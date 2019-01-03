涉嫌向中国泄露机密 6名巴斯夫雇员在台被捕

（德国之声中文网）设址台北的台湾刑事调查局的一名官员周一对路透社表示，德国化工康采恩巴斯夫6名前雇员及现职雇员被拘，其中一人已获保释。检方尚未对当事人提出起诉。

刑事调查局在一份声明中表示，其中一名高管涉嫌偷窃电子加工程序技术及其它商贸机密，并以高价将其泄露并出卖给一中国竞争对手。

巴斯夫总部表示，受调查的人中只有一名现任雇员，与他们之间的个人联系现已被切断。巴斯夫称，已立即采取了步骤，支持当地执法官员的相关调查，保护重要信息。

巴斯夫和台湾有关当局均拒绝提供可能的经济损失数据。

此次事件的曝光正值德国政界和业界人士对工业间谍现象深表忧虑之时。

去年11月，路透社曾报道，德国检方起诉德国化工企业朗盛（Lanxess）一名前雇员，指控他窃取商业机密，在中国仿制了一套化学反应堆。

台湾和美国有关当局指控中国企业盗窃知识产权，其中包括攫取晶片机密，用于自己的半导体工业。

台湾决心捍卫作为其经济支柱之一的晶片产业，制定了更为严厉的规定和对工业间谍行为的惩罚措施。

凝炼/李鱼（路透社）