒体报道称，本周，德国联邦航空管理局将指令停止伊朗马汉航空公司（Mahan Air）经营德国航线许可。该航空公司目前每周飞杜塞尔多夫3次、飞慕尼黑一次。自2011年起，马汉航空即列入美国制裁名单。欧盟本月初也采取了制裁措施，德国政府计划的禁飞则比欧盟的制裁措施更严厉。

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美国周一正式重启对伊朗制裁。作为伊朗石油的最大客户，中国获得了美国的豁免待遇，协同印度、日本、韩国等7国，能够继续进口伊朗石油。然而，制裁对经济的影响已经逐步在伊朗的生活场景当中显影。 (05.11.2018)

华盛顿宣布针对伊朗的新一轮制裁的同时，表示有八个国家获得继续从伊朗进口石油而不用担心受罚的豁免。欧盟28个成员国无一获此待遇。 (03.11.2018)

伊朗军方称，周一（1月14日），因恶劣天气，一架波音707军方货机在首都德黑兰以西坠毁，机上16人中15人遇难。 (14.01.2019)

《南德意志报》报道说，多年来，华盛顿政府一直敦促盟友，也对马汉航空采取禁飞措施，理由是，该公司领导人与伊朗国民卫队有千丝万缕联系。美方称，马汉飞机将军队、武器弹药运往叙利亚。

德国外交部目前表态谨慎，只强调，不会提供有关内部决策过程的信息。马汉航空则否认相关指控。

介入谋杀

《南德意志报》还报道说，情报部门获得的信息以及司法机构迄今的调查结果显示，过去几年里，伊朗特工非常可能在荷兰从事了两次谋杀，并计划在巴黎和丹麦发动袭击。报道称，一名伊朗驻奥地利参赞与其中一次谋杀行动有染；该外交官于2018年7月在德国巴伐利亚州的一条高速公路上被捕，后被引渡至比利时。

两年前，伊朗情报机构就曾引起高度关注。据媒体报道，伊朗情报机构对多年担任德-伊协会主席的前社民党籍联邦议员罗布（Reinhard Robbe）从事间谍活动；伊朗方面还可能计划谋杀罗布，这亦成为德方的调查内容。德黑兰当局始终否认相关指控，称它们是反伊阴谋论。

凝炼/苗子（德新社、路透社）

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