涉嫌在欧策划恐袭 伊朗遭德国制裁

（德国之声中文网）多家德国媒体报道称，本周，德国联邦航空管理局将指令停止伊朗马汉航空公司（Mahan Air）经营德国航线许可。该航空公司目前每周飞杜塞尔多夫3次、飞慕尼黑一次。自2011年起，马汉航空即列入美国制裁名单。欧盟本月初也采取了制裁措施，德国政府计划的禁飞则比欧盟的制裁措施更严厉。

《南德意志报》报道说，多年来，华盛顿政府一直敦促盟友，也对马汉航空采取禁飞措施，理由是，该公司领导人与伊朗国民卫队有千丝万缕联系。美方称，马汉飞机将军队、武器弹药运往叙利亚。

德国外交部目前表态谨慎，只强调，不会提供有关内部决策过程的信息。马汉航空则否认相关指控。

介入谋杀

《南德意志报》还报道说，情报部门获得的信息以及司法机构迄今的调查结果显示，过去几年里，伊朗特工非常可能在荷兰从事了两次谋杀，并计划在巴黎和丹麦发动袭击。报道称，一名伊朗驻奥地利参赞与其中一次谋杀行动有染；该外交官于2018年7月在德国巴伐利亚州的一条高速公路上被捕，后被引渡至比利时。

两年前，伊朗情报机构就曾引起高度关注。据媒体报道，伊朗情报机构对多年担任德-伊协会主席的前社民党籍联邦议员罗布（Reinhard Robbe）从事间谍活动；伊朗方面还可能计划谋杀罗布，这亦成为德方的调查内容。德黑兰当局始终否认相关指控，称它们是反伊阴谋论。

凝炼/苗子（德新社、路透社）